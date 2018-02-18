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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 20576
Трабзонспор
0:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
36' Гол
Адебайор Эммануэль
76' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
82' Желтая карточка
Йокушлу Окай
90' Желтая карточка
Моссоро Марсио
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
95'
Моссоро Марсио получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Буюкшехир вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
94'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Фрей Керим
93'
Отличные скиллы показывает Фрей Керим, обводя своих соперников
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
92'
Клиши Гаэль выбил мяч подальше от ворот.
92'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
91'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
91'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тактическая замена. Перейра Жоау уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
88'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
86'
Н'Дойе Даме пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
86'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличные скиллы показывает Элия Эльеро, обводя своих соперников
85'
Текдемир Махмут выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
85'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
85'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
84'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Бабаджан Волкан спокойно отбил мяч.
83'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Кайсара Жуниор нарушает правила. Дюрица Ян пострадал
83'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
83'
Клиши Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Йокушлу Окай атаковал сзади соперника. Это Моссоро Марсио заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
82'
Йилмаз Бурак нарушает правила. Адебайор Эммануэль пострадал
81'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
81'
Отличные скиллы показывает Фабиан Андрес Кастильо Санчес, обводя своих соперников
81'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
80'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
78'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
78'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
Офсайд
78'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
Фол, нарушение
78'
Клиши Гаэль нарушает правила. Соса Хосе пострадал
77'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Отличные скиллы показывает Моссоро Марсио, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
Желтая карточка
76'
Кайсара Жуниор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
76'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
75'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Губочан Томаш выбил мяч подальше от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Текдемир Махмут выбил мяч подальше от ворот.
74'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
73'
Арда Туран получил травму и заменен. Элия Эльеро выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
72'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
72'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хорошую попытку сделал Вишча Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
70'
Тактическая замена. Белёзоглу Эмре уходит с поля и его заменяет Текдемир Махмут
70'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
70'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
69'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
68'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
67'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
67'
Шанс! Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
67'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
65'
Шанс! Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
65'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает отличный кросс...
65'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Отличные скиллы показывает Кайсара Жуниор, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Арда Туран коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
63'
Адебайор Эммануэль нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
63'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
61'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Белёзоглу Эмре выбил мяч подальше от ворот.
61'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Арда Туран выбил мяч подальше от ворот.
59'
Хорошую попытку сделал Вишча Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Арда Туран из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Клиши Гаэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Губочан Томаш
58'
Отличные скиллы показывает Клиши Гаэль, обводя своих соперников
57'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
56'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
56'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
55'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Аттама Джозеф выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Епуряну Александр из команды Буюкшехир.
53'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
53'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
53'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Арда Туран из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
52'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
52'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой справа.
52'
Так близко к голу! Арда Туран имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кыврак Онур!
52'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
52'
Арда Туран имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
51'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Арда Туран нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Бабаджан Волкан спокойно отбил мяч.
43'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
43'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дюрица Ян выбил мяч подальше от ворот.
42'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
42'
Моссоро Марсио не смог попасть в створ ударом издали
41'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
41'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Чорекчи Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
39'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
39'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Белёзоглу Эмре
36'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адебайор Эммануэль из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
36'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
35'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
34'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
33'
Арда Туран из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Перейра Жоау пострадал.
33'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Моссоро Марсио наказан за толчок Йокушлу Окай
31'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
31'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
31'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
30'
Хорошую попытку сделал Вишча Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
27'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
26'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
Угловой
26'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
25'
Чорекчи Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
22'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Так близко к голу! Адебайор Эммануэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кыврак Онур!
22'
Арда Туран делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
22'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
21'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
21'
Отличные скиллы показывает Адебайор Эммануэль, обводя своих соперников
21'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
21'
Дюрица Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Онази Оджени пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
20'
Арда Туран наказан за толчок Дюрица Ян
Угловой
19'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
19'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
18'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
18'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
17'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
17'
Какой промах! Аттама Джозеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
16'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
16'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
14'
Йокушлу Окай нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
13'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Голкипер мог бы сыграть и получше
13'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
12'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
12'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
12'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Белёзоглу Эмре выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
11'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
Угловой
8'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
8'
Инлер Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Арда Туран из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
4'
Хороший удар издали нанес Йокушлу Окай, но отличный сейв сделал Бабаджан Волкан. Угловой.
4'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
4'
Как он промахнулся? Соса Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
2'
Вишча Эдин бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
1'
Арда Туран из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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