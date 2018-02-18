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Стадион:
Сьон
2:1
Второй тайм: 84'
Лозанна-Спорт
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Роша Ален
12' Желтая карточка
Номбе Мбойо
2:0
16' Гол
Шнойвли Марко
2:1
39' Гол
Зидан Энцо
40' Желтая карточка
Монтейру Элтон
43' Желтая карточка
Шнойвли Марко
49' Желтая карточка
Карлитуш Алберту
61' Желтая карточка
Рапп Симоне
72' Желтая карточка
Паше Александр
84'
Второй тайм
74'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Паше Александр получил желтую карточку от судьи
63'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Куасси Ксавье выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
58'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
55'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Карлитуш Алберту получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Шнойвли Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шнойвли Марко бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Номбе Мбойо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Роша Ален уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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