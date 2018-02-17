Стадион: Рейн Энерги Зрители: 48000
1:1
Конец матча
1:0
30' ГолЮя Осако
35' Желтая карточкаТеродде Симон
1:1
37' ГолФуллкруг Никлас
49' Желтая карточкаЭлез Йосип
54' Желтая карточкаКорб Юлиан
59' Желтая карточкаСане Салиф
90' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
97'
97'
97'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Рефери не любит споров - именно за это Соренсен Фредерик сейчас получил желтую
95'
Риссе Марсель из команды Кельн в офсайде
95'
Матч остановлен
94'
Риссе Марсель сделал результативную передачу.
94'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
94'
Риссе Марсель из команды Кельн делает отличный кросс...
94'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
92'
Хороший удар издали нанес Харник Мартин, но отличный сейв сделал Хорн Тимо. Угловой.
92'
92'
Удар от ворот произведет Кельн
92'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
91'
Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Хюбнер Флориан
90'
90'
89'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
88'
88'
Отличный пас сделал Юя Осако из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Писарро Клаудио
87'
Удар от ворот произведет Кельн
87'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
86'
Юя Осако из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Эзкан Салих уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Удар от ворот произведет Кельн
84'
84'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
82'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
81'
Юя Осако из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
81'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Риссе Марсель нарушает правила. Караман Кенан пострадал
79'
78'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
78'
78'
Фуллкруг Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
78'
77'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Юя Осако из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
76'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
73'
Эзкан Салих из команды Кельн толкнул локтем оппонента. Это Фуллкруг Никлас заработал фол
72'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
71'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Козьелло Венсан из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
71'
70'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Риссе Марсель из команды Кельн в офсайде
68'
Караман Кенан пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
67'
Караман Кенан нарушает правила. Эзкан Салих пострадал
67'
67'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Кельн
66'
65'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
65'
Хайнц Доминик из команды Кельн играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Теродде Симон получил травму и заменен. Цоллер Симон выходит на поле.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Теродде Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Сане Салиф получил желтую карточку от судьи
59'
Теродде Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Теродде Симон пострадал.
58'
Фоссум Ивер коснулся мяча рукой.
57'
Удар от ворот произведет Кельн
57'
ШАНС! Клаус Феликс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
56'
Йойич Милош нарушает правила. Клаус Феликс пострадал
55'
Удар от ворот произведет Кельн
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Безумный фол. Хектор Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Корб Юлиан
54'
Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
54'
Судья свистит. Корб Юлиан атаковал сзади соперника. Это Хектор Йонас заработал своей команде штрафной
53'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Мере Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Хайнц Доминик коснулся мяча рукой.
51'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
51'
Мере Хорхе из команды Кельн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
49'
Элез Йосип тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
49'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Кельн
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Корб Юлиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Бебу Ихлас мяч отрикошетил от ворот
46'
45'
Риссе Марсель из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Хайнц Доминик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Йойич Милош
42'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
41'
Удар от ворот произведет Кельн
41'
Как он промахнулся? Бебу Ихлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
39'
39'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Фоссум Ивер сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас изменил счет на табло!
37'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
36'
Клаус Феликс нанес удар издали, а Хорн Тимо отбил его обратно в игру!
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Теродде Симон грубо играет против соперника. Пострадал Сане Салиф
35'
Корб Юлиан пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо ловит мяч
34'
Плохо сыграл Хорн Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
34'
Риссе Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бебу Ихлас нанес удар, мяч был парирован, но Хорн Тимо не удержал его в руках.
34'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Корб Юлиан нарушает правила. Йойич Милош пострадал
32'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Элез Йосип наказан за толчок Эзкан Салих
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Выглядело как неплохой момент. Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Г О О О О Л - Юя Осако забивает!
30'
Плохо сыграл Сане Салиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
29'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
29'
Эзкан Салих нарушает правила. Остшолек Маттиас пострадал
28'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Юя Осако из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
27'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Безумный фол. Хёгер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Клаус Феликс
26'
Удар от ворот произведет Кельн
25'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
25'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
Назначен штрафной. Пострадал Эзкан Салих, его свалил Швеглер Пирмин.
22'
22'
Сане Салиф возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Сане Салиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
Опасность предотвращена - Мере Хорхе из команды Кельн вступил в отбор удачно
19'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
18'
Остшолек Маттиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
18'
Теродде Симон коснулся мяча рукой.
17'
Хорн Тимо не дал случится голу! Бебу Ихлас должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Судья сигнализирует, что Теродде Симон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
14'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Хектор Йонас
14'
13'
Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Шанс! Эзкан Салих из команды Кельн пробил головой, но мимо
13'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой слева.
11'
11'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Хёгер Марко из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
10'
Юя Осако имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хёгер Марко и Йойич Милош из команды Кельн.
10'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Эзкан Салих ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Хёгер Марко оказался на газоне.
9'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Сане Салиф выбил мяч подальше от ворот.
7'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
6'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Риссе Марсель
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Йойич Милош
4'
4'
Риссе Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Элез Йосип наказан за толчок Эзкан Салих
1'
Клаус Феликс пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Ганновер 96
Кёльн
47.8% (85)
Ничья:
36% (64)
Ганновер 96
16.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (58)
1:0 Кёльн:
23% (41)
2:1 Кёльн:
15.7% (28)
1:2 Ганновер 96:
8.4% (15)
2:0 Кёльн:
7.9% (14)
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