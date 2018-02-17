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Стадион: Зрители: 3380
Лугано
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
29' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
34' Желтая карточка
Башич Марко
38' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:0
45' Гол
Мариани Давид
67' Желтая карточка
Герндт Александр
74' Желтая карточка
Руй Стив
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Грасcхоппер делает замену. Кодро Кенан уходит с поля, а Фашко Михал выходит на его замену.
83'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
76'
Грасcхоппер делает замену. Капич Рифет уходит с поля, а Байрами Недим выходит на его замену.
76'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи

69'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
59'
Грасcхоппер делает замену. Вилотич Милан уходит с поля, а Джуричин Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мариани Давид бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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