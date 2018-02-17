Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 8730
44' Желтая карточкаЭль-Хаджам Уалид
76' Красная карточкаФофана Гессума
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тойвонен Ола наказан за толчок Гуано Принс-Десир
93'
93'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
92'
92'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Сиссоко Исса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бурго Эммануэль
88'
Тойвонен Ола наказан за толчок Гуано Принс-Десир
88'
Какута Гаэль из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
87'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
86'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
86'
Манзала Хариссон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
84'
84'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
84'
Манзала Хариссон нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
83'
83'
82'
82'
Бурго Эммануэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
81'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
79'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
78'
78'
ШАНС! Мендоса Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Фофана Гессума оказался удален с поля
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
74'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
74'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
73'
73'
72'
Бурго Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
71'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
69'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Саного Яя оказался на газоне.
69'
Траоре Ласина из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Градель Макс-Ален имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
67'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Траоре Ласина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 8730 болельщиков
65'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Саного Яя
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
64'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
63'
Каюзак Янник наказан за толчок Какута Гаэль
62'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
62'
61'
61'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
58'
57'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
57'
56'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
55'
55'
54'
53'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Фофана Гессума из команды Амьен пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
52'
Гакпе Серж из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Фофана Гессума
51'
50'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
49'
Градель Макс-Ален коснулся мяча рукой.
49'
48'
48'
48'
47'
Мубеле Фирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Какута Гаэль из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
45'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Эль-Хаджам Уалид получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Эль-Хаджам Уалид грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
44'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
44'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
41'
Фофана Гессума не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
38'
Мендоса Стивен из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
38'
Траоре Ласина наказан за толчок Каюзак Янник
37'
37'
36'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
36'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Какой промах! Гуано Принс-Десир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
35'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
34'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
33'
Удар, который нанес Саного Яя, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Гартнер Регис парировал мяч в поле.
32'
32'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
Каюзак Янник из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
31'
Авелар Данило получил травму и заменен. Эль-Хаджам Уалид выходит на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Авелар Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Авелар Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Фофана Гессума из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
27'
27'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
27'
Сиссоко Исса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Имбула Ганелли из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Монкондю Томас заработал фол
26'
Градель Макс-Ален бьет со штрафного в створ, но Гартнер Регис держит все под контролем
25'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
23'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза подал угловой справа.
22'
21'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
19'
18'
17'
17'
Авелар Данило из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
16'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
14'
14'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Траоре Ласина из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
9'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
9'
7'
6'
6'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
6'
Гакпе Серж из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
4'
4'
ШАНС! Саного Яя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Тулуза
Амьен
26.6% (46)
Ничья:
46.2% (80)
Тулуза
27.2% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.9% (69)
1:0 Амьен:
17.3% (30)
1:2 Тулуза:
12.7% (22)
0:1 Тулуза:
12.1% (21)
2:1 Амьен:
6.4% (11)
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