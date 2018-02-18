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Стадион:
Янг Бойз
3:1
Второй тайм: 83'
Тун
0'
1:0
13' Гол
Оаро Гийом
25' Желтая карточка
Шпильман Марвин
26' Желтая карточка
Нгамелеу Муми
2:0
30' Гол
Ассале Рожер
36' Желтая карточка
Timo Righetti
2:1
68' Гол
Хедигер Деннис
3:1
69' Гол
Оаро Гийом
83'
Второй тайм
73'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Костанцо Морено уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Хедигер Деннис бьет в цель!
65'
Тун делает замену. Бюрги Николас уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тун делает замену. Гларнер Штефан уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Timo Righetti получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Нгамелеу Муми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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