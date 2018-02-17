Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
1:0
24' ПенальтиПетерсен Нильс
35' Желтая карточкаАбраши Амир
52' Желтая карточкаХаберер Яник
87' Желтая карточкаВелькович Милош
1:0
88' Не забитый пенальтиХаберер Яник
89' Желтая карточкаДелани Томас
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
92'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Назначен штрафной. Пострадал Гюнтер Кристиан, его свалил Гондорф Жером.
90'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
89'
Делани Томас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
88'
Делани Томас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
88'
88'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Хаберер Яник наносит удар в каркас ворот!
87'
Велькович Милош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
87'
ПЕНАЛЬТИ! - Велькович Милош дергает за футболку соперника (это был Петерсен Нильс) и рефери назначает пенальти!
86'
86'
Крузе Макс из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Тактическая замена. Штенцель Паскаль уходит с поля и его заменяет Кюблер Лукас
85'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Делани Томас наказан за толчок Кох Робин
83'
Гебреселассие Теодор нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
83'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Головой пробил Велькович Милош, но голкипер отбил его в поле!
79'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
79'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
77'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
77'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
76'
75'
Кайнц Флориан из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Кайнц Флориан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
74'
Юханнссон Арон получил травму и заменен. Рашица Милот выходит на поле.
74'
74'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Юханнссон Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
72'
Делани Томас нанес удар чуть мимо. Близко!
72'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает пас партнеру.
72'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
69'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
68'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бельфодиль Исхак и Крузе Макс из команды Вердер.
67'
67'
65'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Вердер делает атакующую замену. Эггештайн Максимилиан ушел с поля, а Бельфодиль Исхак вышел в подмогу атаке.
64'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
64'
63'
Велькович Милош наказан за толчок Хаберер Яник
62'
Делани Томас из команды Вердер в офсайде
62'
Крузе Макс из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Штенцель Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
60'
60'
Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
58'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
52'
Хаберер Яник сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Хаберер Яник из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Велькович Милош заработал фол
52'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Юханнссон Арон
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
50'
Аугустинссон Людвиг не смог попасть в створ ударом издали
50'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
49'
Юханнссон Арон коснулся мяча рукой.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
47'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
44'
Абраши Амир из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
44'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
43'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
41'
Терраццино Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Юханнссон Арон из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
38'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
38'
38'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
38'
Юханнссон Арон из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
37'
Мойсандер Никлас оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Шволов Александер перевел мяч на угловой.
37'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
37'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
36'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Абраши Амир из команды Фрайбург должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
35'
Абраши Амир сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Безумный фол. Абраши Амир грубо играет против соперника. Пострадал Баргфреде Филипп
34'
33'
33'
Головой пробил Сеюнджю Чаглар, но голкипер отбил его в поле!
33'
33'
Делани Томас наказан за толчок Петерсен Нильс
31'
31'
Юханнссон Арон из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
31'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Делани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Хаберер Яник нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
27'
27'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
26'
Юханнссон Арон наказан за толчок Сеюнджю Чаглар
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
24'
Г О О О О Л - Петерсен Нильс из команды Фрайбург забивает с точки!
23'
ПЕНАЛЬТИ - Юханнссон Арон из команды Вердер привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Терраццино Марко.
23'
Назначен штрафной. Пострадал Хаберер Яник, его свалил Эггештайн Максимилиан.
22'
22'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крузе Макс мяча так и не получил
17'
Терраццино Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
17'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
14'
13'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
13'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
12'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Абраши Амир пострадал.
10'
Хаберер Яник наказан за толчок Баргфреде Филипп
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
8'
6'
6'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
5'
Велькович Милош из команды Вердер делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Павленка Иржи из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
3'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает пас партнеру.
3'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Вердер
Фрайбург
44.3% (78)
Ничья:
46% (81)
Вердер
9.7% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.8% (63)
2:1 Фрайбург:
27.3% (48)
1:0 Фрайбург:
11.9% (21)
1:2 Вердер:
8% (14)
2:2 Ничья:
7.4% (13)
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