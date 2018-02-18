Стадион: Пьер Моруа
0:1
21' ГолТраоре Бертран
28' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
Первый тайм
38'
После дальнего удара, который нанес Араужо Луис мяч отбит вратарем
37'
37'
Депай Мемфис из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Ферри Жордан из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
36'
Тьяго Маия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Араужо Луис наказан за толчок Рафаэль да Сильва
31'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
30'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Эль-Гази Анвар получил травму и заменен. Араужо Луис выходит на поле.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
28'
Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Рефери не любит споров - именно за это Рафаэль да Сильва сейчас получил желтую
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Ферри Жордан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Амаду Ибрагим пострадал.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Тьяго Маия наказан за толчок Марсал Фернандо
23'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
21'
ГОЛ! Легко закончил атаку Траоре Бертран из команды Лион, забив в пустые ворота!
21'
Меньян Майк ошибается в защите.
21'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Эль-Гази Анвар возвращается на поле, всё в порядке.
21'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
18'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Эль-Гази Анвар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
Ферри Жордан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Пепе Николя пострадал.
16'
Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Пепе Николя из команды Лилль подал угловой слева.
16'
Дьяаби Муктар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
14'
После дальнего удара, который нанес Депай Мемфис мяч отбит вратарем
13'
13'
Рафаэль да Сильва из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
12'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Марсал Фернандо
10'
Матч возобновится спорным мячом
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Пепе Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
7'
Судья сигнализирует, что Дьяаби Муктар из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
6'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
5'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
4'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
4'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Марсал Фернандо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Алонсо Хуниор из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
2'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пепе Николя из команды Лилль подал угловой слева.
2'
Дьяаби Муктар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Мендес Тьяго из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Лион
Лилль
23.9% (82)
Ничья:
17.8% (61)
Лион
58.3% (200)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
30.3% (104)
0:1 Лион:
16.9% (58)
1:1 Ничья:
12% (41)
0:2 Лион:
7% (24)
2:1 Лилль:
6.7% (23)
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