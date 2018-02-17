Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 9936
0:1
30' ПенальтиНгбакото Йени
32' Желтая карточкаГренье Клеман
72' Желтая карточкаЛасне Пол
1:1
73' ГолСио Жованни
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9936 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Хорошую попытку сделал Нинга Родрике. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
94'
Как он промахнулся? Бриан Джимми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Блас Людовик из команды Генгам увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
94'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
93'
Хорошую попытку сделал Ласне Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
93'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Мбенза Исаак пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камара Сулейман
91'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Мбенза Исаак из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
89'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
89'
89'
Фири Лебоганг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Долли Киган не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
87'
87'
87'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
87'
86'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
86'
86'
Судья сигнализирует, что Салибур Янис из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
85'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
85'
85'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
83'
83'
82'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает неудачный навес.
82'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
79'
Тюрам Маркус нарушает правила. Илтон Виторино пострадал
79'
79'
Камара Сулейман из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
77'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
77'
Камара Сулейман коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
75'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
75'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
75'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
74'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
73'
Агилар Рубен сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
73'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Ласне Пол получил жёлтую карточку за "нырок".
72'
Ласне Пол упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
72'
Отличные скиллы показывает Ласне Пол, обводя своих соперников
72'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
71'
71'
70'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает неудачный навес.
69'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
68'
68'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
68'
Икоко Джордан наказан за толчок Конгре Даниэль
67'
67'
67'
66'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
66'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Фири Лебоганг
63'
63'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
62'
Дидо Этьен из команды Генгам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Долли Киган
61'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
61'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
60'
Ласне Пол нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
59'
Самбья Саломон пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
59'
58'
58'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
57'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
57'
56'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
Ласне Пол выбил мяч подальше от ворот.
54'
54'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
53'
52'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
51'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
50'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
49'
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
47'
47'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
47'
46'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
46'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
45'
Мбенза Исаак из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
45'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
42'
42'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
41'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
38'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
37'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
37'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
36'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Мукиэле Норди из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Табану Франк
34'
33'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
33'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Самбья Саломон
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Г О О О О Л - Нгбакото Йени из команды Генгам забивает с точки!
29'
ПЕНАЛЬТИ! - Илтон Виторино совершил грубый фол. Тюрам Маркус заработал пенальти!
29'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
27'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
26'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
25'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Мбенза Исаак наказан за толчок Табану Франк
20'
Бриан Джимми из команды Генгам направляет мяч в штрафную площадку, но Лекомт Бенджамин выбегает и ловит мяч
20'
Нгбакото Йени из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
18'
18'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
15'
Нгбакото Йени из команды Генгам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Удар от ворот произведет Монпелье
14'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Судья сигнализирует, что Felix Eboa из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
12'
11'
Как он промахнулся? Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
10'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
9'
Иконе Джонатан из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
9'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает неудачный навес.
6'
6'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
4'
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
3'
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Генгам
Монпелье
84.4% (146)
Ничья:
13.9% (24)
Генгам
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
41.6% (72)
2:1 Монпелье:
25.4% (44)
2:0 Монпелье:
12.1% (21)
1:1 Ничья:
10.4% (18)
0:0 Ничья:
2.3% (4)
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