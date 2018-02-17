  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 10071
Ингольштадт
0:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
19' Желтая карточка
Зобих Лассе
0:1
30' Гол
Аллаги Сами
72' Желтая карточка
Матип Марвин
79' Желтая карточка
Нериг Бернд
90' Желтая карточка
Киттель Сонни
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
88'
Санкт-Паули делает замену. Собота Вальдемар уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
87'
Ингольштадт делает замену. Трэш Кристиан уходит с поля, а Валь Хауке выходит на его замену.
80'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Дели Матс Мёллер выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
75'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Цандер Лука-Милан выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Матип Марвин получил желтую карточку от судьи
68'
Ингольштадт делает замену. Гартман Мориц уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Аллаги Сами бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация