Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 16083
1:0
6' ГолКривелли Энцо
1:1
9' ГолСахо Диафра
1:2
21' ГолСахо Диафра
1:2
25' Не забитый пенальтиРоделен Ронни
58' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
1:2
82' Не забитый пенальтиПетерс Стеф
2:2
84' ГолДа Сильва Дамьен
88' Желтая карточкаКривелли Энцо
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 16083 болельщиков
96'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой слева.
96'
Прчич Саньин мяч отрикошетил от ворот
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
95'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Прчич Саньин из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
95'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
94'
93'
93'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
92'
92'
92'
Хорошую попытку сделал Мауасса Фет. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Силики Джеймс из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
89'
89'
89'
Петерс Стеф из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
89'
Андре Бенжамин наказан за толчок Да Сильва Дамьен
88'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
88'
Судье надоело, что Кривелли Энцо тянет время и он наказал его горчичником
87'
Кривелли Энцо из команды Кан играет слишком грубо. Коубек Томаш оказался на газоне.
87'
87'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
Коубек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
86'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
86'
86'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Фере Жюльен сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Да Сильва Дамьен из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
84'
84'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Timo Stavitski из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
82'
82'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Петерс Стеф взялся за удар, но Коубек Томаш заблокировал его!
81'
ПЕНАЛЬТИ! - Бенсебаини Рами играет рукой в штрафной! Бенсебаини Рами вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
81'
Timo Stavitski из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
79'
79'
78'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Сахо Диафра из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Андре Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
76'
Сахо Диафра нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Сахо Диафра наказан за толчок Веркутр Реми
75'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Женевуа Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
73'
73'
Женевуа Ромен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Женевуа Ромен из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
71'
71'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Роделен Ронни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
69'
Timo Stavitski из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Женевуа Ромен из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Timo Stavitski
66'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
64'
64'
64'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
64'
64'
64'
63'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
63'
63'
63'
62'
62'
После дальнего удара, который нанес Петерс Стеф мяч отбит вратарем
62'
Тактическая замена. Санко Баиссама уходит с поля и его заменяет Аит Бенассер Юссеф
61'
Тактическая замена. Авуну Дюрель уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
61'
Авуну Дюрель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
60'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Штрафной исполнил Буриго Бенжамен, после его удара Веркутр Реми сделал классный сейв. Угловой
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Диоманде Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
56'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Матч остановлен
55'
55'
Петерс Стеф нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
55'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу одноклубнику.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
Роделен Ронни нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
54'
Женевуа Ромен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Плохо сыграл Ньяньон Жорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Роделен Ронни из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
50'
50'
50'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Сахо Диафра из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
49'
Прчич Саньин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
49'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
49'
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Андре Бенжамин нанес удар в каркас ворот!
48'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Авуну Дюрель из команды Кан поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
48'
47'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
44'
43'
Петерс Стеф наказан за толчок Бенсебаини Рами
42'
41'
41'
41'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Сахо Диафра из команды Ренн играет слишком грубо. Да Сильва Дамьен оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
40'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
39'
38'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
38'
38'
37'
36'
36'
Авуну Дюрель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
35'
Да Сильва Дамьен из команды Кан в офсайде
35'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Кривелли Энцо
34'
33'
Авуну Дюрель не смог попасть в створ ударом издали
33'
32'
Ньяньон Жорис не смог попасть в створ ударом издали
32'
Силики Джеймс из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
30'
30'
Петерс Стеф из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
30'
ШАНС! Сахо Диафра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Роделен Ронни бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
24'
ПЕНАЛЬТИ - Бенсебаини Рами из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фере Жюльен.
24'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Сахо Диафра изменил счет на табло!
21'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
21'
Желен Жереми выбил мяч подальше от ворот.
21'
Авуну Дюрель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Авуну Дюрель нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
18'
17'
ШАНС! Гильберт Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
15'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
15'
14'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Сахо Диафра пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Бенсебаини Рами сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сахо Диафра из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
9'
7'
Хорошую попытку сделал Сахо Диафра. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
сделал результативную передачу.
6'
ГОЛ! Легко закончил атаку Кривелли Энцо из команды Кан, забив в пустые ворота!
6'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
4'
4'
4'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кривелли Энцо из команды Кан делает пас партнеру.
4'
3'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 2:2 Ренн
Кан
31.2% (54)
Ничья:
42.8% (74)
Ренн
26% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.9% (69)
1:0 Кан:
15% (26)
1:2 Ренн:
12.1% (21)
2:1 Кан:
11.6% (20)
0:1 Ренн:
10.4% (18)
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