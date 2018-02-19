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Стадион: Жоау Кардошу
1:2
Конец матча
1:0
12' ГолКардозу Мигел
1:1
26' ГолДост Бас
27' Желтая карточкаКошта Рикарду
36' Желтая карточкаКардозу Мигел
39' Желтая карточкаБруно Сезар
53' Желтая карточкаМатьё Жереми
59' Вторая желтая карточкаМатьё Жереми
59' Желтая карточкаНуну Педру
65' Желтая карточкаJorge Fernandes
66' Желтая карточкаМурило Энрике
1:2
90' ГолКоатес Себастьян
90' Красная карточкаМурило Энрике
|
12'
1:0
26'
1:1
27'
36'
39'
53'
59'
59'
62'
65'
66'
90'
1:2
90'
Состав команд
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
22
Матьё
Жереми
11
Бруно
Сезар
28
Дост
Бас
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ricardo Moura Вратарь
- 4 Анселл Николас Защитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 77 Мурило Энрике Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Нападающий
- 99 Эли Сильва Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Спортинг Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 11 Бруно Сезар Защитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 40 Монтеро Фреди Нападающий
- 28 Дост Бас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 6 Пинту Андре Защитник
- 37 Вендель Жералдо Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 20 Руис Брайан Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 7 Рибейру Рубен Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 01.12.2017 Спортинг Л 1:0 Белененсеш ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Спортинг Л: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|58 - 11
|58
|2.
|Бенфика
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|59 - 15
|56
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|47 - 14
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|48 - 23
|49
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|31 - 31
|36
|6.
|Шавиш
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|29 - 35
|33
|7.
|Боавишта
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|23 - 32
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|18 - 28
|30
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|30 - 43
|29
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|35 - 36
|27
|11.
|Тондела
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 36
|25
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Эшторил
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|23 - 41
|21
|14.
|Авиш
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 35
|21
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|25 - 41
|21
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|26 - 40
|21
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|20 - 33
|20
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 34
|19
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Мурило Энрике увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Г О О О О Л - Коатес Себастьян бьет в цель!
73'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
66'
Мурило Энрике получил желтую карточку от судьи
65'
Jorge Fernandes получил желтую карточку от судьи
63'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Мурило Энрике выходит на его замену.
62'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
59'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
59'
Матьё Жереми получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Спортинг Л делает замену. Бруно Сезар уходит с поля, а Рибейру Рубен выходит на его замену.
53'
Матьё Жереми получил желтую карточку от судьи
46'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Думбия Сейду выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Бруно Сезар получил желтую карточку от судьи
36'
Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
27'
Кошта Рикарду получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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