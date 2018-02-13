Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
Дижон (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 26.01.2018 Дижон 2:1 Ренн Л1
- 20.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон КФ
- 20.12.2017 Анже 2:1 Дижон Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 09.12.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Амьен 2:1 Дижон Л1
- 25.11.2017 Дижон 3:1 Тулуза Л1
- 18.11.2017 Дижон 3:1 Труа Л1
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 06.10.2017 Сошо 3:2 Дижон ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|76 - 17
|65
|2.
|Монако
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|60 - 26
|53
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|55 - 29
|52
|4.
|Лион
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|54 - 30
|48
|5.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|26 - 26
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|23 - 20
|37
|7.
|Бордо
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|8.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|9.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 37
|34
|10.
|Генгам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|25 - 32
|33
|11.
|Дижон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|36 - 48
|31
|12.
|Кан
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 42
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 40
|30
|15.
|Тулуза
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|22 - 33
|26
|16.
|Лилль
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 39
|26
|17.
|Амьен
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|22 - 31
|25
|18.
|Анже
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|27 - 38
|25
|19.
|Труа
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 34
|24
|20.
|Метц
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|23 - 46
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ДижонДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 14 минут, которая состоится 16.02.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Дижон
Монако
94.3% (82)
Ничья:
3.4% (3)
Дижон
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
46% (40)
2:1 Монако:
17.2% (15)
3:0 Монако:
10.3% (9)
1:0 Монако:
9.2% (8)
3:1 Монако:
8% (7)
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