Стадион: ВВК Арена Зрители: 30000
26' Желтая карточкаДансо Кевин
0:1
27' ГолГомес Марио
38' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
50' Желтая карточкаХедира Рани
73' Желтая карточкаБайер Даниэль
77' Желтая карточкаФрамбергер Рафаэль
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
95'
95'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург в офсайде
94'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
93'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
Бадштубер Хольгер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
91'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Макс Филипп из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
89'
Кордова Серхио не смог попасть в створ ударом издали
88'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
87'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
86'
86'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Хинтереггер Мартин заработал фол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
82'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
82'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург играет слишком грубо. Гомес Марио оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Кордова Серхио из команды Аугсбург в офсайде
79'
Тактическая замена. Фрамбергер Рафаэль уходит с поля и его заменяет Шмид Жонатан
79'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аого Деннис
77'
77'
Рефери не любит споров - именно за это Фрамбергер Рафаэль сейчас получил желтую
76'
ШАНС! Гинчек Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
73'
Байер Даниэль получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
73'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Аого Деннис из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Ку Джа-Чхоль оказался на газоне.
72'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
69'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
68'
68'
68'
Хороший удар издали нанес Аскасибар Сантьяго, но отличный сейв сделал Хитц Mapвин. Угловой.
68'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
65'
Хитц Mapвин не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Хитц Mapвин сделал отличный сейв
65'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
65'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
64'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков
63'
Кордова Серхио из команды Аугсбург толкнул локтем оппонента. Это Аскасибар Сантьяго заработал фол
62'
62'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
59'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
58'
Тактическая замена. Хеллер Марсель уходит с поля и его заменяет Моравек Ян
58'
Тактическая замена. Дансо Кевин уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
57'
Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
57'
57'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хеллер Марсель
56'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Каиби Франциско из команды Аугсбург в офсайде
54'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
53'
53'
Томми Эрик отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
52'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург играет слишком грубо. Аскасибар Сантьяго оказался на газоне.
52'
52'
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
51'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
49'
49'
48'
47'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
47'
47'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Гомес Марио
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Матч остановлен
43'
42'
42'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает неудачный навес.
41'
41'
Гомес Марио не смог попасть в створ ударом издали
40'
Судья сигнализирует, что Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенжамен
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
38'
Рефери не любит споров - именно за это Цилер Рон-Роберт сейчас получил желтую
37'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
37'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
37'
Ку Джа-Чхоль нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
37'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
36'
36'
Инсуа Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
34'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Гентнер Кристиан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
34'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
34'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
34'
Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Каиби Франциско коснулся мяча рукой.
32'
Байер Даниэль наказан за толчок Гомес Марио
31'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Грегорич Михаэль
30'
29'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Каиби Франциско наказан за толчок Гентнер Кристиан
27'
Г О О О О Л - Гомес Марио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
26'
Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
26'
26'
25'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Гентнер Кристиан пробует нанести удар издали, но Хитц Mapвин держит все под контролем
24'
24'
23'
23'
Томми Эрик коснулся мяча рукой.
21'
Безумный фол. Бадштубер Хольгер грубо играет против соперника. Пострадал Грегорич Михаэль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хедира Рани из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Судья сигнализирует, что Хеллер Марсель из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
13'
Томми Эрик коснулся мяча рукой.
13'
12'
12'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
12'
12'
12'
11'
11'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
11'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
8'
8'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
7'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
7'
6'
6'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
6'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
4'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
3'
2'
2'
ШАНС! Хеллер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
2'
1'
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Штуттгарт
Аугсбург
59.1% (208)
Ничья:
19.9% (70)
Штуттгарт
21% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аугсбург:
22.4% (79)
1:0 Аугсбург:
22.4% (79)
1:1 Ничья:
12.2% (43)
1:2 Штуттгарт:
10.5% (37)
2:0 Аугсбург:
7.1% (25)
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