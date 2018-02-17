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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9936
Монпелье
1:1
Конец матча
Генгам
0'
0:1
30' Пенальти
Нгбакото Йени
32' Желтая карточка
Гренье Клеман
72' Желтая карточка
Ласне Пол
1:1
73' Гол
Сио Жованни
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9936 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Хорошую попытку сделал Нинга Родрике. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
94'
Как он промахнулся? Бриан Джимми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94'
Блас Людовик из команды Генгам увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
94'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
93'
Хорошую попытку сделал Ласне Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
93'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
93'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Мбенза Исаак пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камара Сулейман
91'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Мбенза Исаак из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
89'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
89'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
89'
Мукиэле Норди выбил мяч подальше от ворот.
89'
Фири Лебоганг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
Долли Киган не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
87'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Удар от ворот произведет Генгам
87'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
87'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает пас партнеру.
86'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
86'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Салибур Янис из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
85'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
85'
Удар от ворот произведет Генгам
85'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
83'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
82'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает неудачный навес.
82'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ласне Пол из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Тюрам Маркус нарушает правила. Илтон Виторино пострадал
79'
Удар от ворот произведет Генгам
79'
Камара Сулейман из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
77'
Камара Сулейман коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
75'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
75'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
75'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
74'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
73'
Агилар Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
73'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
72'
Ласне Пол получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
72'
Ласне Пол упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
72'
Отличные скиллы показывает Ласне Пол, обводя своих соперников
72'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
71'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
71'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
71'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
70'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает неудачный навес.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
68'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
68'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
68'
Икоко Джордан наказан за толчок Конгре Даниэль
67'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
66'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
66'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Фири Лебоганг
63'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Дидо Этьен из команды Генгам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Долли Киган
Офсайд
61'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
60'
Ласне Пол нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Самбья Саломон пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
59'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Генгам
58'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
57'
Скири Эйе из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
55'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
54'
Ласне Пол выбил мяч подальше от ворот.
54'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
54'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
53'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
51'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
51'
Опасность! Скири Эйе из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
50'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
50'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
47'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
47'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Мбенза Исаак из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
45'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
43'
Мукиэле Норди выбил мяч подальше от ворот.
42'
Удар от ворот произведет Генгам
42'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
41'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
41'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
Фол, нарушение
37'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
37'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
36'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Мукиэле Норди из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
34'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Табану Франк
34'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
33'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
33'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Самбья Саломон
Офсайд
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
31'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Нгбакото Йени из команды Генгам забивает с точки!
Фол, нарушение
29'
ПЕНАЛЬТИ! - Илтон Виторино совершил грубый фол. Тюрам Маркус заработал пенальти!
29'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
27'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
26'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
26'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
26'
Скири Эйе из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
26'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
25'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
21'
Мбенза Исаак наказан за толчок Табану Франк
20'
Бриан Джимми из команды Генгам направляет мяч в штрафную площадку, но Лекомт Бенджамин выбегает и ловит мяч
20'
Нгбакото Йени из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
19'
Мукиэле Норди выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
18'
Удар от ворот произведет Генгам
18'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
Офсайд
15'
Нгбакото Йени из команды Генгам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Удар от ворот произведет Монпелье
14'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Felix Eboa из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
12'
Удар от ворот произведет Генгам
11'
Как он промахнулся? Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Опасность! Скири Эйе из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Иконе Джонатан из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
9'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Генгам
8'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
7'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
7'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
2'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
2'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Генгам
Монпелье
84.4% (146)
Ничья:
13.9% (24)
Генгам
1.7% (3)

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Монпелье:
41.6% (72)
Монпелье:
25.4% (44)
Монпелье:
12.1% (21)
Ничья:
10.4% (18)
Ничья:
2.3% (4)
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