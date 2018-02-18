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Стадион: Дан Палтинишану
0:2
Первый тайм: 40'
0:1
11' ГолПлатини Суареш
21' Желтая карточкаМихалаке Мариус
0:2
26' ГолКристя Андрей
29' Желтая карточкаКристя Андрей
|
11'
0:1
21'
26'
0:2
29'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 99 Maximiliano Oliva Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Защитник
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 6 Хубутия Акакий Защитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 9 Alexandru Popovici II
- Запасные игроки
- 32 Bogdan Straut Защитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 98 Роман Михай V Нападающий
- 27 Adrian Zaluschi
- 14 Andrei Enescu
- 1 Madalin Smaranda
- 19 Sebastian Velcota
- Главный тренер: Ionut Popa
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 33 Русу Денис Вратарь
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 15 Alexandru Zaharia
- 3 Ionut Pantiru
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 77 Mendes Pedro III
- 6 Madalin Mihaescu
- 70 Bogdan Gavrila
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари ПЛ
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани ПЛ
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани ПЛ
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра ПЛ
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 20.02.2017 Поли Тимишоара 2:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 30.09.2016 КСМ Студенцеск 0:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.05.2016 Поли Тимишоара 2:3 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 18.04.2016 КСМ Студенцеск 0:0 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 20.02.2016 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 25.09.2015 Поли Тимишоара 2:2 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|17
|5
|3
|40 - 13
|56
|2.
|Стяуа
|24
|15
|6
|3
|48 - 16
|51
|3.
|Университатя Крайова
|25
|14
|8
|3
|40 - 25
|50
|4.
|Астра
|25
|11
|8
|6
|36 - 27
|41
|5.
|КСМ Студенцеск
|2:0
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|11
|5
|8
|31 - 20
|38
|7.
|Динамо Бухарест
|24
|11
|5
|8
|37 - 27
|38
|8.
|Ботошани
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|0:2
|25
|6
|8
|11
|20 - 36
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|2
|10
|13
|14 - 38
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Первый тайм
32'
Поли Тимишоара делает замену. Хубутия Акакий уходит с поля, а Андрей Энеску выходит на его замену.
29'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Кристя Андрей бьет в цель!
21'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Платини Суареш бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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