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Стадион:
Сивасспор
3:2
Конец матча
Османлыспор
0'
1:0
24' Гол
Robson de Souza I
39' Желтая карточка
Пинту Тьягу
40' Желтая карточка
Н'Динга Дельвин
50' Желтая карточка
Умар Амину
59' Желтая карточка
Payam Sadeghian
1:1
62' Гол
Чикалеши Сокол
70' Желтая карточка
Hakan Bilgic
1:2
71' Пенальти
Чагиран Муса
74' Желтая карточка
Эрдал Зия
2:2
82' Гол
Robson de Souza I
3:2
90' Гол
Сирьяк Гои-Би
90' Желтая карточка
Чагиран Муса
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сирьяк Гои-Би бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
73'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Тьеви Бифума выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Чагиран Муса из команды Османлыспор забивает с точки!

Желтая карточка
70'
Hakan Bilgic получил желтую карточку от судьи
65'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Севе Анри выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Чикалеши Сокол бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Пайам Садегиан получил желтую карточку от судьи
58'
Сивасспор делает замену. Демир Мухаммет уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Умар Амину получил желтую карточку от судьи
46'
Османлыспор делает замену. Чюрюксу Нуман уходит с поля, а Караер Аныл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор делает замену. Лаваль Рахим уходит с поля, а Пайам Садегиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Н'Динга Дельвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
25'
Османлыспор делает замену. Гюрлер Сердар уходит с поля, а Чагиран Муса выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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