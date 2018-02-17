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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11337
Труа
1:0
Конец матча
Метц
0'
34' Желтая карточка
Пальмьери Жульян
57' Желтая карточка
Жиродон Джимми
83' Желтая карточка
Манджек Жорж
1:0
88' Гол
Ньян Адама
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 11337 болельщиков
96'
Бен Саада Шауки не смог попасть в створ ударом издали
95'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
95'
Жуффре Ян из команды Метц подал угловой справа.
95'
Манджек Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Ibrahima Niane из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
Фол, нарушение
93'
Бен Саада Шауки из команды Труа играет слишком грубо. Коад Рено оказался на газоне.
91'
Жуффре Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ру Нолан из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Жуффре Ян из команды Метц подал угловой справа.
90'
Молле Флоран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
90'
Жуффре Ян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
89'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ру Нолан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
88'
Депланье Матье сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Ньян Адама изменил счет на табло!
88'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
87'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Хорошую попытку сделал Ньян Адама. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Ниве Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
86'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
86'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Bryan Mbeumo из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
83'
Судья подбегает и показывает Манджек Жорж из команды Метц отложенную желтую карточку за фол.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Бен Саада Шауки атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
81'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
80'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Удар от ворот произведет Труа
80'
Коад Рено из команды Метц делает неудачный навес.
79'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Труа
76'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Bryan Mbeumo
74'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Жуффре Ян
74'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Ру Нолан разрезает оборону соперника отличным пасом
74'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
73'
Коад Рено из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает неудачный навес.
71'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пеле Брайан из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Коад Рено наказан за толчок Ниве Бенжамен
Фол, нарушение
70'
Грандсир Самуэль наказан за толчок Ру Нолан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Удар от ворот произведет Метц
69'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
68'
Удар от ворот произведет Труа
68'
Миличевич Даниел из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Доссеви Матьё из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Удар от ворот произведет Метц
65'
ШАНС! Ньян Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Коад Рено
64'
Удар от ворот произведет Метц
64'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
63'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой справа.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Грандсир Самуэль, и мяч снова в игре
63'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
63'
Грандсир Самуэль из команды Труа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ниве Бенжамен мяча так и не получил
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хорошую попытку сделал Ривьер Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
61'
Молле Флоран из команды Метц делает пас партнеру.
61'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эрей Кристоф из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
60'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
59'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Пальмьери Жульян коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Жиродон Джимми атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
57'
Жиродон Джимми получил желтую карточку от судьи
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Хауи Саиф-Эдин получил травму и заменен. Ниве Бенжамен выходит на поле.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Хауи Саиф-Эдин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Удар от ворот произведет Труа
54'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Метц
53'
Пеле Брайан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
53'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
После дальнего удара, который нанес Грандсир Самуэль мяч отбит вратарем
48'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
46'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Беллюгу Франсуа пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
48'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
48'
Пеле Брайан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эрей Кристоф и попал в каркас ворот!
47'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Пеле Брайан из команды Труа делает неудачный навес.
46'
Удар от ворот произведет Труа
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
44'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Хауи Саиф-Эдин имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
42'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
41'
Траоре Шарль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
39'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
39'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ру Нолан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
39'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
38'
Пеле Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
36'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Метц
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
34'
Пальмьери Жульян получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
34'
Пальмьери Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
34'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Пальмьери Жульян из команды Метц опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
32'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
32'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
31'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Ньян Адама из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Ру Нолан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Вальтер Реми наказан за толчок Доссеви Матьё
22'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
22'
Ру Нолан из команды Метц делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Метц
21'
Шанс! Грандсир Самуэль из команды Труа пробил головой, но мимо
Офсайд
20'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
20'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
20'
Доссеви Матьё мяч отрикошетил от ворот
Угловой
20'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
19'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Хауи Саиф-Эдин пострадал.
18'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
18'
Должен был быть гол! Вальтер Реми имел отличный шанс, но Кавасима Эйдзи не дал голу состоятся!
18'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
18'
Пеле Брайан из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Отличная возможность! Ньян Адама упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
13'
Удар от ворот произведет Метц
13'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Пеле Брайан из команды Труа делает отличный кросс...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Желязны Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
12'
Миличевич Даниел из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Хорошую попытку сделал Ру Нолан. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Ривьер Эммануэль, и мяч снова в игре
10'
Миличевич Даниел бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
9'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Метц
7'
Как он промахнулся? Пеле Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
4'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Ньян Адама наказан за толчок Кавасима Эйдзи
3'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
Фол, нарушение
2'
Депланье Матье из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Ривьерес Жонатан заработал фол
Офсайд
1'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 1:0 Метц
Труа
61.3% (106)
Ничья:
28.9% (50)
Метц
9.8% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Труа:
40.5% (70)
Ничья:
26.6% (46)
Труа:
14.5% (25)
Метц:
4% (7)
Метц:
3.5% (6)
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