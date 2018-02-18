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Нюрнберг
3:1
Конец матча
Дуйсбург
0'
1:0
8' Пенальти
Беренс Ханно
2:0
23' Гол
Беренс Ханно
35' Желтая карточка
Вольце Кевин
2:1
41' Гол
Штоппелькамп Мориц
3:1
71' Гол
Eduard Loewen
89' Желтая карточка
Fabian Bredlow
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Клотц Нико уходит с поля, а Поггенберг Дан-Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Fabian Bredlow получил желтую карточку от судьи
89'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Петрак Ондржей выходит на его замену.
85'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
81'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.

77'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
74'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Eduard Loewen бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Беренс Ханно бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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