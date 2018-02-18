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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
2:1
Второй тайм: 84'
1:0
3' Гол в свои воротаРоша Ален
12' Желтая карточкаНомбе Мбойо
2:0
16' ГолШнойвли Марко
2:1
39' ГолЗидан Энцо
40' Желтая карточкаМонтейру Элтон
43' Желтая карточкаШнойвли Марко
49' Желтая карточкаКарлитуш Алберту
61' Желтая карточкаРапп Симоне
72' Желтая карточкаПаше Александр
|
3'
1:0
12'
16'
2:0
39'
2:1
40'
43'
49'
61'
72'
Состав команд
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
70
Кунья
Матеус
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
Сьон 4-4-2
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 62 Масейрас Кентен Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 28 Damien Buchard
- Главный тренер: Gabri
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 24 Noah Loosli Защитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 30 Гетац Николя Защитник
- 15 Марин Леандро Защитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт С
- 20.09.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна-Спорт К
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 26.02.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
- 23.10.2016 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 28.06.2016 Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 04.07.2015 Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 21.06.2014 Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 06.04.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
- 09.02.2014 Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 14.12.2013 Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига
- 25.09.2013 Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 22.06.2013 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2013 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига
- 10.03.2013 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 27.02.2013 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Кубок Швейцарии
- 27.10.2012 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.08.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига
- 02.05.2012 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Суперлига
- 25.03.2012 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Сьон
Лозанна-Спорт
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|22
|15
|4
|3
|52 - 22
|49
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|29 - 27
|32
|4.
|Лугано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 42
|30
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|7.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 43
|25
|9.
|Тун
|1:3 Заявка
|22
|7
|3
|12
|35 - 42
|24
|10.
|Сьон
|2:1 Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 40
|17
Второй тайм
74'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
72'
Паше Александр получил желтую карточку от судьи
63'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Куасси Ксавье выходит на его замену.
61'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
58'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
49'
Карлитуш Алберту получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Шнойвли Марко получил желтую карточку от судьи
40'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Шнойвли Марко бьет в цель!
12'
Номбе Мбойо получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Роша Ален уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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