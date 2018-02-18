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Стадион: Ред Булл Арена
1:0
Второй тайм: 53'
1:0
24' ПенальтиВольф Ханнес
|
24'
1:0
Состав команд
13
Вольф
Ханнес
30
Luan
IX
37
Атанга
Давид
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 18 Минамино Такуми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 41 Дака Пэтсон Нападающий
- 19 Хи-Чан Хван Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- 45 Enock Mwepu
- Главный тренер: Розе Марко
Санкт-Пёльтен 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 33 Весселы Патрик Защитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 9 Eren Keles Полузащитник
- 37 Атанга Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 28 Damir Mehmedovic Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 27 Байрами Элдис Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 30.01.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Аниф ТМК
- 27.01.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Рид ТМК
- 20.01.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Виктория Пльзень ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 12.01.2018 Ред Булл Зальцбург 13:1 Вальс Грюнау ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Маттерсбург Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 23.11.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
- 25.10.2017 Бад Глайхенберг 0:3 Ред Булл Зальцбург К
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 11.02.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 06.08.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 18.05.2014 Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|23
|15
|7
|1
|44 - 15
|52
|2.
|Штурм
|23
|14
|3
|6
|40 - 27
|45
|3.
|Адмира
|23
|11
|4
|8
|41 - 38
|37
|4.
|ЛАСК
|23
|10
|6
|7
|32 - 25
|36
|5.
|Рапид Вена
|23
|9
|9
|5
|38 - 28
|36
|6.
|Маттерсбург
|23
|8
|6
|9
|32 - 34
|30
|7.
|Аустрия Вена
|23
|7
|6
|10
|33 - 35
|27
|8.
|Альтах
|23
|7
|5
|11
|24 - 31
|26
|9.
|Вольфсбергер
|23
|4
|8
|11
|19 - 33
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|23
|1
|4
|18
|14 - 51
|7
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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