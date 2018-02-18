Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
0:1
Первый тайм: 41'
18' Желтая карточкаНагатомо Юто
36' Желтая карточкаВейньо Оливье
0:1
37' ГолРодригес Гарри II
Первый тайм
41'
Сари Вейсел из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
39'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
38'
Отличный командный гол!
37'
Донк Райан сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
37'
Донк Райан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
37'
Отличные скиллы показывает Донк Райан, обводя своих соперников
37'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Вейньо Оливье получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Менса Бернард выбил мяч подальше от ворот.
36'
Донк Райан из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Вейньо Оливье пострадал.
35'
Хорошую попытку сделал Инан Селчук. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Выглядело как неплохой момент. Линнес Мартин из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
34'
Павелка Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает пас партнеру.
34'
Фегули Софьян имел все шансы забить, но Кёсе Рамазан сделал отличный сейв!
34'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает пас партнеру.
33'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Донк Райан пострадал.
33'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
33'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч подальше от ворот.
32'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
31'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Чигерчи Толга из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
31'
Отличные скиллы показывает Менса Бернард, обводя своих соперников
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
30'
Удар от ворот произведет Галатасарай
30'
ШАНС! Койта Бенгали-Фоде нанес удар с лета, но не попал по воротам!
29'
Mbaye Diagne делает скидку назад вдоль ворот
29'
Менса Бернард из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
29'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Хассан Махмуд пострадал.
29'
Инан Селчук из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Менса Бернард пострадал.
28'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Павелка Давид пострадал.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Менса Бернард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Матч остановлен
26'
Линнес Мартин из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Кёсе Рамазан пострадал.
25'
Голкипер мог бы сыграть и получше
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
24'
Хассан Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Хорошую попытку сделал Донк Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
23'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает пас партнеру.
23'
Садику Лорет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Павелка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
21'
Удар от ворот произведет Касымпаша
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
19'
Фегули Софьян пробует нанести удар издали, но Кёсе Рамазан держит все под контролем
19'
Павелка Давид из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
18'
Нагатомо Юто получил желтую карточку от судьи
18'
Судья свистит. Нагатомо Юто атаковал сзади соперника. Это Павелка Давид заработал своей команде штрафной
17'
17'
17'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Донк Райан
16'
16'
16'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
15'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Удар от ворот произведет Касымпаша
15'
ШАНС! Гомис Бафетимби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Галатасарай
14'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает неудачный навес.
14'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Сари Вейсел из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Нагатомо Юто
13'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
13'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Хассан Махмуд
11'
Койта Бенгали-Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Сари Вейсел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
10'
Вейньо Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
Гомис Бафетимби возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Сари Вейсел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Донк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомис Бафетимби получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Гомис Бафетимби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Штрафной исполнил Инан Селчук, после его удара Кёсе Рамазан сделал классный сейв. Угловой
6'
Судья сигнализирует, что Сари Вейсел из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
4'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает пас партнеру.
4'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Чигерчи Толга из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
2'
Азиз Сердар выбил мяч подальше от ворот.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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