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Стадион: Зрители: 30000
Аугсбург
0:1
Конец матча
Штуттгарт
0'
26' Желтая карточка
Дансо Кевин
0:1
27' Гол
Гомес Марио
38' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
50' Желтая карточка
Хедира Рани
73' Желтая карточка
Байер Даниэль
77' Желтая карточка
Фрамбергер Рафаэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
95'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Офсайд
94'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург в офсайде
94'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
93'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
93'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бадштубер Хольгер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Удар от ворот произведет Аугсбург
91'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
90'
Макс Филипп из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
89'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
89'
Кордова Серхио не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
86'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
86'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Хинтереггер Мартин заработал фол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
Фол, нарушение
82'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург играет слишком грубо. Гомес Марио оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
80'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
79'
Тактическая замена. Фрамбергер Рафаэль уходит с поля и его заменяет Шмид Жонатан
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аого Деннис
77'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Фрамбергер Рафаэль сейчас получил желтую
76'
ШАНС! Гинчек Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Желтая карточка
73'
Байер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
73'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Аого Деннис из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Ку Джа-Чхоль оказался на газоне.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
70'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Удар от ворот произведет Аугсбург
69'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
68'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
68'
Хороший удар издали нанес Аскасибар Сантьяго, но отличный сейв сделал Хитц Mapвин. Угловой.
68'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
65'
Хитц Mapвин не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Хитц Mapвин сделал отличный сейв
65'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
65'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков
Фол, нарушение
63'
Кордова Серхио из команды Аугсбург толкнул локтем оппонента. Это Аскасибар Сантьяго заработал фол
62'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
62'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
61'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
60'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
59'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
58'
Тактическая замена. Хеллер Марсель уходит с поля и его заменяет Моравек Ян
58'
Тактическая замена. Дансо Кевин уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
57'
Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хеллер Марсель
56'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
56'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
54'
Каиби Франциско из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
53'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Томми Эрик отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
52'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург играет слишком грубо. Аскасибар Сантьяго оказался на газоне.
52'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
51'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
49'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
47'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Гомес Марио
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Матч остановлен
43'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
42'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает неудачный навес.
41'
Удар от ворот произведет Аугсбург
41'
Гомес Марио не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенжамен
40'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
Желтая карточка
38'
Рефери не любит споров - именно за это Цилер Рон-Роберт сейчас получил желтую
Офсайд
37'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
Описание гола
37'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
37'
Ку Джа-Чхоль нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
36'
Удар от ворот произведет Аугсбург
36'
Инсуа Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
35'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
34'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Гентнер Кристиан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
34'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
Угловой
34'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
34'
Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
33'
Каиби Франциско коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
32'
Байер Даниэль наказан за толчок Гомес Марио
31'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Грегорич Михаэль
30'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
29'
Каиби Франциско наказан за толчок Гентнер Кристиан
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Гомес Марио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
26'
Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
26'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Гентнер Кристиан пробует нанести удар издали, но Хитц Mapвин держит все под контролем
24'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Томми Эрик коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Бадштубер Хольгер грубо играет против соперника. Пострадал Грегорич Михаэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хедира Рани из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
15'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
15'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хеллер Марсель из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
13'
Томми Эрик коснулся мяча рукой.
13'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
11'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
8'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
7'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
7'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
6'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
6'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
4'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
3'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
2'
ШАНС! Хеллер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
2'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
1'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Штуттгарт
Аугсбург
59.1% (208)
Ничья:
19.9% (70)
Штуттгарт
21% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
22.4% (79)
Аугсбург:
22.4% (79)
Ничья:
12.2% (43)
Штуттгарт:
10.5% (37)
Аугсбург:
7.1% (25)
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