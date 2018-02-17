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Стадион:
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Астра
0'
1:0
9' Гол
Кулио Хуан
20' Желтая карточка
Джокович Дамьян
2:0
67' Гол
Цукудян Георге
70' Желтая карточка
Мойсе Ромарио
88' Желтая карточка
Кипирлиу Богдан
90' Желтая карточка
Кулио Хуан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Bogdan Chipirliu получил желтую карточку от судьи
84'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
83'
Астра Плоешти делает замену. Мойсе Ромарио уходит с поля, а Ciprian Biceanu выходит на его замену.
78'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Mihai Bordeianu выходит на его замену.

70'
Астра Плоешти делает замену. Матей Флорентин уходит с поля, а Bogdan Chipirliu выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Мойсе Ромарио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
63'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
61'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Балауре Сильвиу выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Кулио Хуан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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