  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кипр
  5. Первый дивизион
АПОЭЛ
2:1
Второй тайм: 79'
Омония
Второй тайм
66'
АПОЭЛ делает замену. Шаллаи Роланд уходит с поля, а Алонефтис Эфстатиос выходит на его замену.
46'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
46'
Омония делает замену. Деметриу Мариос уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
АПОЭЛ делает замену. Деллаторре Гильерме уходит с поля, а Де Камарго Игор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация