Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 20966
1:0
5' ГолДанте Бонфим
1:1
27' ПенальтиСала Эмилиано
63' Желтая карточкаПлеа Алассан
76' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
95'
Сент-Максимин Аллан получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
95'
Сент-Максимин Аллан возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Какой промах! Сала Эмилиано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
94'
Тамез Адриен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
92'
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Колин Расин не смог попасть в створ ударом издали
91'
Кайембе Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
91'
Данте Бонфим из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
91'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
90'
Удивительный сейв сделал Татарушану Чиприан из команды Нант! А был бы точно гол!
90'
Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Татарушану Чиприан перевел мяч на угловой.
90'
90'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
90'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
88'
87'
Колин Расин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
81'
81'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
80'
Тамез Адриен возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Тамез Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
77'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Кайембе Йорис
77'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
76'
Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
75'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
72'
Тамез Адриен наказан за толчок Татарушану Чиприан
72'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
72'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Данте Бонфим пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
70'
Сарр Маланг мяч отрикошетил от ворот
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 20966 болельщиков
68'
Хорошую попытку сделал Балотелли Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
68'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
67'
Балотелли Марио из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
67'
66'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
65'
65'
Шанс! Жиротто Андрей из команды Нант пробил головой, но мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
63'
Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи
63'
Плеа Алассан из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
63'
63'
Шанс! Сери Жан-Мишель из команды Ницца пробил головой, но мимо
63'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
62'
Илоки Жюль из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Сери Жан-Мишель заработал фол
61'
61'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
61'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
59'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Илоки Жюль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
57'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
56'
Дюбуа Лео из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Балотелли Марио заработал фол
55'
Дюбуа Лео из команды Нант играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
53'
53'
53'
Илоки Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
53'
52'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
51'
Колин Расин коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
50'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
50'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
47'
47'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
47'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой справа.
46'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
43'
Илоки Жюль из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
42'
42'
Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
40'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Матч возобновится спорным мячом
38'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Сала Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
После дальнего удара, который нанес Жиротто Андрей мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
34'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
34'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Балотелли Марио наказан за толчок Жиротто Андрей
29'
29'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
27'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Бюрнер Патрик совершил грубый фол. Жиротто Андрей заработал пенальти!
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
24'
24'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
24'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
24'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
23'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Плохо сыграл Сарр Маланг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца играет слишком грубо. Томассон Адриен оказался на газоне.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Плеа Алассан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Балотелли Марио мяча так и не получил
19'
Плеа Алассан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
18'
16'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Близко! Плеа Алассан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
14'
13'
12'
Илоки Жюль из команды Нант делает неудачный навес.
12'
12'
Тамез Адриен из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
Балотелли Марио коснулся мяча рукой.
10'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Безумный фол. Балотелли Марио грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
8'
8'
8'
8'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
7'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Отличные скиллы показывает Туре Абдулайе, обводя своих соперников
7'
7'
5'
Г О О О О Л - Данте Бонфим забивает!
5'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
5'
5'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Судья сигнализирует, что Сент-Максимин Аллан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
3'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Лима Лукас из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Отличные скиллы показывает Лима Лукас, обводя своих соперников
2'
Илоки Жюль наказан за толчок Сарр Маланг
2'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Нант
Ницца
58.8% (207)
Ничья:
24.1% (85)
Нант
17% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ницца:
23.6% (83)
2:1 Ницца:
20.2% (71)
1:1 Ничья:
17% (60)
1:2 Нант:
8.5% (30)
0:0 Ничья:
6.5% (23)
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