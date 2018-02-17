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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 10071
0:1
Конец матча
19' Желтая карточкаЗобих Лассе
0:1
30' ГолАллаги Сами
72' Желтая карточкаМатип Марвин
79' Желтая карточкаНериг Бернд
90' Желтая карточкаКиттель Сонни
|
19'
30'
0:1
72'
79'
90'
Состав команд
34
Матип
Марвин
Ингольштадт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 4 Paulo Silva Защитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 25 Валь Хауке Защитник
- 14 Лекс Стефан Полузащитник
- 17 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 30 Пледль Томас Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Санкт-Паули 4-4-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Бундеслига 2
- 17.12.2014 Ингольштадт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 02.08.2014 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.03.2014 Санкт-Паули 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 29.09.2013 Ингольштадт 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 15.12.2012 Ингольштадт 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 11.08.2012 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 11.12.2011 Ингольштадт 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 16.07.2011 Санкт-Паули 2:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 14.05.2009 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 30.11.2008 Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт
Санкт-Паули
-
4 Офсайды 7
-
21 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|23
|13
|5
|5
|35 - 26
|44
|2.
|Нюрнберг
|22
|12
|5
|5
|43 - 26
|41
|3.
|Хольштайн Киль
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|4.
|Зандхаузен
|23
|10
|5
|8
|26 - 19
|35
|5.
|Дуйсбург
|22
|9
|7
|6
|34 - 32
|34
|6.
|Арминия
|23
|9
|7
|7
|36 - 32
|34
|7.
|Ян
|22
|10
|3
|9
|35 - 30
|33
|8.
|Ингольштадт
|23
|9
|6
|8
|32 - 24
|33
|9.
|Хайденхайм
|23
|9
|5
|9
|34 - 39
|32
|10.
|Унион Берлин
|22
|8
|7
|7
|39 - 31
|31
|11.
|Санкт-Паули
|23
|8
|7
|8
|23 - 34
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|22
|7
|5
|10
|29 - 33
|26
|13.
|Айнтрахт Бр
|22
|5
|11
|6
|26 - 24
|26
|14.
|Бохум
|23
|7
|5
|11
|20 - 28
|26
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|23
|6
|7
|10
|23 - 36
|25
|16.
|Гройтер Фюрт
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|17.
|Дармштадт
|22
|5
|7
|10
|31 - 37
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|22
|4
|6
|12
|20 - 36
|18
Второй тайм
90'
Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
88'
Санкт-Паули делает замену. Собота Вальдемар уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
87'
Ингольштадт делает замену. Трэш Кристиан уходит с поля, а Валь Хауке выходит на его замену.
80'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Дели Матс Мёллер выходит на его замену.
79'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
75'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Цандер Лука-Милан выходит на его замену.
72'
Матип Марвин получил желтую карточку от судьи
68'
Ингольштадт делает замену. Гартман Мориц уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Аллаги Сами бьет в цель!
19'
Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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