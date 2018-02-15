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Боруссия М
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д

До начала игры осталось 1 день 23 часа 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М
12.1% (11)
Ничья:
27.5% (25)
Боруссия Д
60.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
41.8% (38)
Ничья:
22% (20)
Боруссия М:
6.6% (6)
Боруссия Д:
5.5% (5)
Ничья:
5.5% (5)
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