Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 30908
0:1
40' ГолКайсон Робин
63' Желтая карточкаБалогун Леон
0:2
65' ГолКайсон Робин
87' Желтая карточкаЛатца Данни
90' Желтая карточкаГбамин Жан-Филипп
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
95'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
94'
93'
93'
Донати Джулио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Муто Йосинори
92'
Гбамин Жан-Филипп отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
92'
Судье надоело, что Гбамин Жан-Филипп тянет время и он наказал его горчичником
91'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Латца Данни
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 30908 болельщиков
89'
Тактическая замена. Берггрен Эмиль уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
88'
87'
Пекарик Петер из команды Герта нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
87'
87'
87'
Латца Данни получил желтую карточку от судьи
87'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Лустенбергер Фабиан оказался на газоне.
85'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хольтманн Геррит
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
84'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет слишком грубо. Леки Мэттью оказался на газоне.
82'
Зельке Дейви из команды Герта играет слишком грубо. Гбамин Жан-Филипп оказался на газоне.
81'
Берггрен Эмиль из команды Майнц играет слишком грубо. Вайзер Митчелл оказался на газоне.
81'
Гбамин Жан-Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Торунарига Джордан наказан за толчок Берггрен Эмиль
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Вайзер Митчелл мяч отбит вратарем
79'
79'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
77'
77'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
74'
Как он промахнулся? Хольтманн Геррит имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Муто Йосинори из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
73'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
73'
71'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Донати Джулио
70'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
70'
Берггрен Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
68'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
68'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
66'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Гбамин Жан-Филипп оказался на газоне.
65'
Гбамин Жан-Филипп сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Кайсон Робин изменил счет на табло!
65'
Гбамин Жан-Филипп выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
63'
Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Балогун Леон грубо играет против соперника. Пострадал Калу Саломон
62'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Центнер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Лазаро Валентино из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Кайсон Робин наказан за толчок Штарк Никлас
59'
Хольтманн Геррит нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Хороший удар издали нанес Латца Данни, но отличный сейв сделал Ярстейн Руне. Угловой.
57'
57'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
56'
Тактическая замена. Шелбред Пер-Сильян уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
56'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Донати Джулио оказался на газоне.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
53'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
51'
51'
ШАНС! Кайсон Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Гбамин Жан-Филипп
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Донати Джулио из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
49'
49'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
48'
47'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Дарида Владимир
46'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
44'
Судья сигнализирует, что Берггрен Эмиль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
43'
Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
43'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
42'
42'
ШАНС! Зельке Дейви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
ГОООООЛ - Кайсон Робин из команды Майнц забивает из-за штрафной площади
40'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
37'
37'
37'
36'
36'
Пекарик Петер из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает пас партнеру.
35'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
34'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
34'
34'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Платтенхардт Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Балогун Леон наказан за толчок Зельке Дейви
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
29'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
29'
29'
Берггрен Эмиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Хольтманн Геррит из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
28'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
27'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
27'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
25'
Зельке Дейви наказан за толчок Хак Александер
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Кайсон Робин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ярстейн Руне перевел мяч на угловой.
23'
Торунарига Джордан ошибается в защите.
23'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
20'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Балогун Леон из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
20'
19'
Зельке Дейви коснулся мяча рукой.
19'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
17'
17'
16'
16'
Ибишевич Ведад получил травму и заменен. Зельке Дейви выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
15'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Должен был быть гол! Берггрен Эмиль имел отличный шанс, но Ярстейн Руне не дал голу состоятся!
14'
Бель Штефан выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Ибишевич Ведад получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Ибишевич Ведад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
12'
Плохо сыграл Хак Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
11'
11'
10'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
10'
Ибишевич Ведад мяч отрикошетил от ворот
10'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
10'
Пекарик Петер мяч отрикошетил от ворот
9'
9'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
5'
5'
4'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта опасно и грубо сыграл. Латца Данни пострадал.
3'
Кайсон Робин наказан за толчок Штарк Никлас
2'
Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Ибишевич Ведад
2'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:2 Майнц
Герта
80.5% (149)
Ничья:
13% (24)
Майнц
6.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Герта:
35.7% (66)
1:0 Герта:
28.1% (52)
2:0 Герта:
10.8% (20)
1:1 Ничья:
10.8% (20)
1:2 Майнц:
4.9% (9)
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