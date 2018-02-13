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Марсель
 
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Бордо
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Бордо

До начала игры осталось 2 дня 2 часа 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Бордо
Марсель
82.2% (74)
Ничья:
12.2% (11)
Бордо
5.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
32.2% (29)
Марсель:
20% (18)
Марсель:
17.8% (16)
Ничья:
8.9% (8)
Марсель:
6.7% (6)
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