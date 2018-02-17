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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11166
Анже
0:1
Конец матча
Сент-Этьен
0'
34' Желтая карточка
Сельнес Оле
47' Желтая карточка
Тэт Флавьен
57' Желтая карточка
Кабелла Реми
0:1
79' Гол
Берич Роберт
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11166 болельщиков
95'
Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Манко Венсан

Фол, нарушение
94'
Теофил-Катерин Кевин коснулся мяча рукой.
94'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
93'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Андро Йоанн оказался на газоне.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
91'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Фюльжини Анжело коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
89'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
88'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
88'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
88'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
86'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Теофил-Катерин Кевин
86'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
85'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Фюльжини Анжело пробивает по воротам...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Гийом Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
84'
Гийом Батист хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
84'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный кросс...
83'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
82'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Берич Роберт забивает!
79'
Голкипер мог бы сыграть и получше
79'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Андро Йоанн наказан за толчок Бамба Джонатан
79'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
78'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Опасность предотвращена - Суботич Невен из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
77'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
77'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
77'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
77'
Отличные скиллы показывает Габриэль Сильва, обводя своих соперников
75'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
75'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
74'
Андро Йоанн из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Амума Ромен заработал фол
74'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
74'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Опасность предотвращена - Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
73'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
72'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
70'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Капелле Пьеррик заработал фол
69'
Удар от ворот произведет Анже
69'
Шанс! Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
69'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
68'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
68'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
67'
Мангани Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Берич Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Тэт Флавьен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
65'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
64'
Сельнес Оле получил травму и заменен. Пажо Венсан выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Сельнес Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
61'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
61'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
61'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
61'
Суботич Невен пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
60'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
60'
Кабелла Реми пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
59'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
Желтая карточка
57'
Кабелла Реми получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Амума Ромен оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
55'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
53'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
52'
Удар от ворот произведет Анже
52'
Отличный пас сделал Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
51'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
51'
Траоре Исмаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мангани Томас из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Угловой
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
50'
Габриэль Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
49'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
49'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
47'
Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Тэт Флавьен грубо играет против соперника. Пострадал Амума Ромен
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Анже
42'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
40'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
39'
Павлович Матео из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
39'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
39'
Капелле Пьеррик нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
39'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
38'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
38'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
38'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
37'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу одноклубнику.
37'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
Мангани Томас из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
Манко Венсан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
34'
Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
33'
После дальнего удара, который нанес Тэт Флавьен мяч отбит вратарем
32'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Сантамария Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Удар от ворот произведет Анже
31'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
31'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
31'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Суботич Невен пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
30'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
29'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
29'
Берич Роберт наказан за толчок Мангани Томас
28'
Удар от ворот произведет Анже
28'
Перрен Лоик не смог попасть в створ ударом издали
28'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
28'
Отличные скиллы показывает Нтеп Пауль-Жорж, обводя своих соперников
28'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
26'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Онианге Принс оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
25'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
25'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
25'
Амума Ромен пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
24'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
Фол, нарушение
20'
Амума Ромен коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
18'
Манко Венсан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
17'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
16'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
16'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
16'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
14'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
13'
Удар от ворот произведет Анже
13'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
Фол, нарушение
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Манко Венсан пострадал.
Офсайд
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
12'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Удар от ворот произведет Анже
10'
Амума Ромен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
8'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
8'
Сантамария Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
6'
Шанс! Онианге Принс из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой слева.
5'
Экамби Карл Токо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
5'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Голкипер мог бы сыграть и получше
2'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен
Анже
21.8% (38)
Ничья:
46% (80)
Сент-Этьен
32.2% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42% (73)
Сент-Этьен:
17.8% (31)
Анже:
14.4% (25)
Сент-Этьен:
9.2% (16)
Анже:
4% (7)
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