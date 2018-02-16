Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Парк де Пренс
Состав команд
12
Менье
Томас
17
Юри
Берчиче
10
Неймар
26
Коне
Бакари
27
Лала
Кенни
28
Мартин
Йонас
20
Терье
Мартен
ПСЖ 4-3-3
- Основной состав
- 16 Ареола Альфонс Вратарь
- 12 Менье Томас Защитник
- 5 Маркиньос Маркос Защитник
- 2 Силва Тьяго Защитник
- 17 Юри Берчиче Защитник
- 27 Пасторе Хавьер Полузащитник
- 19 Диарра Лассана Полузащитник
- 23 Дракслер Юлиан Полузащитник
- 11 Ди Мария Анхель Нападающий
- 9 Кавани Эдинсон Нападающий
- 10 Неймар Нападающий
- Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Верратти Марко Дисквалифицирован
Страсбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Укидья Александр Вратарь
- 2 Фулкье Димитри Защитник
- 4 Мартинеc Пабло Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 27 Лала Кенни Защитник
- 17 Гонсальвес Антони Полузащитник
- 8 Аолу Жан-Эде Полузащитник
- 11 Льенар Димитри Полузащитник
- 28 Мартин Йонас Полузащитник
- 13 Блайак Жереми Нападающий
- 20 Терье Мартен Нападающий
- Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Мангане Кадер Травмирован
- Саади Идрисс Травмирован
- Корнье Бенжамин Травмирован
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
Страсбург (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.02.2018 Страсбург 2:1 Труа Л1
- 08.02.2018 Гренобль 0:3 Страсбург КФ
- 03.02.2018 Страсбург 0:2 Бордо Л1
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
- 07.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон КФ
- 20.12.2017 Метц 3:0 Страсбург Л1
- 16.12.2017 Страсбург 2:1 Тулуза Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 08.12.2017 Бордо 0:3 Страсбург Л1
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 28.11.2017 Страсбург 0:0 Кан Л1
- 24.11.2017 Сент-Этьен 2:2 Страсбург Л1
- 18.11.2017 Страсбург 2:1 Ренн Л1
- 04.11.2017 Труа 3:0 Страсбург Л1
- 28.10.2017 Страсбург 2:2 Анже Л1
- 25.10.2017 Страсбург 1:1 Сент-Этьен КЛ
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1
- 02.04.2008 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1
- 03.11.2007 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|76 - 17
|65
|2.
|Монако
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|60 - 26
|53
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|55 - 29
|52
|4.
|Лион
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|54 - 30
|48
|5.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|26 - 26
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|23 - 20
|37
|7.
|Бордо
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|8.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|9.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 37
|34
|10.
|Генгам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|25 - 32
|33
|11.
|Дижон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|36 - 48
|31
|12.
|Кан
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 42
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 40
|30
|15.
|Тулуза
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|22 - 33
|26
|16.
|Лилль
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 39
|26
|17.
|Амьен
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|22 - 31
|25
|18.
|Анже
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|27 - 38
|25
|19.
|Труа
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 34
|24
|20.
|Метц
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|23 - 46
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - СтрасбургДо начала игры осталось 22 часа 11 минут, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
ПСЖ
99% (101)
Ничья:
1% (1)
Страсбург
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 ПСЖ:
33.3% (34)
2:0 ПСЖ:
28.4% (29)
4:0 ПСЖ:
10.8% (11)
3:1 ПСЖ:
10.8% (11)
2:1 ПСЖ:
6.9% (7)
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