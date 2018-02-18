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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 25257
1:0
8' ПенальтиБеренс Ханно
2:0
23' ГолБеренс Ханно
35' Желтая карточкаВольце Кевин
2:1
41' ГолШтоппелькамп Мориц
3:1
71' ГолEduard Loewen
89' Желтая карточкаFabian Bredlow
|
8'
1:0
23'
2:0
35'
41'
2:1
71'
3:1
89'
Состав команд
23
Ляйбольд
Тим
18
Беренс
Ханно
19
Клотц
Нико
17
Вольце
Кевин
26
Энгин
Ахмет
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
Нюрнберг 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 33 Марграйттер Георг Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 7 Салли Эдгар Полузащитник
- 38 Eduard Loewen Полузащитник
- 21 Паласиос-Мартинес Федерико Нападающий
- 13 Вернер Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 31 Петрак Ондржей Полузащитник
- 15 Стефаньяк Марвин Полузащитник
- 3 Гарсия Улиссес Полузащитник
- 11 Зреляк Адам Нападающий
- 35 Alexander Fuchs
- 30 Johannes Kreidl
- Главный тренер: Michael Koellner
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 19 Клотц Нико Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 5 Бажич Бранимир Защитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 15 Lukas Daschner
- 30 Гартнер Кристиан
- Главный тренер: Груев Илия
Предыдущие игры
Нюрнберг (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 13.01.2018 Хартс 0:5 Нюрнберг ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Нюрнберг Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
Последние игры между собой
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Дуйсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Бундеслига 2
- 14.08.2017 Дуйсбург 1:2 Нюрнберг Кубок Германии
- 10.04.2016 Нюрнберг 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 24.10.2015 Дуйсбург 0:0 Нюрнберг Бундеслига 2
- 15.08.2014 Дуйсбург 1:0 Нюрнберг Кубок Германии
- 05.01.2010 Нюрнберг 1:0 Дуйсбург Товарищеские матчи. Сборные
- 09.03.2009 Дуйсбург 2:2 Нюрнберг Бундеслига 2
- 29.09.2008 Нюрнберг 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 07.05.2008 Нюрнберг 2:0 Дуйсбург Бундеслига
- 16.01.2008 Дуйсбург 1:2 Нюрнберг Товарищеские матчи. Сборные
Нюрнберг
Дуйсбург
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|23
|13
|5
|5
|46 - 27
|44
|2.
|Фортуна
|23
|13
|5
|5
|35 - 26
|44
|3.
|Хольштайн Киль
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|4.
|Зандхаузен
|23
|10
|5
|8
|26 - 19
|35
|5.
|Арминия
|23
|9
|7
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Дуйсбург
|23
|9
|7
|7
|35 - 35
|34
|7.
|Ян
|23
|10
|3
|10
|35 - 31
|33
|8.
|Ингольштадт
|23
|9
|6
|8
|32 - 24
|33
|9.
|Хайденхайм
|23
|9
|5
|9
|34 - 39
|32
|10.
|Унион Берлин
|23
|8
|7
|8
|39 - 32
|31
|11.
|Санкт-Паули
|23
|8
|7
|8
|23 - 34
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|23
|8
|5
|10
|30 - 33
|29
|13.
|Айнтрахт Бр
|23
|6
|11
|6
|27 - 24
|29
|14.
|Бохум
|23
|7
|5
|11
|20 - 28
|26
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|23
|6
|7
|10
|23 - 36
|25
|16.
|Гройтер Фюрт
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|17.
|Дармштадт
|22
|5
|7
|10
|31 - 37
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|22
|4
|6
|12
|20 - 36
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Клотц Нико уходит с поля, а Поггенберг Дан-Патрик выходит на его замену.
89'
Fabian Bredlow получил желтую карточку от судьи
89'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Петрак Ондржей выходит на его замену.
85'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
81'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
77'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
74'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Eduard Loewen бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
35'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Беренс Ханно бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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