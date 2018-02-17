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Стадион: Илие Оана
1:1
Конец матча
1:0
9' ГолТандия Ибраима
22' Желтая карточкаIstvan Fulop
35' Желтая карточкаБэрбояну Штефан
37' Желтая карточкаХоднодь Оттило
1:1
70' ГолRonaldo Deaconu
76' Желтая карточкаФилипе Оливейра
90' Желтая карточкаКапарко Алессандро
|
9'
1:0
22'
35'
37'
70'
1:1
76'
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- Рымничану Виктор Вратарь
- Сато Дайсуке Защитник
- Дальмау Альберт Защитник
- Виера Усман Защитник
- Обшивач Юре Полузащитник
- Филипе Оливейра Полузащитник
- Ходнодь Оттило Нападающий
- Istvan Fulop Нападающий
- Тандия Ибраима Нападающий
- Sebastian Ghinga
- Yasin Hamed
- Запасные игроки
- Петрович Милован Полузащитник
- Benjamin Kuku
- Alexandru Chirita
- Alex Gorrin
- Ionut Ursu
- Patrick Petre
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- Препелицэ Андрей Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- Florin Cioabla
- 97 Ronaldo Deaconu
- 20 Бэрбояну Штефан
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 44 Vladimir Georgescu
- 5 Dan Bucsa
- 14 Nicusor Fota
- 13 Stjepan Babic
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 Газ Метан Mедиаш 2:1 Сепси Оск ПЛ
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани ПЛ
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
Последние игры между собой
Сепси Оск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|16
|5
|3
|38 - 13
|53
|2.
|Стяуа
|24
|15
|6
|3
|48 - 16
|51
|3.
|Университатя Крайова
|25
|14
|8
|3
|40 - 25
|50
|4.
|Астра
|24
|11
|8
|5
|36 - 25
|41
|5.
|Вииторул Констанца
|24
|11
|5
|8
|31 - 20
|38
|6.
|Динамо Бухарест
|24
|11
|5
|8
|37 - 27
|38
|7.
|КСМ Студенцеск
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|8.
|Ботошани
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|9.
|Волунтари
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|24
|6
|8
|10
|20 - 34
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|25
|7
|4
|14
|33 - 36
|25
|12.
|Сепси Оск
|25
|5
|4
|16
|15 - 42
|19
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|2
|10
|13
|14 - 38
|16
|14.
|Ювентус Бухарест
|25
|1
|8
|16
|12 - 45
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
76'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
74'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бумба Клаудиу уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
73'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Patrick Petre выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Ronaldo Deaconu бьет в цель!
64'
Сепси делает замену. Ходнодь Оттило уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
54'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Alex Rodriguez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Конкордия Кьяжна делает замену. Florin Cioabla уходит с поля, а Razvan Gradinaru выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Конкордия Кьяжна делает замену. Буд Кристиан уходит с поля, а Батин Паул выходит на его замену.
37'
Ходнодь Оттило получил желтую карточку от судьи
35'
Бэрбояну Штефан получил желтую карточку от судьи
22'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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