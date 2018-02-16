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Стадион: Зрители: 30908
Герта
0:2
Конец матча
Майнц
0'
0:1
40' Гол
Кайсон Робин
63' Желтая карточка
Балогун Леон
0:2
65' Гол
Кайсон Робин
87' Желтая карточка
Латца Данни
90' Желтая карточка
Гбамин Жан-Филипп
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Герта
95'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
95'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе

93'
Донати Джулио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Муто Йосинори
92'
Гбамин Жан-Филипп отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Гбамин Жан-Филипп тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Латца Данни
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 30908 болельщиков
89'
Тактическая замена. Берггрен Эмиль уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
88'
Удар от ворот произведет Майнц
87'
Пекарик Петер из команды Герта нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
87'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
87'
Латца Данни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Лустенбергер Фабиан оказался на газоне.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хольтманн Геррит
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
Фол, нарушение
84'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет слишком грубо. Леки Мэттью оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Зельке Дейви из команды Герта играет слишком грубо. Гбамин Жан-Филипп оказался на газоне.
Фол, нарушение
81'
Берггрен Эмиль из команды Майнц играет слишком грубо. Вайзер Митчелл оказался на газоне.
81'
Гбамин Жан-Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Вайзер Митчелл мяч отбит вратарем
79'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Майнц
77'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Удар от ворот произведет Герта
74'
Как он промахнулся? Хольтманн Геррит имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Муто Йосинори из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Удар от ворот произведет Майнц
73'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
73'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
70'
Берггрен Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
68'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
Офсайд
68'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
66'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Гбамин Жан-Филипп оказался на газоне.
65'
Гбамин Жан-Филипп сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Кайсон Робин изменил счет на табло!
65'
Гбамин Жан-Филипп выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
63'
Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Балогун Леон грубо играет против соперника. Пострадал Калу Саломон
62'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
62'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Центнер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Лазаро Валентино из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
60'
Кайсон Робин наказан за толчок Штарк Никлас
59'
Хольтманн Геррит нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
59'
Хороший удар издали нанес Латца Данни, но отличный сейв сделал Ярстейн Руне. Угловой.
57'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
57'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
56'
Тактическая замена. Шелбред Пер-Сильян уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
Фол, нарушение
56'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Донати Джулио оказался на газоне.
55'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
53'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
53'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
51'
Удар от ворот произведет Герта
51'
ШАНС! Кайсон Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Донати Джулио из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
49'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Майнц
47'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хольтманн Геррит из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
44'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Берггрен Эмиль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
42'
Удар от ворот произведет Майнц
42'
ШАНС! Зельке Дейви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Кайсон Робин из команды Майнц забивает из-за штрафной площади
40'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
40'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хольтманн Геррит из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Пекарик Петер из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает пас партнеру.
35'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Удар от ворот произведет Майнц
34'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
34'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Платтенхардт Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
33'
Балогун Леон наказан за толчок Зельке Дейви
32'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Удар от ворот произведет Герта
29'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
29'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
29'
Берггрен Эмиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Хольтманн Геррит из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Удар от ворот произведет Майнц
28'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
27'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
27'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
25'
Зельке Дейви наказан за толчок Хак Александер
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
23'
Кайсон Робин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ярстейн Руне перевел мяч на угловой.
23'
Торунарига Джордан ошибается в защите.
23'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Балогун Леон из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
20'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Зельке Дейви коснулся мяча рукой.
19'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
17'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
17'
Хольтманн Геррит из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Герта
16'
Ибишевич Ведад получил травму и заменен. Зельке Дейви выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
14'
Должен был быть гол! Берггрен Эмиль имел отличный шанс, но Ярстейн Руне не дал голу состоятся!
14'
Бель Штефан выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Ибишевич Ведад получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Ибишевич Ведад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
12'
Плохо сыграл Хак Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
11'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
10'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
10'
Ибишевич Ведад мяч отрикошетил от ворот
Угловой
10'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
10'
Пекарик Петер мяч отрикошетил от ворот
Угловой
9'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
9'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
5'
Удар от ворот произведет Герта
5'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта опасно и грубо сыграл. Латца Данни пострадал.
Фол, нарушение
3'
Кайсон Робин наказан за толчок Штарк Никлас
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Ибишевич Ведад
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:2 Майнц
Герта
80.5% (149)
Ничья:
13% (24)
Майнц
6.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
35.7% (66)
Герта:
28.1% (52)
Герта:
10.8% (20)
Ничья:
10.8% (20)
Майнц:
4.9% (9)
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