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Вольфсбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария

До начала игры осталось 20 часов 40 минут, которая состоится 17.02.2018.
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург
1% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Бавария
97.1% (102)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.4% (34)
Бавария:
26.7% (28)
Бавария:
18.1% (19)
Бавария:
5.7% (6)
Бавария:
4.8% (5)
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