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Стадион:
Фенербахче
2:0
Первый тайм: 38'
Аланьяспор
0'
1:0
20' Гол
Жулиано де Паула
2:0
28' Гол
Фернандао
38'
Первый тайм
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
Фол, нарушение
38'
Douglas коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Фернандес Джуниор
Фол, нарушение
37'
Douglas из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
36'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
36'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
36'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Н'Сакала Фабрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Исла Маурисио, обводя своих соперников
Офсайд
34'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор в офсайде
34'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
34'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
34'
Фернандес Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Нету Луиш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
Фол, нарушение
32'
Douglas коснулся мяча рукой.
32'
Плохо сыграл Калдырым Хассан Али - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Цавелас Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Вильяфаньес Лукас пострадал.
Офсайд
31'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
30'
Douglas из команды Аланьяспор в офсайде
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
28'
Шахешух Атиф сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
28'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
28'
Жулиано де Паула разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Douglas пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Н'Сакала Фабрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Douglas не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
23'
Douglas из команды Аланьяспор делает передачу одноклубнику.
22'
Фернандес Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
20'
Вальбуэна Матьё разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Исла Маурисио из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
19'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
19'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Фернандао
Фол, нарушение
17'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Цавелас Георгиос пострадал.
Травма, повреждение
17'
Башдаш Барыш возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Башдаш Барыш получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Травма, повреждение
15'
Башдаш Барыш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
12'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Н'Сакала Фабрис грубо играет против соперника. Пострадал Шахешух Атиф
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
5'
Вильяфаньес Лукас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
Удар от ворот произведет Фенербахче
4'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Douglas из команды Аланьяспор в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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