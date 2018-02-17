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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
1:0
9' ГолКулио Хуан
20' Желтая карточкаДжокович Дамьян
2:0
67' ГолЦукудян Георге
70' Желтая карточкаМойсе Ромарио
88' Желтая карточкаКипирлиу Богдан
90' Желтая карточкаКулио Хуан
|
9'
1:0
20'
67'
2:0
70'
88'
90'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 34 Бальде Ибрагим Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 37 Mihai Bordeianu
- 77 Andrei Peteleu
- 24 Srdjan Luchin
- Главный тренер: Петреску Дан
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 19 Бутян Михай Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 92 Кипирлиу Богдан Нападающий
- 15 Ciprian Biceanu
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
Астра (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра ПЛ
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани ПЛ
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра ПЛ
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1. Группа А
- 01.12.2016 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 21.08.2016 ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига
- 16.07.2016 Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок
- 13.02.2016 Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.09.2015 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 13.09.2014 ЧФР Клуж 4:1 Астра Первая лига
- 27.04.2014 Астра 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 26.10.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Первая лига
- 26.05.2013 Астра 3:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 22.05.2013 Астра 0:2 ЧФР Клуж Кубок
- 16.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Кубок
- 16.11.2012 ЧФР Клуж 0:2 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|17
|5
|3
|40 - 13
|56
|2.
|Стяуа
|24
|15
|6
|3
|48 - 16
|51
|3.
|Университатя Крайова
|25
|14
|8
|3
|40 - 25
|50
|4.
|Астра
|25
|11
|8
|6
|36 - 27
|41
|5.
|Вииторул Констанца
|24
|11
|5
|8
|31 - 20
|38
|6.
|Динамо Бухарест
|24
|11
|5
|8
|37 - 27
|38
|7.
|КСМ Студенцеск
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|8.
|Ботошани
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|24
|6
|8
|10
|20 - 34
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|2
|10
|13
|14 - 38
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
88'
Bogdan Chipirliu получил желтую карточку от судьи
84'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
83'
Астра Плоешти делает замену. Мойсе Ромарио уходит с поля, а Ciprian Biceanu выходит на его замену.
78'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Mihai Bordeianu выходит на его замену.
70'
Астра Плоешти делает замену. Матей Флорентин уходит с поля, а Bogdan Chipirliu выходит на его замену.
70'
Мойсе Ромарио получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
63'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
61'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Балауре Сильвиу выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Кулио Хуан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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