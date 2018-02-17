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Стадион:
Фейренсе
1:3
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
26' Гол
Фабрисио Месиас
31' Желтая карточка
Marcel Pereira
1:1
32' Гол
Роша Луиш II
40' Желтая карточка
Силва Тьягу
47' Желтая карточка
Веллингтон Луис
53' Желтая карточка
Бабанку Элвиш
60' Желтая карточка
Хакмен Эммануэль
1:2
69' Гол
Веллингтон Луис
84' Желтая карточка
Silva Oliveira Ze manel
1:3
88' Гол
Shoya Nakajima
90' Желтая карточка
Флавио Рамос
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Флавио Рамос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
84'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Рьюки Тео выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Сильва Оливейра зе Манель получил желтую карточку от судьи
82'
Фейренсе делает замену. Парайба Эдсон уходит с поля, а Сильва Оливейра зе Манель выходит на его замену.

77'
Портимоненсе делает замену. Веллингтон Луис уходит с поля, а Рафа выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Секу Угу уходит с поля, а Жоао Силва выходит на его замену.
70'
Фейренсе делает замену. Силва Тьягу уходит с поля, а Кривелларо Рафаэл выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Веллингтон Луис бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Хакмен Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Веллингтон Луис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Портимоненсе делает замену. Marcel Pereira уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Роша Луиш II бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Marcel Pereira получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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