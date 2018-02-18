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Стадион:
Бурсаспор
0:0
Конец матча
Малатьяспор
0'
26' Желтая карточка
Бехич Азиз
45' Желтая карточка
Эрдоган Юсуф
45' Желтая карточка
Sadik Ciftpinar
45' Желтая карточка
Бюйюк Адем
79' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
83'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Шеху Абдуллахи выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Грозав Георге-Теодор получил желтую карточку от судьи
78'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Бакыш Синан выходит на его замену.
72'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.

69'
Бурсаспор делает замену. Делардж Джон уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
58'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эрдоган Юсуф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Бехич Азиз получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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