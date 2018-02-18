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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
0:0
Конец матча
26' Желтая карточкаБехич Азиз
45' Желтая карточкаЭрдоган Юсуф
45' Желтая карточкаSadik Ciftpinar
45' Желтая карточкаБюйюк Адем
79' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
|
26'
45'
45'
45'
Состав команд
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 6 Тити Защитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- 29 Делардж Джон Нападающий
- 32 Эрдоган Юсуф Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 25 Шеху Абдуллахи Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- 35 Aytac Kara II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 97 Mustafa Eskihellac
- 89 Gilberto IV
- 18 Sincere Seth
- 4 Gokhan Akkan III
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 04.11.2017 Касымпаша 2:2 Бурсаспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 26.10.2017 Ени-Алтындаг 0:0 Бурсаспор К
Малатьяспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор Суперлига
Бурсаспор
Малатьяспор
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 21
|46
|2.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|22
|14
|3
|5
|46 - 25
|45
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|44 - 24
|44
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|41 - 21
|41
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 33
|34
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 32
|33
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|36 - 32
|33
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 28
|27
|11.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 34
|27
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 39
|24
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 35
|22
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|34 - 43
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 30
|21
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|31 - 43
|19
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|15 - 44
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
83'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Шеху Абдуллахи выходит на его замену.
79'
Грозав Георге-Теодор получил желтую карточку от судьи
78'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
72'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
69'
Бурсаспор делает замену. Делардж Джон уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
58'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
45'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эрдоган Юсуф получил желтую карточку от судьи
26'
Бехич Азиз получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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