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1:0
4' ГолЭбесилио Лоренцо
2:0
14' ГолЭбесилио Лоренцо
2:1
39' ГолДербишир Мэтт
|
4'
1:0
14'
2:0
39'
2:1
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 22 Антониу Минас Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 14 Оар Томас Полузащитник
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Омония
- Основной состав
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Экиза Борха Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 28 Маргаса Ренату Полузащитник
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- 65 Andreas Katsantonis
- 10 Rubenilson Kanu II
- 61 Alexandros Antoniou
- 68 Andreas Frangeskou
- Главный тренер: Петев Ивайло
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 10.01.2018 Эрмис Арадиппу 0:2 АПОЭЛ К
- 07.01.2018 АПОЭЛ 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 03.01.2018 АПОЭЛ 5:2 Арис Лимассол ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 АПОЭЛ 2:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 29.11.2017 Эрмис Арадиппу 0:4 АПОЭЛ ПД
- 25.11.2017 АПОЭЛ 6:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 05.11.2017 АПОЭЛ 4:0 Пафос ПД
Омония (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 04.11.2017 Арис Лимассол 2:2 Омония ПД
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис ПД
- 24.10.2017 Неа Саламина 1:3 Омония ПД
- 21.10.2017 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.10.2017 Эрмис Арадиппу 2:1 Омония ПД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 14, ничьи: 6, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 14
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.04.2016 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.03.2016 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 13.02.2016 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 09.11.2015 Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 02.05.2015 АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион
- 22.04.2015 Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 08.04.2015 АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок
- 14.03.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.02.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.11.2014 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 07.05.2014 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 05.04.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 19.03.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.12.2013 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 12.05.2013 АПОЭЛ 4:3 Омония Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:1
|25
|19
|3
|3
|69 - 23
|60
|2.
|Аполлон
|4:1
|25
|17
|7
|1
|62 - 14
|58
|3.
|АЕК Ларнака
|25
|16
|4
|5
|56 - 23
|52
|4.
|Анортосис
|24
|14
|8
|2
|36 - 17
|50
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|24
|13
|6
|5
|32 - 16
|45
|6.
|Омония
|1:2
|25
|13
|5
|7
|50 - 35
|44
|7.
|Докса Катокопия
|24
|9
|3
|12
|31 - 38
|30
|8.
|Эрмис Арадиппу
|24
|8
|3
|13
|31 - 44
|27
|9.
|Пафос
|24
|6
|6
|12
|21 - 36
|24
|10.
|Алки Ороклинис
|1:4
|25
|6
|5
|14
|30 - 52
|23
|11.
|Неа Саламина
|24
|5
|6
|13
|24 - 43
|21
|12.
|Олимпиакос Никосия
|24
|3
|8
|13
|19 - 52
|17
|13.
|Арис Лимассол
|24
|3
|7
|14
|18 - 44
|16
|14.
|Этникос Ахна
|25
|1
|5
|19
|18 - 60
|8
Второй тайм
66'
АПОЭЛ делает замену. Шаллаи Роланд уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
46'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
46'
Омония делает замену. Деметриу Мариос уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
АПОЭЛ делает замену. Деллаторре Гильерме уходит с поля, а Де Камарго Игор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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