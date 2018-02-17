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Стадион:
Рапид Вена
0:1
Второй тайм: 83'
Штурм
0'
0:1
20' Гол
Рёчер Торстен
39' Желтая карточка
Галвао Лукас
45' Желтая карточка
Жоэлинтон
45' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
58' Желтая карточка
Шраммель Томас
67' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
83'
Второй тайм
76'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
71'
Штурм делает замену. Ловрич Санди уходит с поля, а Поцманн Марвин выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
62'
Рапид Вена делает замену. Бериша Ветон уходит с поля, а Квилитая Георгий выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Шраммель Томас получил желтую карточку от судьи
55'
Рапид Вена делает замену. Пецос Атанасиос уходит с поля, а Санто Тамаш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Пецос Атанасиос получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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