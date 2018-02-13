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Стадион:
Монако
 
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Дижон
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 14 минут, которая состоится 16.02.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Дижон
Монако
94.3% (82)
Ничья:
3.4% (3)
Дижон
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
46% (40)
Монако:
17.2% (15)
Монако:
10.3% (9)
Монако:
9.2% (8)
Монако:
8% (7)
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