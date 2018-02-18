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Стадион:
Порту
5:0
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
2' Гол
Оливейра Сержиу
13' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
2:0
22' Гол
Тикиньо Франсиско
3:0
34' Гол
Марега Мусса
35' Желтая карточка
Корона Хесус
67' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
70' Желтая карточка
Монте Нелсон
4:0
72' Гол
Марега Мусса
5:0
84' Гол
Тикиньо Франсиско
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
82'
Риу Аве делает замену. Новаиш Жоау уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
80'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
77'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
73'
Порту делает замену. Теллес Алекс уходит с поля, а Далот Диогу выходит на его замену.

Описание гола
72'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
71'
Порту делает замену. Оливейра Сержиу уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
68'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Корона Хесус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Оливейра Сержиу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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