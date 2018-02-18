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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де Суиз
1:0
13' ГолОаро Гийом
25' Желтая карточкаШпильман Марвин
26' Желтая карточкаНгамелеу Муми
2:0
30' ГолАссале Рожер
36' Желтая карточкаTimo Righetti
2:1
68' ГолХедигер Деннис
3:1
69' ГолОаро Гийом
|
13'
1:0
25'
26'
30'
2:0
36'
68'
2:1
69'
3:1
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Тун 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 23 Timo Righetti Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 20 Каблан Крис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
Тун (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Тун: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига
- 25.05.2016 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 20.02.2016 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 27.09.2015 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2015 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 19.04.2015 Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
- 01.03.2015 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.11.2014 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.08.2014 Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
- 15.05.2014 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 02.02.2014 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 08.12.2013 Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 28.07.2013 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 01.06.2013 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.04.2013 Янг Бойз 1:2 Тун Суперлига
Янг Бойз
Тун
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|22
|15
|4
|3
|52 - 22
|49
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|29 - 27
|32
|4.
|Лугано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 42
|30
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|7.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 43
|25
|9.
|Тун
|1:3 Заявка
|22
|7
|3
|12
|35 - 42
|24
|10.
|Сьон
|2:1 Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 40
|17
Второй тайм
73'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Костанцо Морено уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
68'
Г О О О О Л - Хедигер Деннис бьет в цель!
65'
Тун делает замену. Бюрги Николас уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тун делает замену. Гларнер Штефан уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Timo Righetti получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
26'
Нгамелеу Муми получил желтую карточку от судьи
25'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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