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Стадион:
Касымпаша
0:1
Первый тайм: 41'
Галатасарай
0'
18' Желтая карточка
Нагатомо Юто
36' Желтая карточка
Вейньо Оливье
0:1
37' Гол
Родригес Гарри II
41'
Первый тайм
41'
Сари Вейсел из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
39'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
39'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
38'
Отличный командный гол!
37'
Донк Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
37'
Донк Райан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
37'
Отличные скиллы показывает Донк Райан, обводя своих соперников
37'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
36'
Вейньо Оливье получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Менса Бернард выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Донк Райан из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Вейньо Оливье пострадал.
35'
Хорошую попытку сделал Инан Селчук. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Выглядело как неплохой момент. Линнес Мартин из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
34'
Павелка Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает пас партнеру.
34'
Фегули Софьян имел все шансы забить, но Кёсе Рамазан сделал отличный сейв!
34'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Хассан Махмуд из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Донк Райан пострадал.
33'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
33'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
32'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
31'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Чигерчи Толга из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
31'
Отличные скиллы показывает Менса Бернард, обводя своих соперников
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Менса Бернард
30'
Удар от ворот произведет Галатасарай
30'
ШАНС! Койта Бенгали-Фоде нанес удар с лета, но не попал по воротам!
29'
Mbaye Diagne делает скидку назад вдоль ворот
29'
Менса Бернард из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Хассан Махмуд пострадал.
Фол, нарушение
29'
Инан Селчук из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Менса Бернард пострадал.
Фол, нарушение
28'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Павелка Давид пострадал.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Менса Бернард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Матч остановлен
Фол, нарушение
26'
Линнес Мартин из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Кёсе Рамазан пострадал.
25'
Голкипер мог бы сыграть и получше
25'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
24'
Хассан Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Хорошую попытку сделал Донк Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
23'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает пас партнеру.
23'
Садику Лорет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
22'
Павелка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Касымпаша
20'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
19'
Фегули Софьян пробует нанести удар издали, но Кёсе Рамазан держит все под контролем
Фол, нарушение
19'
Павелка Давид из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
Желтая карточка
18'
Нагатомо Юто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Нагатомо Юто атаковал сзади соперника. Это Павелка Давид заработал своей команде штрафной
17'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
17'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Донк Райан
16'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
16'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
15'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Удар от ворот произведет Касымпаша
15'
ШАНС! Гомис Бафетимби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Галатасарай
14'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает неудачный навес.
14'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Сари Вейсел из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Нагатомо Юто
13'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
13'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Хассан Махмуд
11'
Койта Бенгали-Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
11'
Сари Вейсел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
11'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
10'
Вейньо Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
Травма, повреждение
10'
Гомис Бафетимби возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Сари Вейсел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Донк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
9'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомис Бафетимби получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Гомис Бафетимби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Штрафной исполнил Инан Селчук, после его удара Кёсе Рамазан сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сари Вейсел из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
4'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
4'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает пас партнеру.
4'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Чигерчи Толга из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
2'
Азиз Сердар выбил мяч подальше от ворот.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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