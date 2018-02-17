Стадион: Стад де л'Об Зрители: 11337
34' Желтая карточкаПальмьери Жульян
57' Желтая карточкаЖиродон Джимми
83' Желтая карточкаМанджек Жорж
1:0
88' ГолНьян Адама
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 11337 болельщиков
96'
Бен Саада Шауки не смог попасть в створ ударом издали
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Манджек Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Ibrahima Niane из команды Метц отправил кросс в штрафную...
94'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
93'
Бен Саада Шауки из команды Труа играет слишком грубо. Коад Рено оказался на газоне.
91'
Жуффре Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
Молле Флоран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
89'
88'
Депланье Матье сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Ньян Адама изменил счет на табло!
88'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
87'
87'
Хорошую попытку сделал Ньян Адама. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Ниве Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
86'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
86'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
86'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Bryan Mbeumo из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
83'
Судья подбегает и показывает Манджек Жорж из команды Метц отложенную желтую карточку за фол.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Судья свистит. Бен Саада Шауки атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
81'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
80'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
79'
77'
76'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Bryan Mbeumo
74'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Жуффре Ян
74'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Ру Нолан разрезает оборону соперника отличным пасом
74'
74'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
73'
71'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает неудачный навес.
71'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пеле Брайан из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
70'
Коад Рено наказан за толчок Ниве Бенжамен
70'
Грандсир Самуэль наказан за толчок Ру Нолан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
69'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Миличевич Даниел из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
67'
67'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Доссеви Матьё из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
65'
ШАНС! Ньян Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Коад Рено
64'
64'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой справа.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Грандсир Самуэль, и мяч снова в игре
63'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
63'
Грандсир Самуэль из команды Труа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ниве Бенжамен мяча так и не получил
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хорошую попытку сделал Ривьер Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
61'
Молле Флоран из команды Метц делает пас партнеру.
61'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
Эрей Кристоф из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
59'
59'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Пальмьери Жульян коснулся мяча рукой.
58'
Судья свистит. Жиродон Джимми атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
57'
Жиродон Джимми получил желтую карточку от судьи
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Хауи Саиф-Эдин получил травму и заменен. Ниве Бенжамен выходит на поле.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Хауи Саиф-Эдин получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
54'
53'
53'
Пеле Брайан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
53'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
После дальнего удара, который нанес Грандсир Самуэль мяч отбит вратарем
48'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Беллюгу Франсуа пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
48'
Пеле Брайан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эрей Кристоф и попал в каркас ворот!
47'
47'
Пальмьери Жульян наказан за толчок Грандсир Самуэль
46'
Пеле Брайан из команды Труа делает неудачный навес.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
44'
44'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
43'
Хауи Саиф-Эдин имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
42'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Траоре Шарль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
39'
39'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
38'
Пеле Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Пальмьери Жульян получил желтую карточку от судьи
34'
Пальмьери Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Пальмьери Жульян из команды Метц опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
32'
32'
32'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
31'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Ньян Адама из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
23'
Вальтер Реми наказан за толчок Доссеви Матьё
22'
21'
21'
Шанс! Грандсир Самуэль из команды Труа пробил головой, но мимо
20'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
20'
Доссеви Матьё мяч отрикошетил от ворот
20'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
19'
18'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Хауи Саиф-Эдин пострадал.
18'
18'
18'
Должен был быть гол! Вальтер Реми имел отличный шанс, но Кавасима Эйдзи не дал голу состоятся!
18'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
18'
Пеле Брайан из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
Отличная возможность! Ньян Адама упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
15'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
14'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
13'
13'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Пеле Брайан из команды Труа делает отличный кросс...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Желязны Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Миличевич Даниел из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Хорошую попытку сделал Ру Нолан. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривьер Эммануэль, и мяч снова в игре
10'
Миличевич Даниел бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
9'
9'
8'
7'
Как он промахнулся? Пеле Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
6'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
4'
3'
Ньян Адама наказан за толчок Кавасима Эйдзи
3'
2'
Депланье Матье из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Ривьерес Жонатан заработал фол
1'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 1:0 Метц
Труа
61.3% (106)
Ничья:
28.9% (50)
Метц
9.8% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Труа:
40.5% (70)
1:1 Ничья:
26.6% (46)
2:1 Труа:
14.5% (25)
0:1 Метц:
4% (7)
1:2 Метц:
3.5% (6)
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