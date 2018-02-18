Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu Зрители: 20576
0:1
Конец матча
0:1
36' ГолАдебайор Эммануэль
76' Желтая карточкаКайсара Жуниор
82' Желтая карточкаЙокушлу Окай
90' Желтая карточкаМоссоро Марсио
Второй тайм
95'
Моссоро Марсио получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Буюкшехир вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
94'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Фрей Керим
93'
Отличные скиллы показывает Фрей Керим, обводя своих соперников
93'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
92'
Клиши Гаэль выбил мяч подальше от ворот.
92'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
91'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
91'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
89'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
89'
Тактическая замена. Перейра Жоау уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
88'
88'
86'
Н'Дойе Даме пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
86'
Судья сигнализирует, что Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
86'
86'
Отличные скиллы показывает Элия Эльеро, обводя своих соперников
85'
Текдемир Махмут выбил мяч подальше от ворот.
85'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
85'
84'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
84'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Бабаджан Волкан спокойно отбил мяч.
83'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
83'
Кайсара Жуниор нарушает правила. Дюрица Ян пострадал
83'
83'
Клиши Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
82'
Судья свистит. Йокушлу Окай атаковал сзади соперника. Это Моссоро Марсио заработал своей команде штрафной
82'
Йилмаз Бурак нарушает правила. Адебайор Эммануэль пострадал
81'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
81'
Отличные скиллы показывает Фабиан Андрес Кастильо Санчес, обводя своих соперников
81'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
78'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
78'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
78'
Клиши Гаэль нарушает правила. Соса Хосе пострадал
77'
77'
Отличные скиллы показывает Моссоро Марсио, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
76'
Кайсара Жуниор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
76'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
Губочан Томаш выбил мяч подальше от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Текдемир Махмут выбил мяч подальше от ворот.
74'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
73'
Арда Туран получил травму и заменен. Элия Эльеро выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
72'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
71'
71'
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
70'
Тактическая замена. Белёзоглу Эмре уходит с поля и его заменяет Текдемир Махмут
70'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
70'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
69'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
68'
68'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
67'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
67'
Шанс! Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
67'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
65'
Шанс! Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
65'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает отличный кросс...
65'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Отличные скиллы показывает Кайсара Жуниор, обводя своих соперников
64'
Арда Туран коснулся мяча рукой.
63'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
63'
Адебайор Эммануэль нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
63'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Моссоро Марсио
61'
61'
Белёзоглу Эмре выбил мяч подальше от ворот.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
60'
Арда Туран выбил мяч подальше от ворот.
59'
58'
58'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Судья сигнализирует, что Клиши Гаэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Губочан Томаш
58'
Отличные скиллы показывает Клиши Гаэль, обводя своих соперников
57'
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
56'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
56'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
55'
55'
Аттама Джозеф выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Епуряну Александр из команды Буюкшехир.
53'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
53'
53'
53'
52'
52'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой справа.
52'
Так близко к голу! Арда Туран имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кыврак Онур!
52'
52'
Арда Туран имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Арда Туран нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Бабаджан Волкан спокойно отбил мяч.
43'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Дюрица Ян выбил мяч подальше от ворот.
42'
42'
Моссоро Марсио не смог попасть в створ ударом издали
41'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
41'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Чорекчи Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
39'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
38'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Белёзоглу Эмре
36'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адебайор Эммануэль из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
36'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
34'
34'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Арда Туран из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Перейра Жоау пострадал.
33'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Моссоро Марсио наказан за толчок Йокушлу Окай
31'
31'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
31'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
27'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
26'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
26'
25'
Чорекчи Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
23'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
22'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Так близко к голу! Адебайор Эммануэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кыврак Онур!
22'
Арда Туран делает скидку назад вдоль ворот
22'
21'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
21'
Отличные скиллы показывает Адебайор Эммануэль, обводя своих соперников
21'
21'
Дюрица Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Онази Оджени пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Арда Туран наказан за толчок Дюрица Ян
19'
19'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
18'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
17'
17'
Какой промах! Аттама Джозеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
16'
16'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
14'
Йокушлу Окай нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
13'
13'
Голкипер мог бы сыграть и получше
13'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Белёзоглу Эмре выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
11'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
8'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
8'
Инлер Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
6'
Арда Туран из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
4'
Хороший удар издали нанес Йокушлу Окай, но отличный сейв сделал Бабаджан Волкан. Угловой.
4'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
4'
Как он промахнулся? Соса Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
3'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
Вишча Эдин бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация