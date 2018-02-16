Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария

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Стадион: Фольксваген-Арена
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Состав команд
31
Кнохе
Робин
10
Малли
Юнус
14
Ориги
Дивок
26
Ульрайх
Свен
14
Бернат
Хуан
10
Роббен
Арьен
Вольфсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кастельс Коэн Вратарь
- 3 Верхаг Пауль Защитник
- 5 Брума Джеффри Защитник
- 31 Кнохе Робин Защитник
- 2 Виллиам Фуртадо Защитник
- 23 Гилавоги Жошуа Полузащитник
- 27 Арнольд Максимилиан Полузащитник
- 8 Штеффен Ренато Полузащитник
- 10 Малли Юнус Полузащитник
- 22 Мехмеди Адмир Полузащитник
- 14 Ориги Дивок Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Брукс Джон Травмирован
- Герардт Янник Травмирован
- Тиссеран Марсель Травмирован
- Удуохаи Феликс Травмирован
- Блащиковский Якуб Травмирован
- Камачо Начо Травмирован
Бавария 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Ульрайх Свен Вратарь
- 13 Рафинья Марсио Защитник
- 17 Боатенг Жером Защитник
- 4 Зюле Никлас Защитник
- 14 Бернат Хуан Защитник
- 19 Руди Себастьян Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 24 Толиссо Корентин Полузащитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 29 Коман Кингсли Полузащитник
- 2 Вагнер Сандро Нападающий
- Главный тренер: Хайнкес Юпп
- Травмы и дисквалификации
- Нойер Мануэль Травмирован
- Видаль Артуро Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Вольфсбург (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.02.2018 Вердер 3:1 Вольфсбург Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Вольфсбург 1:1 Штуттгарт Б
- 28.01.2018 Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Б
- 20.01.2018 Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 Гамбург 0:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2017 Вольфсбург 3:0 Боруссия М Б
- 25.11.2017 Аугсбург 2:1 Вольфсбург Б
- 18.11.2017 Вольфсбург 3:1 Фрайбург Б
- 09.11.2017 Вольфсбург 2:1 Твенте ТМК
- 05.11.2017 Вольфсбург 3:3 Герта Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 25.10.2017 Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 КГ
- 22.10.2017 Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Б
Бавария (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига
- 07.02.2017 Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Германии
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига
- 27.02.2016 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 27.10.2015 Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Германии
- 22.09.2015 Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 01.08.2015 Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок
- 30.01.2015 Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига
- 22.08.2014 Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 27.07.2014 Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап
- 08.03.2014 Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига
- 28.09.2013 Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 16.04.2013 Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Германии
- 15.02.2013 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 25.09.2012 Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 26.07.2012 Бавария 2:1 Вольфсбург Международные матчи (клубы)
- 28.01.2012 Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 13.08.2011 Вольфсбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 15.01.2011 Вольфсбург 1:1 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|53 - 17
|56
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|35 - 29
|38
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|47 - 29
|37
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|30 - 25
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|41 - 29
|35
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 29
|34
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|30 - 34
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|32 - 28
|31
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|36 - 35
|31
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 32
|31
|11.
|Герта
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|30 - 28
|30
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|23 - 37
|25
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|18 - 27
|24
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|25 - 28
|24
|15.
|Вердер
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|21 - 27
|23
|16.
|Майнц
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|26 - 41
|20
|17.
|Гамбург
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|17 - 32
|17
|18.
|Кёльн
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 41
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - БаварияДо начала игры осталось 20 часов 40 минут, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург
1% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Бавария
97.1% (102)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
32.4% (34)
1:2 Бавария:
26.7% (28)
1:3 Бавария:
18.1% (19)
0:1 Бавария:
5.7% (6)
0:3 Бавария:
4.8% (5)
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