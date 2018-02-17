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Стадион: Марколину де Каштру
1:3
Конец матча
0:1
26' ГолФабрисио Месиас
31' Желтая карточкаMarcel Pereira
1:1
32' ГолРоша Луиш II
40' Желтая карточкаСилва Тьягу
47' Желтая карточкаВеллингтон Луис
53' Желтая карточкаБабанку Элвиш
60' Желтая карточкаХакмен Эммануэль
1:2
69' ГолВеллингтон Луис
84' Желтая карточкаSilva Oliveira Ze manel
1:3
88' ГолShoya Nakajima
90' Желтая карточкаФлавио Рамос
|
26'
0:1
31'
32'
1:1
40'
47'
53'
60'
69'
1:2
77'
88'
1:3
90'
Состав команд
22
Кайо
Секко
13
Роша
Луиш
II
32
Флавио
Рамос
30
Аурелиу
Луиш
77
Секу
Угу
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 3 Какуба Алекс Защитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 77 Секу Угу Полузащитник
- 21 Караманос Тасос Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 50 Кривелларо Рафаэл Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Нападающий
- 19 Joao Silva III Нападающий
- 37 Michal Miskiewicz
- 45 Silva Oliveira Ze manel
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 30 Marcel Pereira Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 55 Рафа Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 8 Federico Nicolas Varela
- 16 Wenderson Galeno
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 04.02.2018 Фейренсе 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Эшторил 0:2 Фейренсе ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Фейренсе 2:2 Оливейренсе КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 14.10.2017 Академику Визеу 0:0 Фейренсе К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Портимоненсе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе Примейра-лига
- 14.02.2016 Фейренсе 2:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 12.09.2015 Портимоненсе 2:2 Фейренсе Португальская вторая лига
- 18.02.2015 Фейренсе 2:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 31.08.2014 Портимоненсе 3:2 Фейренсе Португальская вторая лига
- 29.12.2013 Портимоненсе 1:1 Фейренсе Португальская вторая лига
- 18.08.2013 Фейренсе 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 03.02.2013 Фейренсе 3:3 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 02.09.2012 Портимоненсе 2:1 Фейренсе Португальская вторая лига
- 01.08.2012 Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги
- 09.11.2011 Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги
- 26.10.2011 Портимоненсе 1:0 Фейренсе Кубок лиги
- 24.04.2010 Фейренсе 2:1 Портимоненсе Главная лига
- 10.12.2009 Портимоненсе 1:0 Фейренсе Главная лига
- 09.08.2009 Фейренсе 0:0 Портимоненсе Кубок лиги
- 01.08.2009 Портимоненсе 1:1 Фейренсе Кубок лиги
- 26.04.2009 Фейренсе 1:1 Портимоненсе Главная лига
- 07.12.2008 Портимоненсе 1:3 Фейренсе Главная лига
- 03.02.2008 Фейренсе 0:2 Портимоненсе Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|53 - 11
|55
|2.
|Бенфика
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|55 - 15
|53
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|45 - 13
|53
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|43 - 23
|46
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|31 - 26
|36
|6.
|Боавишта
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|23 - 28
|30
|7.
|Шавиш
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|28 - 35
|30
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|9
|2
|11
|30 - 38
|29
|9.
|Маритиму
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|18 - 28
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|35 - 36
|27
|11.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 34
|25
|12.
|Эшторил
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 39
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|25 - 40
|21
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 34
|21
|15.
|Авиш
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 35
|20
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|20 - 33
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|18 - 33
|19
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|25 - 40
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Флавио Рамос получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
84'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Рьюки Тео выходит на его замену.
83'
Сильва Оливейра зе Манель получил желтую карточку от судьи
82'
Фейренсе делает замену. Парайба Эдсон уходит с поля, а Сильва Оливейра зе Манель выходит на его замену.
77'
Портимоненсе делает замену. Веллингтон Луис уходит с поля, а Рафа выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Секу Угу уходит с поля, а Жоао Силва выходит на его замену.
70'
Фейренсе делает замену. Силва Тьягу уходит с поля, а Кривелларо Рафаэл выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Веллингтон Луис бьет в цель!
60'
Хакмен Эммануэль получил желтую карточку от судьи
53'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
47'
Веллингтон Луис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Роша Луиш II бьет в цель!
31'
Marcel Pereira получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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