Стадион: Раймон Копа Зрители: 11166
0:1
Конец матча
34' Желтая карточкаСельнес Оле
47' Желтая карточкаТэт Флавьен
57' Желтая карточкаКабелла Реми
0:1
79' ГолБерич Роберт
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11166 болельщиков
95'
Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
94'
Теофил-Катерин Кевин коснулся мяча рукой.
94'
93'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
93'
92'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Андро Йоанн оказался на газоне.
91'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
91'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фюльжини Анжело коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
88'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
88'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
86'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Теофил-Катерин Кевин
86'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
85'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Фюльжини Анжело пробивает по воротам...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Гийом Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
84'
Гийом Батист хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
84'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный кросс...
83'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
82'
82'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
81'
Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Г О О О О Л - Берич Роберт забивает!
79'
Голкипер мог бы сыграть и получше
79'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Андро Йоанн наказан за толчок Бамба Джонатан
79'
78'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
78'
77'
Опасность предотвращена - Суботич Невен из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
77'
77'
77'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
77'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
77'
Отличные скиллы показывает Габриэль Сильва, обводя своих соперников
75'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Андро Йоанн из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Амума Ромен заработал фол
74'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
74'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
74'
74'
Опасность предотвращена - Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
73'
73'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
72'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Капелле Пьеррик заработал фол
69'
69'
Шанс! Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
69'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
69'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
68'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
68'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
67'
Мангани Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
67'
Габриэль Сильва наказан за толчок Сантамария Батист
66'
Берич Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Тэт Флавьен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
65'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
64'
Сельнес Оле получил травму и заменен. Пажо Венсан выходит на поле.
63'
Сельнес Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
61'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
61'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
61'
Суботич Невен пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
60'
Кабелла Реми пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
57'
Кабелла Реми получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
56'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Амума Ромен оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
52'
52'
Отличный пас сделал Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
51'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
51'
Траоре Исмаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мангани Томас из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
50'
Габриэль Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
49'
49'
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
47'
Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Тэт Флавьен грубо играет против соперника. Пострадал Амума Ромен
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
44'
44'
42'
42'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
40'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
39'
Павлович Матео из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
39'
Капелле Пьеррик нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
39'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
38'
38'
38'
37'
37'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу одноклубнику.
37'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Мангани Томас из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
Манко Венсан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
34'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
33'
После дальнего удара, который нанес Тэт Флавьен мяч отбит вратарем
32'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Сантамария Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
31'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Суботич Невен пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
29'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Берич Роберт наказан за толчок Мангани Томас
28'
28'
Перрен Лоик не смог попасть в створ ударом издали
28'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Отличные скиллы показывает Нтеп Пауль-Жорж, обводя своих соперников
28'
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
26'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Онианге Принс оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
25'
25'
Амума Ромен пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
24'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
Амума Ромен коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
18'
Манко Венсан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
16'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
16'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
16'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Судья сигнализирует, что Суботич Невен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
14'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
13'
13'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Манко Венсан пострадал.
12'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
12'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
10'
Амума Ромен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
8'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
8'
Сантамария Батист из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
6'
Шанс! Онианге Принс из команды Анже пробил головой, но мимо
6'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой слева.
5'
Экамби Карл Токо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
5'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Голкипер мог бы сыграть и получше
2'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен
Анже
21.8% (38)
Ничья:
46% (80)
Сент-Этьен
32.2% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42% (73)
1:2 Сент-Этьен:
17.8% (31)
1:0 Анже:
14.4% (25)
0:1 Сент-Этьен:
9.2% (16)
2:1 Анже:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация