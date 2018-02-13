Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Бордо

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
Бордо (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Страсбург 0:2 Бордо Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
- 07.01.2018 Гранвиль 2:1 Бордо КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 08.12.2017 Бордо 0:3 Страсбург Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Бордо 3:0 Сент-Этьен Л1
- 25.11.2017 Кан 1:0 Бордо Л1
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 14.05.2017 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 30.10.2016 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 10.04.2016 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 20.12.2015 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 12.04.2015 Бордо 1:0 Марсель Лига 1
- 23.11.2014 Марсель 3:1 Бордо Лига 1
- 10.05.2014 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 22.12.2013 Марсель 2:2 Бордо Лига 1
- 05.04.2013 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
- 19.11.2012 Бордо 1:0 Марсель Лига 1
- 21.04.2012 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
- 11.12.2011 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 16.01.2011 Марсель 2:1 Бордо Лига 1
- 29.08.2010 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 27.03.2010 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги
- 17.01.2010 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 30.08.2009 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 21.07.2009 Бордо 2:1 Марсель Товарищеские матчи. Сборные
- 08.02.2009 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|76 - 17
|65
|2.
|Монако
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|60 - 26
|53
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|55 - 29
|52
|4.
|Лион
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|54 - 30
|48
|5.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|26 - 26
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|23 - 20
|37
|7.
|Бордо
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|8.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|9.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 37
|34
|10.
|Генгам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|25 - 32
|33
|11.
|Дижон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|36 - 48
|31
|12.
|Кан
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 42
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 40
|30
|15.
|Тулуза
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|22 - 33
|26
|16.
|Лилль
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 39
|26
|17.
|Амьен
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|22 - 31
|25
|18.
|Анже
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|27 - 38
|25
|19.
|Труа
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 34
|24
|20.
|Метц
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|23 - 46
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - БордоДо начала игры осталось 2 дня 2 часа 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Марсель - Бордо
Марсель
82.2% (74)
Ничья:
12.2% (11)
Бордо
5.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
32.2% (29)
1:0 Марсель:
20% (18)
2:0 Марсель:
17.8% (16)
1:1 Ничья:
8.9% (8)
3:1 Марсель:
6.7% (6)
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