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Стадион:
Тондела
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
1:0
12' Гол
Кардозу Мигел
1:1
26' Гол
Дост Бас
27' Желтая карточка
Кошта Рикарду
36' Желтая карточка
Кардозу Мигел
39' Желтая карточка
Бруно Сезар
53' Желтая карточка
Матьё Жереми
59' Вторая желтая карточка
Матьё Жереми
59' Желтая карточка
Нуну Педру
65' Желтая карточка
Jorge Fernandes
66' Желтая карточка
Мурило Энрике
1:2
90' Гол
Коатес Себастьян
90' Красная карточка
Мурило Энрике
90'+10
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Мурило Энрике увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Коатес Себастьян бьет в цель!
73'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Мурило Энрике получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Jorge Fernandes получил желтую карточку от судьи

63'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Мурило Энрике выходит на его замену.
62'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
59'
Матьё Жереми получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Спортинг Л делает замену. Бруно Сезар уходит с поля, а Рибейру Рубен выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Матьё Жереми получил желтую карточку от судьи
46'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Думбия Сейду выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Бруно Сезар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Кошта Рикарду получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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