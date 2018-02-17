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Стадион: Альянц
0:1
Второй тайм: 83'
0:1
20' ГолРёчер Торстен
39' Желтая карточкаГалвао Лукас
45' Желтая карточкаЖоэлинтон
45' Желтая карточкаПецос Атанасиос
58' Желтая карточкаШраммель Томас
67' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
|
20'
0:1
39'
45'
45'
58'
Состав команд
24
Ауэр
Штефан
19
Мург
Томас
34
Жоэлинтон
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 22 Павелич Марио Защитник
- 38 Manuel Thurnwald Полузащитник
- 18 Санто Тамаш Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Главный тренер: Goran Djuricin
Штурм 5-4-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 24 Шмербок Марк-Андре Полузащитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Полузащитник
- 37 Эже Эмека
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.10.2017 Цвентендорф 0:10 Рапид Вена ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
Штурм (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
- 10.11.2017 Штурм 2:1 Хартберг ТМК
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Б
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
- 21.10.2017 Штурм 3:2 Маттерсбург Б
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Штурм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 19.08.2017 Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 12.03.2017 Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 27.11.2016 Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 10.09.2016 Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 24.04.2016 Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 21.02.2016 Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига
- 31.10.2015 Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига
- 16.08.2015 Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 03.05.2015 Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 28.02.2015 Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 29.10.2014 Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии
- 25.10.2014 Штурм 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 09.08.2014 Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
- 29.03.2014 Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 18.12.2013 Штурм 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 20.10.2013 Рапид Вена 2:2 Штурм Бундеслига
- 04.08.2013 Штурм 2:4 Рапид Вена Бундеслига
- 05.05.2013 Штурм 1:3 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|14
|7
|1
|43 - 15
|49
|2.
|Штурм
|1:0
|23
|15
|2
|6
|40 - 26
|47
|3.
|Рапид Вена
|0:1
|23
|9
|8
|6
|37 - 28
|35
|4.
|Адмира
|22
|10
|4
|8
|38 - 37
|34
|5.
|ЛАСК
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|6.
|Аустрия Вена
|22
|7
|6
|9
|32 - 33
|27
|7.
|Маттерсбург
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|8.
|Альтах
|22
|7
|5
|10
|24 - 29
|26
|9.
|Вольфсбергер
|22
|4
|8
|10
|18 - 30
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|22
|1
|4
|17
|14 - 50
|7
Второй тайм
76'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
71'
Штурм делает замену. Ловрич Санди уходит с поля, а Поцманн Марвин выходит на его замену.
67'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
62'
Рапид Вена делает замену. Бериша Ветон уходит с поля, а Квилитая Георгий выходит на его замену.
58'
Шраммель Томас получил желтую карточку от судьи
55'
Рапид Вена делает замену. Пецос Атанасиос уходит с поля, а Санто Тамаш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Пецос Атанасиос получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
39'
Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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