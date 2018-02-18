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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 20966
Ницца
1:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
5' Гол
Данте Бонфим
1:1
27' Пенальти
Сала Эмилиано
63' Желтая карточка
Плеа Алассан
76' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Удар от ворот произведет Ницца
95'
Сент-Максимин Аллан получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
Травма, повреждение
95'
Сент-Максимин Аллан возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Какой промах! Сала Эмилиано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

Угловой
94'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
94'
Тамез Адриен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Нант
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Колин Расин не смог попасть в створ ударом издали
91'
Кайембе Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
91'
Данте Бонфим из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
Угловой
91'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
Удар от ворот произведет Нант
90'
Удивительный сейв сделал Татарушану Чиприан из команды Нант! А был бы точно гол!
90'
Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Татарушану Чиприан перевел мяч на угловой.
Угловой
90'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
90'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
90'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Удар от ворот произведет Ницца
88'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
88'
Удар от ворот произведет Ницца
Травма, повреждение
87'
Колин Расин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
86'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
Травма, повреждение
80'
Тамез Адриен возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Тамез Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
77'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Кайембе Йорис
77'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
Желтая карточка
76'
Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
75'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
72'
Тамез Адриен наказан за толчок Татарушану Чиприан
Угловой
72'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
72'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
71'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Данте Бонфим пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
70'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
70'
Сарр Маланг мяч отрикошетил от ворот
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 20966 болельщиков
68'
Хорошую попытку сделал Балотелли Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
67'
Балотелли Марио из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
66'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
65'
Удар от ворот произведет Ницца
65'
Шанс! Жиротто Андрей из команды Нант пробил головой, но мимо
65'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
63'
Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Плеа Алассан из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Шанс! Сери Жан-Мишель из команды Ницца пробил головой, но мимо
63'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Илоки Жюль из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Сери Жан-Мишель заработал фол
61'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
61'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Удар от ворот произведет Нант
59'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Илоки Жюль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
57'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
57'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Дюбуа Лео из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Балотелли Марио заработал фол
Фол, нарушение
55'
Дюбуа Лео из команды Нант играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
53'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
53'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
53'
Илоки Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
52'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Колин Расин коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
50'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
50'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
47'
Удар от ворот произведет Ницца
47'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
47'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
46'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой справа.
46'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
45'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
43'
Илоки Жюль из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
42'
Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
40'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
38'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
38'
Сала Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
36'
После дальнего удара, который нанес Жиротто Андрей мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
34'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
29'
Балотелли Марио наказан за толчок Жиротто Андрей
29'
Удар от ворот произведет Ницца
29'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Бюрнер Патрик совершил грубый фол. Жиротто Андрей заработал пенальти!
26'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
24'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
24'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
24'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
24'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
Удар от ворот произведет Ницца
23'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Плохо сыграл Сарр Маланг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца играет слишком грубо. Томассон Адриен оказался на газоне.
21'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Плеа Алассан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Балотелли Марио мяча так и не получил
19'
Плеа Алассан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Близко! Плеа Алассан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
14'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Илоки Жюль из команды Нант делает неудачный навес.
12'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Тамез Адриен из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Балотелли Марио коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Балотелли Марио грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
7'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Отличные скиллы показывает Туре Абдулайе, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Данте Бонфим забивает!
5'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
5'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Сент-Максимин Аллан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
3'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Лима Лукас из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Отличные скиллы показывает Лима Лукас, обводя своих соперников
Фол, нарушение
2'
Илоки Жюль наказан за толчок Сарр Маланг
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Нант
Ницца
58.8% (207)
Ничья:
24.1% (85)
Нант
17% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
23.6% (83)
Ницца:
20.2% (71)
Ничья:
17% (60)
Нант:
8.5% (30)
Ничья:
6.5% (23)
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