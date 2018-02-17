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Стадион:
Сепси Оск
1:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
9' Гол
Тандия Ибраима
22' Желтая карточка
Istvan Fulop
35' Желтая карточка
Бэрбояну Штефан
37' Желтая карточка
Ходнодь Оттило
1:1
70' Гол
Ronaldo Deaconu
76' Желтая карточка
Филипе Оливейра
90' Желтая карточка
Капарко Алессандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
74'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бумба Клаудиу уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
73'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Patrick Petre выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ronaldo Deaconu бьет в цель!

64'
Сепси делает замену. Ходнодь Оттило уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
54'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Alex Rodriguez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Конкордия Кьяжна делает замену. Florin Cioabla уходит с поля, а Razvan Gradinaru выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Конкордия Кьяжна делает замену. Буд Кристиан уходит с поля, а Батин Паул выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Ходнодь Оттило получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Бэрбояну Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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