Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 45691
11' Желтая карточкаМаврай Мергим
0:1
40' ГолБейли Леон
0:2
50' ГолХавец Кай
53' Желтая карточкаРецос Панайотис
1:2
70' ГолХан Андре
77' Желтая карточкаСалихович Сеяд
87' Желтая карточкаАрангис Чарлес
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Байер Л вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 45691 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
Юнг Гидеон наказан за толчок Аларио Лукас
96'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
96'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
95'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
95'
95'
95'
Арангис Чарлес из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
94'
94'
Уолас Соуза из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
94'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
92'
91'
Как он промахнулся? Костич Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Хант Аарон из команды Гамбург делает пас партнеру.
91'
Бейли Леон возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Костич Филип из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
87'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Глупую желтую получил Арангис Чарлес за то, что отбил ногой мяч после свистка
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
84'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
83'
83'
Бейли Леон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
82'
Судья сигнализирует, что Хант Аарон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
82'
Юнг Гидеон пробует нанести удар издали, но Лено Бернд держит все под контролем
81'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
79'
Тактическая замена. Салихович Сеяд уходит с поля и его заменяет Хант Аарон
79'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Салихович Сеяд получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Салихович Сеяд грубо играет против соперника. Пострадал Фолланд Кевин
77'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Аларио Лукас нанес удар издали, а Матения Кристиан отбил его обратно в игру!
75'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
75'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
75'
Бейли Леон из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Аларио Лукас наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
74'
74'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
73'
73'
Костич Филип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
73'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
73'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
72'
Бейли Леон пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
71'
Дуглас Сантос из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Уолас Соуза сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Хан Андре изменил счет на табло!
70'
Уолас Соуза из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Салихович Сеяд из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
68'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
67'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Бейли Леон из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
67'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Бендер Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Салихович Сеяд из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
66'
Рецос Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Вуд Бобби!
66'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает отличный кросс...
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Юнг Гидеон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
64'
64'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Хан Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Безумный фол. Дуглас Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Бейли Леон
59'
59'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает отличный кросс...
59'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Бейли Леон из команды Байер Л играет слишком грубо. Пападопулос Кирьякос оказался на газоне.
58'
57'
57'
56'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Отличные скиллы показывает Фолланд Кевин, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Тактическая замена. Jann-Fiete Arp уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
54'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
54'
54'
Салихович Сеяд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Рецос Панайотис получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Рецос Панайотис грубо играет против соперника. Пострадал Jann-Fiete Arp
52'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Jann-Fiete Arp
51'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ван Дронгелен Рик
50'
Отличный командный гол!
50'
Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Хавец Кай изменил счет на табло!
50'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
50'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
48'
48'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает неудачный навес.
48'
47'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
47'
46'
Тактическая замена. Маврай Мергим уходит с поля и его заменяет Хан Андре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
46'
Безумный фол. Уолас Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Бейли Леон
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Костич Филип из команды Гамбург делает неудачный навес.
44'
43'
43'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
42'
42'
42'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бейли Леон из команды Байер Л, забив в пустые ворота!
40'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
40'
Плохо сыграл Дуглас Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Кор Доминик из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
39'
38'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Кор Доминик
38'
36'
36'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург.
36'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
35'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
Рецос Панайотис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
34'
Хенрихс Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
33'
32'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Салихович Сеяд из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
31'
30'
30'
Хенрихс Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали
30'
Выглядело как неплохой момент. Брандт Юлиан из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
26'
26'
ШТАНГА! Пробил головой Арангис Чарлес прямо в каркас ворот!
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Едвай Тин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
24'
24'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
Фолланд Кевин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Едвай Тин
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
18'
17'
16'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
16'
Венделл Боргес получил травму и заменен. Хенрихс Бенджамин выходит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
14'
14'
14'
14'
12'
Арангис Чарлес из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Венделл Боргес получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Маврай Мергим получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Маврай Мергим грубо играет против соперника. Пострадал Венделл Боргес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
9'
Судья сигнализирует, что Салихович Сеяд из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
3'
Кор Доминик из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Салихович Сеяд пострадал.
3'
2'
Костич Филип наказан за толчок Рецос Панайотис
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Байер Л
Гамбург
8% (14)
Ничья:
21.6% (38)
Байер Л
70.5% (124)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
38.6% (68)
0:1 Байер Л:
19.3% (34)
1:1 Ничья:
16.5% (29)
0:2 Байер Л:
5.7% (10)
2:1 Гамбург:
4.5% (8)
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