Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д

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Стадион: Боруссия Парк
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Боруссия М (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 11.02.2018 Штуттгарт 1:0 Боруссия М Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 26.01.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Б
- 20.01.2018 Боруссия М 2:0 Аугсбург Б
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 07.01.2018 Майнц 0:3 Боруссия М ТМК
- 20.12.2017 Боруссия М 0:1 Байер Л КГ
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Фрайбург 1:0 Боруссия М Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 03.12.2017 Вольфсбург 3:0 Боруссия М Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 21.11.2017 Аякс 2:1 Боруссия М ТМК
- 18.11.2017 Герта 2:4 Боруссия М Б
- 08.11.2017 Боруссия М 4:1 Арминия ТМК
- 04.11.2017 Боруссия М 1:1 Майнц Б
- 28.10.2017 Хоффенхайм 1:3 Боруссия М Б
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 21.10.2017 Боруссия М 1:5 Байер Л Б
Боруссия Д (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига
- 22.04.2017 Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига
- 23.01.2016 Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 15.08.2015 Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига
- 11.04.2015 Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига
- 09.11.2014 Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 15.03.2014 Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига
- 05.10.2013 Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига
- 20.07.2013 Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап
- 24.02.2013 Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 29.09.2012 Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига
- 21.04.2012 Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига
- 03.12.2011 Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 23.04.2011 Боруссия М 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 27.11.2010 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига
- 06.03.2010 Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига
- 03.10.2009 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 23.05.2009 Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 20.01.2009 Боруссия М 2:4 Боруссия Д Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|53 - 17
|56
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|35 - 29
|38
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|47 - 29
|37
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|30 - 25
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|41 - 29
|35
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 29
|34
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|30 - 34
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|32 - 28
|31
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|36 - 35
|31
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 32
|31
|11.
|Герта
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|30 - 28
|30
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|23 - 37
|25
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|18 - 27
|24
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|25 - 28
|24
|15.
|Вердер
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|21 - 27
|23
|16.
|Майнц
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|26 - 41
|20
|17.
|Гамбург
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|17 - 32
|17
|18.
|Кёльн
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 41
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия ДДо начала игры осталось 1 день 23 часа 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М
12.1% (11)
Ничья:
27.5% (25)
Боруссия Д
60.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
41.8% (38)
1:1 Ничья:
22% (20)
2:1 Боруссия М:
6.6% (6)
0:1 Боруссия Д:
5.5% (5)
2:2 Ничья:
5.5% (5)
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