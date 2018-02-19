- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Центральный (Овидиу)
2:1
Конец матча
0:1
10' ПенальтиMihai Roman IV
15' Желтая карточкаГолубович Боян
15' Желтая карточкаХаджи Янис
1:1
34' ГолХаджи Янис
45' Желтая карточкаТинчу Разван
68' Желтая карточкаMihai Roman IV
80' Желтая карточкаRazvan Oaida
2:1
90' ГолЧобану Андрей
90' Желтая карточкаCristian Gavra
|
10'
0:1
15'
15'
34'
1:1
45'
68'
80'
90'
2:1
90'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 2 Virgil Ghita
- 7 Alexandru Matan
- 30 Mailson Duarte
- 93 Cristian Gavra
- Главный тренер: Георге Хаджи
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 20 Аксинте Флорин Защитник
- 11 Аким Влад Полузащитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 83 Голубович Боян Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- 3 Andrei Andonie Burca
- 16 Тинчу Разван
- 26 Razvan Oaida
- 10 Olimpiu Morutan
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 9 Аксенте Мирча Нападающий
- 30 Nicolae Musat
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра ПЛ
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
Ботошани (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани ПЛ
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани ПЛ
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа ПЛ
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани ПЛ
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани ПЛ
- 03.11.2017 Ботошани 1:0 Волунтари ПЛ
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:0 Ботошани ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Ботошани: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 19.12.2016 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига
- 16.09.2016 Ботошани 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 26.10.2015 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига
- 20.07.2015 Ботошани 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 29.05.2015 Ботошани 4:4 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.12.2014 Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Первая лига
- 23.03.2014 Ботошани 3:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 16.09.2013 Вииторул Констанца 0:0 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|17
|5
|3
|40 - 13
|56
|2.
|Стяуа
|25
|15
|7
|3
|50 - 18
|52
|3.
|Университатя Крайова
|25
|14
|8
|3
|40 - 25
|50
|4.
|Вииторул Констанца
|25
|12
|5
|8
|33 - 21
|41
|5.
|Астра
|25
|11
|8
|6
|36 - 27
|41
|6.
|Динамо Бухарест
|25
|11
|6
|8
|39 - 29
|39
|7.
|КСМ Студенцеск
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|8.
|Ботошани
|25
|10
|6
|9
|27 - 26
|36
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|25
|6
|8
|11
|21 - 36
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|2
|10
|13
|14 - 38
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Второй тайм
90'
Cristian Gavra получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Чобану Андрей бьет в цель!
89'
Вииторул Констанца делает замену. Хаджи Янис уходит с поля, а Cristian Gavra выходит на его замену.
85'
Вииторул Констанца делает замену. Кикэлдэу Александру уходит с поля, а Mailson Duarte выходит на его замену.
85'
Вииторул Констанца делает замену. Ганя Кристиан уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
84'
Ботошани делает замену. Голубович Боян уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
80'
Razvan Oaida получил желтую карточку от судьи
68'
Михай Роман получил желтую карточку от судьи
64'
Ботошани делает замену. Andrei Dumitras уходит с поля, а Унгурушан Богдан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Olimpiu Morutan уходит с поля, а Головфка Кэтэлин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Тинчу Разван получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
15'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
15'
Голубович Боян получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Михай Роман из команды Ботошани забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация