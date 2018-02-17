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Стадион: Корнаредо Зрители: 3380
1:0
Конец матча
29' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
34' Желтая карточкаБашич Марко
38' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:0
45' ГолМариани Давид
67' Желтая карточкаГерндт Александр
74' Желтая карточкаРуй Стив
|
34'
38'
45'
1:0
67'
74'
Состав команд
22
Руй
Стив
35
Амузи
Стэнли
24
Bujar
Lika
14
Лаванши
Нума
11
Капич
Рифет
19
Кодро
Кенан
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 6 Гвидотти Стефано Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 27 Jetmir Krasniqi
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 18.10.2017 Грасcхоппер 3:3 Арау ТМК
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 10.10.2017 Грасcхоппер 2:0 Виль ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 08.05.2016 Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.03.2016 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 06.12.2015 Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.08.2015 Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига
- 29.10.2014 Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 14.11.2013 Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2009 Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
Лугано
Грасcхоппер
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 21
|46
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Цюрих
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 26
|31
|4.
|Лугано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 42
|30
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|7.
|Люцерн
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|35 - 41
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|34 - 39
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|23 - 39
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Грасcхоппер делает замену. Кодро Кенан уходит с поля, а Фашко Михал выходит на его замену.
83'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
76'
Грасcхоппер делает замену. Капич Рифет уходит с поля, а Байрами Недим выходит на его замену.
76'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
74'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
69'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
67'
Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
59'
Грасcхоппер делает замену. Вилотич Милан уходит с поля, а Джуричин Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Мариани Давид бьет в цель!
38'
Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
34'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
29'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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