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Стадион: Зрители: 48000
Кёльн
1:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
30' Гол
Юя Осако
35' Желтая карточка
Теродде Симон
1:1
37' Гол
Фуллкруг Никлас
49' Желтая карточка
Элез Йосип
54' Желтая карточка
Корб Юлиан
59' Желтая карточка
Сане Салиф
90' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
90'+8
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Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
97'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
97'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
97'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Желтая карточка
96'
Рефери не любит споров - именно за это Соренсен Фредерик сейчас получил желтую
Офсайд
95'
Риссе Марсель из команды Кельн в офсайде
95'
Матч остановлен
94'
Риссе Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
94'
Риссе Марсель из команды Кельн делает отличный кросс...
94'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
92'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
92'
Хороший удар издали нанес Харник Мартин, но отличный сейв сделал Хорн Тимо. Угловой.
92'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Кельн
92'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
91'
Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
91'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Хюбнер Флориан
90'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
88'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
88'
Отличный пас сделал Юя Осако из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Писарро Клаудио
87'
Удар от ворот произведет Кельн
87'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
86'
Юя Осако из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Эзкан Салих уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Удар от ворот произведет Кельн
84'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
84'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
82'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
81'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
81'
Юя Осако из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
81'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
79'
Риссе Марсель нарушает правила. Караман Кенан пострадал
79'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
78'
Фуллкруг Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
78'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
77'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Юя Осако из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
74'
Цоллер Симон из команды Кельн в офсайде
Фол, нарушение
73'
Эзкан Салих из команды Кельн толкнул локтем оппонента. Это Фуллкруг Никлас заработал фол
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
71'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Козьелло Венсан из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
Офсайд
71'
Цоллер Симон из команды Кельн в офсайде
70'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
69'
Риссе Марсель из команды Кельн в офсайде
68'
Караман Кенан пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
Фол, нарушение
67'
Караман Кенан нарушает правила. Эзкан Салих пострадал
67'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
67'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Кельн
66'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
Фол, нарушение
65'
Хайнц Доминик из команды Кельн играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
63'
Цоллер Симон из команды Кельн в офсайде
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Теродде Симон получил травму и заменен. Цоллер Симон выходит на поле.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Теродде Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
59'
Сане Салиф получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
59'
Теродде Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Теродде Симон пострадал.
Фол, нарушение
58'
Фоссум Ивер коснулся мяча рукой.
57'
Удар от ворот произведет Кельн
57'
ШАНС! Клаус Феликс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Йойич Милош нарушает правила. Клаус Феликс пострадал
55'
Удар от ворот произведет Кельн
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Хектор Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Корб Юлиан
Желтая карточка
54'
Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Корб Юлиан атаковал сзади соперника. Это Хектор Йонас заработал своей команде штрафной
53'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
53'
Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Хайнц Доминик коснулся мяча рукой.
Офсайд
51'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
51'
Мере Хорхе из команды Кельн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Элез Йосип тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
49'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Кельн
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Корб Юлиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Бебу Ихлас мяч отрикошетил от ворот
46'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
45'
Риссе Марсель из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
44'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
44'
Хайнц Доминик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Йойич Милош
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
41'
Удар от ворот произведет Кельн
41'
Как он промахнулся? Бебу Ихлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
39'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
37'
Фоссум Ивер сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас изменил счет на табло!
37'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
36'
Клаус Феликс нанес удар издали, а Хорн Тимо отбил его обратно в игру!
36'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
35'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Теродде Симон грубо играет против соперника. Пострадал Сане Салиф
35'
Корб Юлиан пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо ловит мяч
34'
Плохо сыграл Хорн Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
34'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
34'
Риссе Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бебу Ихлас нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
34'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Корб Юлиан нарушает правила. Йойич Милош пострадал
32'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
32'
Элез Йосип наказан за толчок Эзкан Салих
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Выглядело как неплохой момент. Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Юя Осако забивает!
30'
Плохо сыграл Сане Салиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
Фол, нарушение
29'
Эзкан Салих нарушает правила. Остшолек Маттиас пострадал
28'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Юя Осако из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
27'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Хёгер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Клаус Феликс
26'
Удар от ворот произведет Кельн
25'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
25'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Эзкан Салих, его свалил Швеглер Пирмин.
22'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
22'
Сане Салиф возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Сане Салиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
20'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
Опасность предотвращена - Мере Хорхе из команды Кельн вступил в отбор удачно
19'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
18'
Остшолек Маттиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
18'
Теродде Симон коснулся мяча рукой.
17'
Хорн Тимо не дал случится голу! Бебу Ихлас должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
15'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
Фол, нарушение
14'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Хектор Йонас
Угловой
14'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
13'
Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
13'
Шанс! Эзкан Салих из команды Кельн пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой слева.
11'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Хёгер Марко из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
10'
Юя Осако имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хёгер Марко и Йойич Милош из команды Кельн.
10'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Эзкан Салих ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
9'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
9'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
8'
Сане Салиф выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
6'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Риссе Марсель
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Йойич Милош
4'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Риссе Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Элез Йосип наказан за толчок Эзкан Салих
1'
Клаус Феликс пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
1'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Ганновер 96
Кёльн
47.8% (85)
Ничья:
36% (64)
Ганновер 96
16.3% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (58)
Кёльн:
23% (41)
Кёльн:
15.7% (28)
Ганновер 96:
8.4% (15)
Кёльн:
7.9% (14)
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