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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Драгау
1:0
2' ГолОливейра Сержиу
13' Желтая карточкаТарантини Рикардо
2:0
22' ГолТикиньо Франсиско
3:0
34' ГолМарега Мусса
35' Желтая карточкаКорона Хесус
67' Желтая карточкаОливейра Сержиу
70' Желтая карточкаМонте Нелсон
4:0
72' ГолМарега Мусса
5:0
84' ГолТикиньо Франсиско
|
2'
1:0
22'
2:0
34'
3:0
35'
67'
70'
72'
4:0
84'
5:0
Состав команд
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
16
Эррера
Эктор
11
Марега
Мусса
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Жозе Вратарь
- 30 Далот Диогу Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 14 Пасьенса Гонсало Нападающий
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 18 Уорис Маджид Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 13 Телес Бруно Защитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
Последние игры между собой
Порту: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве Кубок лиги
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту Примейра-лига
- 21.01.2017 Порту 4:2 Риу Аве Примейра-лига
- 12.08.2016 Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига
- 09.07.2016 Порту 1:1 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2016 Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига
- 06.01.2016 Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 11.04.2015 Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига
- 30.12.2014 Риу Аве 0:1 Порту Кубок лиги
- 30.11.2014 Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига
- 21.04.2014 Порту 3:0 Риу Аве Примейра-лига
- 16.12.2013 Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига
- 03.04.2013 Порту 4:0 Риу Аве Кубок лиги
- 24.02.2013 Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига
- 29.09.2012 Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига
- 12.05.2012 Риу Аве 2:5 Порту Примейра-лига
- 15.01.2012 Порту 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 21.07.2011 Риу Аве 1:3 Порту Товарищеские матчи. Сборные
- 06.02.2011 Порту 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 29.08.2010 Риу Аве 0:2 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|58 - 11
|58
|2.
|Бенфика
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|59 - 15
|56
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|45 - 13
|53
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|48 - 23
|49
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|31 - 31
|36
|6.
|Шавиш
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|29 - 35
|33
|7.
|Боавишта
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|23 - 32
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|18 - 28
|30
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|30 - 43
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|35 - 36
|27
|11.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 34
|25
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Эшторил
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|23 - 41
|21
|14.
|Авиш
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 35
|21
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|25 - 41
|21
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|26 - 40
|21
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|20 - 33
|20
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 34
|19
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
82'
Риу Аве делает замену. Новаиш Жоау уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
80'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
77'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
73'
Порту делает замену. Теллес Алекс уходит с поля, а Далот Диогу выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
71'
Порту делает замену. Оливейра Сержиу уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
70'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
68'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
67'
Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Корона Хесус получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
13'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Оливейра Сержиу бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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