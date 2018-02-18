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Стадион:
Поли Тимишоара
0:2
Первый тайм: 40'
КСМ Студенцеск
0'
0:1
11' Гол
Платини Суареш
21' Желтая карточка
Михалаке Мариус
0:2
26' Гол
Кристя Андрей
29' Желтая карточка
Кристя Андрей
40'
Первый тайм
32'
Поли Тимишоара делает замену. Хубутия Акакий уходит с поля, а Андрей Энеску выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Кристя Андрей бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Платини Суареш бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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