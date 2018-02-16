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Стадион:
ПСЖ
 
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Страсбург
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург

До начала игры осталось 22 часа 11 минут, которая состоится 17.02.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
ПСЖ
99% (101)
Ничья:
1% (1)
Страсбург
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
33.3% (34)
ПСЖ:
28.4% (29)
ПСЖ:
10.8% (11)
ПСЖ:
10.8% (11)
ПСЖ:
6.9% (7)
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