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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8730
Амьен
0:0
Конец матча
Тулуза
0'
44' Желтая карточка
Эль-Хаджам Уалид
76' Красная карточка
Фофана Гессума
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
93'
Тойвонен Ола наказан за толчок Гуано Принс-Десир
93'
Удар от ворот произведет Тулуза
93'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.

92'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
91'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сиссоко Исса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бурго Эммануэль
Фол, нарушение
88'
Тойвонен Ола наказан за толчок Гуано Принс-Десир
Фол, нарушение
88'
Какута Гаэль из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
Офсайд
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
87'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
Офсайд
86'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
86'
Манзала Хариссон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
85'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
84'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
84'
Манзала Хариссон нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
83'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
83'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Саного Яя из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
82'
Бурго Эммануэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Удар от ворот произведет Амьен
79'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
79'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
78'
Удар от ворот произведет Тулуза
78'
ШАНС! Мендоса Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Фофана Гессума оказался удален с поля
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
75'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
74'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
74'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
73'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Яго Стив из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бурго Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
71'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Саного Яя из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
70'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
Фол, нарушение
69'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
69'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Градель Макс-Ален имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
67'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
66'
Траоре Ласина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 8730 болельщиков
Фол, нарушение
65'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Саного Яя
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Удар от ворот произведет Тулуза
64'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
Фол, нарушение
63'
Каюзак Янник наказан за толчок Какута Гаэль
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
62'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Удар от ворот произведет Амьен
61'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
57'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
56'
Саного Яя из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
55'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
54'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
52'
Фофана Гессума из команды Амьен пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
52'
Гакпе Серж из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Фофана Гессума
51'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
Фол, нарушение
49'
Градель Макс-Ален коснулся мяча рукой.
49'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
48'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
Мубеле Фирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Какута Гаэль из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
45'
Удар от ворот произведет Амьен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
45'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Эль-Хаджам Уалид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Эль-Хаджам Уалид грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
44'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Удар от ворот произведет Тулуза
41'
Фофана Гессума не смог попасть в створ ударом издали
40'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мендоса Стивен из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Траоре Ласина наказан за толчок Каюзак Янник
37'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
37'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
36'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Тулуза
36'
Какой промах! Гуано Принс-Десир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
35'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
35'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
34'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Удар, который нанес Саного Яя, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Гартнер Регис парировал мяч в поле.
32'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Авелар Данило получил травму и заменен. Эль-Хаджам Уалид выходит на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
30'
Удар от ворот произведет Амьен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Авелар Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Авелар Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Фофана Гессума из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
27'
Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
27'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
27'
Сиссоко Исса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Имбула Ганелли из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Монкондю Томас заработал фол
26'
Градель Макс-Ален бьет со штрафного в створ, но Гартнер Регис держит все под контролем
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза подал угловой справа.
22'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
21'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
19'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
18'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Авелар Данило из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
16'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Диоп Исса из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
14'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
14'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
14'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
13'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Траоре Ласина из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
11'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Удар от ворот произведет Амьен
9'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Тулуза
6'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
6'
Гакпе Серж из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
5'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
5'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
4'
Удар от ворот произведет Амьен
4'
ШАНС! Саного Яя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
3'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
2'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Саного Яя из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Тулуза
Амьен
26.6% (46)
Ничья:
46.2% (80)
Тулуза
27.2% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.9% (69)
Амьен:
17.3% (30)
Тулуза:
12.7% (22)
Тулуза:
12.1% (21)
Амьен:
6.4% (11)
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