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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:0
Второй тайм: 53'
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
24' Пенальти
Вольф Ханнес
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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