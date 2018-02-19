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Стадион:
Вииторул Констанца
2:1
Конец матча
Ботошани
0'
0:1
10' Пенальти
Mihai Roman IV
15' Желтая карточка
Голубович Боян
15' Желтая карточка
Хаджи Янис
1:1
34' Гол
Хаджи Янис
45' Желтая карточка
Тинчу Разван
68' Желтая карточка
Mihai Roman IV
80' Желтая карточка
Razvan Oaida
2:1
90' Гол
Чобану Андрей
90' Желтая карточка
Cristian Gavra
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Cristian Gavra получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чобану Андрей бьет в цель!
89'
Вииторул Констанца делает замену. Хаджи Янис уходит с поля, а Cristian Gavra выходит на его замену.
85'
Вииторул Констанца делает замену. Кикэлдэу Александру уходит с поля, а Mailson Duarte выходит на его замену.
85'
Вииторул Констанца делает замену. Ганя Кристиан уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.

84'
Ботошани делает замену. Голубович Боян уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Razvan Oaida получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Михай Роман получил желтую карточку от судьи
64'
Ботошани делает замену. Andrei Dumitras уходит с поля, а Унгурушан Богдан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Olimpiu Morutan уходит с поля, а Головфка Кэтэлин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Тинчу Разван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Голубович Боян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Михай Роман из команды Ботошани забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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