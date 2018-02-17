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Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
3:2
Конец матча
1:0
24' ГолRobson de Souza I
39' Желтая карточкаПинту Тьягу
40' Желтая карточкаН'Динга Дельвин
50' Желтая карточкаУмар Амину
59' Желтая карточкаPayam Sadeghian
1:1
62' ГолЧикалеши Сокол
70' Желтая карточкаHakan Bilgic
1:2
71' ПенальтиЧагиран Муса
74' Желтая карточкаЭрдал Зия
2:2
82' ГолRobson de Souza I
3:2
90' ГолСирьяк Гои-Би
90' Желтая карточкаЧагиран Муса
|
24'
1:0
39'
40'
50'
59'
62'
1:1
70'
71'
1:2
74'
82'
2:2
90'
3:2
90'
Состав команд
Сивасспор
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 85 Меджани Карл Защитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 9 Демир Мухаммет Полузащитник
- 70 Robson de Souza I
- 37 Hakan Arslan I
- Запасные игроки
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 44 Папп Пол Защитник
- 21 Бойе Джон Защитник
- 18 Auremir Защитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Полузащитник
- 14 Тьеви Бифума Полузащитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 22 Севе Анри Полузащитник
- 71 Serkan Sarikaya
- 16 Ibrahim Isci
- Главный тренер: Айябаба Самет
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 22 Карлос Луис Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- 50 Умар Амину Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Арыкан Хакан Вратарь
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 66 Payam Sadeghian Полузащитник
- Главный тренер: Irfan Buz
Предыдущие игры
Сивасспор (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 04.02.2018 Сивасспор 2:1 Галатасарай С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 15.01.2018 Сивасспор 1:0 Тобол ТМК
- 12.01.2018 Сивасспор 1:1 Жетысу ТМК
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Буджаспор 1:0 Сивасспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 29.11.2017 Сивасспор 2:1 Буджаспор К
- 26.11.2017 Сивасспор 1:2 Трабзонспор С
- 19.11.2017 Фенербахче 4:1 Сивасспор С
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 25.10.2017 Сивасспор 3:1 Кизилькаболукспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 15.10.2017 Касымпаша 2:3 Сивасспор С
Османлыспор (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Трабзонспор 4:3 Османлыспор С
- 04.11.2017 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
- 25.10.2017 Османлыспор 5:0 Фатих Карагюмрюк К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 30.09.2017 Османлыспор 3:0 Касымпаша С
Последние игры между собой
Сивасспор
Османлыспор
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|46 - 25
|44
|2.
|Фенербахче
|2:0 Заявка
|22
|12
|8
|2
|43 - 24
|44
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|40 - 21
|43
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|41 - 21
|41
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 33
|34
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 32
|33
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 31
|33
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|24 - 28
|27
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 28
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 34
|24
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 39
|24
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 35
|22
|15.
|Аланьяспор
|0:2 Заявка
|22
|6
|3
|13
|34 - 42
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 30
|21
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|31 - 43
|19
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 41
|12
Второй тайм
90'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Сирьяк Гои-Би бьет в цель!
82'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
74'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
73'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Тьеви Бифума выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Чагиран Муса из команды Османлыспор забивает с точки!
70'
Hakan Bilgic получил желтую карточку от судьи
65'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Севе Анри выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Чикалеши Сокол бьет в цель!
59'
Пайам Садегиан получил желтую карточку от судьи
58'
Сивасспор делает замену. Демир Мухаммет уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.
50'
Умар Амину получил желтую карточку от судьи
46'
Османлыспор делает замену. Чюрюксу Нуман уходит с поля, а Караер Аныл выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор делает замену. Лаваль Рахим уходит с поля, а Пайам Садегиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Н'Динга Дельвин получил желтую карточку от судьи
39'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
25'
Османлыспор делает замену. Гюрлер Сердар уходит с поля, а Чагиран Муса выходит на его замену.
24'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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