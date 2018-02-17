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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16083
Кан
2:2
Конец матча
Ренн
0'
1:0
6' Гол
Кривелли Энцо
1:1
9' Гол
Сахо Диафра
1:2
21' Гол
Сахо Диафра
1:2
25' Не забитый пенальти
Роделен Ронни
58' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
1:2
82' Не забитый пенальти
Петерс Стеф
2:2
84' Гол
Да Сильва Дамьен
88' Желтая карточка
Кривелли Энцо
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 16083 болельщиков
96'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой слева.
96'
Прчич Саньин мяч отрикошетил от ворот
96'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Прчич Саньин из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
95'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
94'
Удар от ворот произведет Кан
93'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
92'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
92'
Хорошую попытку сделал Мауасса Фет. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Силики Джеймс из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
90'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
89'
Данзе Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Петерс Стеф из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
89'
Андре Бенжамин наказан за толчок Да Сильва Дамьен
88'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
Желтая карточка
88'
Судье надоело, что Кривелли Энцо тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
87'
Кривелли Энцо из команды Кан играет слишком грубо. Коубек Томаш оказался на газоне.
87'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
87'
Коубек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
87'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
86'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
85'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Фере Жюльен сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Да Сильва Дамьен из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
84'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
84'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Timo Stavitski из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
83'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Описание гола
82'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Петерс Стеф взялся за удар, но Коубек Томаш заблокировал его!
Фол, нарушение
81'
ПЕНАЛЬТИ! - Бенсебаини Рами играет рукой в штрафной! Бенсебаини Рами вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
81'
Timo Stavitski из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
79'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
79'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
78'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
78'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Сахо Диафра из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
77'
Андре Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
76'
Сахо Диафра нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
75'
Сахо Диафра наказан за толчок Веркутр Реми
75'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
75'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
73'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
73'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
73'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Женевуа Ромен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Женевуа Ромен из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Кан
71'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Роделен Ронни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
69'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
69'
Timo Stavitski из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Женевуа Ромен из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Timo Stavitski
Травма, повреждение
66'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
64'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
64'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
63'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
63'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
63'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
62'
После дальнего удара, который нанес Петерс Стеф мяч отбит вратарем
62'
Тактическая замена. Санко Баиссама уходит с поля и его заменяет Аит Бенассер Юссеф
61'
Тактическая замена. Авуну Дюрель уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
61'
Авуну Дюрель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
Травма, повреждение
60'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Штрафной исполнил Буриго Бенжамен, после его удара Веркутр Реми сделал классный сейв. Угловой
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
58'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Диоманде Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
56'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Матч остановлен
55'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
55'
Петерс Стеф нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
55'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу одноклубнику.
55'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Роделен Ронни нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
54'
Женевуа Ромен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Плохо сыграл Ньяньон Жорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
54'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
52'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Роделен Ронни из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Сахо Диафра из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
50'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
49'
Прчич Саньин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
49'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
49'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Андре Бенжамин нанес удар в каркас ворот!
48'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Авуну Дюрель из команды Кан поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
48'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Удар от ворот произведет Кан
44'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Петерс Стеф наказан за толчок Бенсебаини Рами
Угловой
42'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
41'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Сахо Диафра из команды Ренн играет слишком грубо. Да Сильва Дамьен оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Ренн
39'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
38'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
36'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
36'
Авуну Дюрель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
35'
Да Сильва Дамьен из команды Кан в офсайде
35'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
34'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Кривелли Энцо
34'
Удар от ворот произведет Ренн
33'
Авуну Дюрель не смог попасть в створ ударом издали
33'
Удар от ворот произведет Кан
32'
Ньяньон Жорис не смог попасть в створ ударом издали
32'
Силики Джеймс из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
32'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
31'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
30'
Данзе Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Петерс Стеф из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Удар от ворот произведет Кан
30'
ШАНС! Сахо Диафра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
28'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
28'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
27'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
26'
Удар от ворот произведет Ренн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
25'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Роделен Ронни бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ - Бенсебаини Рами из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фере Жюльен.
24'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
23'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
23'
Данзе Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Сахо Диафра изменил счет на табло!
21'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
21'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
21'
Авуну Дюрель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Авуну Дюрель нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
19'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
18'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
ШАНС! Гильберт Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Удар от ворот произведет Ренн
15'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
15'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
14'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
13'
Сахо Диафра пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
13'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
10'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Бенсебаини Рами сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сахо Диафра из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
9'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Сахо Диафра. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОЛ! Легко закончил атаку Кривелли Энцо из команды Кан, забив в пустые ворота!
6'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
5'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
4'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кривелли Энцо из команды Кан делает пас партнеру.
4'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
3'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 2:2 Ренн
Кан
31.2% (54)
Ничья:
42.8% (74)
Ренн
26% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.9% (69)
Кан:
15% (26)
Ренн:
12.1% (21)
Кан:
11.6% (20)
Ренн:
10.4% (18)
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