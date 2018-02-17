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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 45691
Гамбург
1:2
Конец матча
Байер Л
0'
11' Желтая карточка
Маврай Мергим
0:1
40' Гол
Бейли Леон
0:2
50' Гол
Хавец Кай
53' Желтая карточка
Рецос Панайотис
1:2
70' Гол
Хан Андре
77' Желтая карточка
Салихович Сеяд
87' Желтая карточка
Арангис Чарлес
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Байер Л вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 45691 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
96'
Юнг Гидеон наказан за толчок Аларио Лукас
96'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

96'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
95'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
95'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Удар от ворот произведет Гамбург
95'
Арангис Чарлес из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
94'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Вуд Бобби из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Уолас Соуза из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
94'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Байер Л
91'
Как он промахнулся? Костич Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Хант Аарон из команды Гамбург делает пас партнеру.
Травма, повреждение
91'
Бейли Леон возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Костич Филип из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
89'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Удар от ворот произведет Байер Л
88'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
87'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
87'
Глупую желтую получил Арангис Чарлес за то, что отбил ногой мяч после свистка
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Хавец Кай из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Хан Андре из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Вуд Бобби из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
83'
Удар от ворот произведет Гамбург
83'
Бейли Леон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Хант Аарон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
82'
Юнг Гидеон пробует нанести удар издали, но Лено Бернд держит все под контролем
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Салихович Сеяд уходит с поля и его заменяет Хант Аарон
79'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
77'
Салихович Сеяд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Салихович Сеяд грубо играет против соперника. Пострадал Фолланд Кевин
77'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Аларио Лукас нанес удар издали, а Матения Кристиан отбил его обратно в игру!
75'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
75'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
75'
Бейли Леон из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Костич Филип из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
73'
Удар от ворот произведет Байер Л
73'
Костич Филип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Костич Филип из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
73'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
72'
Бейли Леон пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
71'
Дуглас Сантос из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Уолас Соуза сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Хан Андре изменил счет на табло!
70'
Уолас Соуза из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Байер Л
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Хан Андре из команды Гамбург делает неудачный навес.
70'
Хан Андре из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
69'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Салихович Сеяд из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Гамбург
67'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
67'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
67'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Бейли Леон из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
67'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Салихович Сеяд из команды Гамбург подал угловой справа.
66'
Бендер Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Салихович Сеяд из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
66'
Рецос Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Салихович Сеяд из команды Гамбург подал угловой справа.
66'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Вуд Бобби!
66'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает отличный кросс...
65'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хан Андре из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Юнг Гидеон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
61'
Удар от ворот произведет Гамбург
61'
Едвай Тин из команды Байер Л наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
61'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Хан Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Дуглас Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Бейли Леон
59'
Удар от ворот произведет Байер Л
59'
Вуд Бобби из команды Гамбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает отличный кросс...
59'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
58'
Бейли Леон из команды Байер Л играет слишком грубо. Пападопулос Кирьякос оказался на газоне.
58'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Гамбург
57'
Хавец Кай из команды Байер Л наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
57'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
56'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Отличные скиллы показывает Фолланд Кевин, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Тактическая замена. Jann-Fiete Arp уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
54'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Салихович Сеяд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Рецос Панайотис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Рецос Панайотис грубо играет против соперника. Пострадал Jann-Fiete Arp
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Jann-Fiete Arp
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ван Дронгелен Рик
50'
Отличный командный гол!
50'
Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Хавец Кай изменил счет на табло!
50'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
50'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Байер Л
48'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Маврай Мергим уходит с поля и его заменяет Хан Андре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Уолас Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Бейли Леон
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Байер Л
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Костич Филип из команды Гамбург делает неудачный навес.
44'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Байер Л
42'
Костич Филип из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
42'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Описание гола
40'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бейли Леон из команды Байер Л, забив в пустые ворота!
40'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
40'
Плохо сыграл Дуглас Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Кор Доминик из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
39'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Кор Доминик
38'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Едвай Тин пострадал.
36'
Удар от ворот произведет Гамбург
36'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург.
36'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Удар от ворот произведет Байер Л
35'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
35'
Салихович Сеяд из команды Гамбург подал угловой справа.
35'
Рецос Панайотис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Салихович Сеяд из команды Гамбург подал угловой справа.
34'
Хенрихс Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Байер Л
32'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Салихович Сеяд из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
31'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Гамбург
30'
Хенрихс Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали
30'
Выглядело как неплохой момент. Брандт Юлиан из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Гамбург
28'
Шанс! Хавец Кай из команды Байер Л пробил головой, но мимо
28'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Гамбург
26'
ШТАНГА! Пробил головой Арангис Чарлес прямо в каркас ворот!
26'
Хавец Кай из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
25'
Удар от ворот произведет Гамбург
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Едвай Тин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Фолланд Кевин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Едвай Тин
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Удар от ворот произведет Байер Л
21'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Jann-Fiete Arp из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
17'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
16'
Венделл Боргес получил травму и заменен. Хенрихс Бенджамин выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
14'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хавец Кай из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Арангис Чарлес из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Венделл Боргес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
11'
Маврай Мергим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Маврай Мергим грубо играет против соперника. Пострадал Венделл Боргес
10'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Салихович Сеяд из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
6'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Удар от ворот произведет Гамбург
4'
Едвай Тин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Салихович Сеяд пострадал.
3'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Костич Филип наказан за толчок Рецос Панайотис
1'
Удар от ворот произведет Байер Л
1'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Байер Л
Гамбург
8% (14)
Ничья:
21.6% (38)
Байер Л
70.5% (124)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
38.6% (68)
Байер Л:
19.3% (34)
Ничья:
16.5% (29)
Байер Л:
5.7% (10)
Гамбург:
4.5% (8)
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