Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Первый тайм: 38'
1:0
20' ГолЖулиано де Паула
2:0
28' ГолФернандао
Первый тайм
39'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
38'
Douglas коснулся мяча рукой.
38'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Фернандес Джуниор
37'
Douglas из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
36'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
36'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
36'
36'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Н'Сакала Фабрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Исла Маурисио, обводя своих соперников
34'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор в офсайде
34'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
34'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор подал угловой справа.
34'
Фернандес Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Нету Луиш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
32'
Douglas коснулся мяча рукой.
32'
Плохо сыграл Калдырым Хассан Али - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Цавелас Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Вильяфаньес Лукас пострадал.
31'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Douglas из команды Аланьяспор в офсайде
29'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
28'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
28'
Шахешух Атиф сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
28'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
28'
Жулиано де Паула разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Douglas пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Н'Сакала Фабрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вильяфаньес Лукас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Douglas не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
23'
Douglas из команды Аланьяспор делает передачу одноклубнику.
22'
Фернандес Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
20'
Вальбуэна Матьё разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Исла Маурисио из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
19'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
19'
19'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Фернандао
17'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Цавелас Георгиос пострадал.
17'
Башдаш Барыш возвращается на поле, всё в порядке.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Башдаш Барыш получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Башдаш Барыш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
12'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Безумный фол. Н'Сакала Фабрис грубо играет против соперника. Пострадал Шахешух Атиф
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
5'
Вильяфаньес Лукас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
4'
Удар от ворот произведет Фенербахче
4'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
2'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
1'
1'
Douglas из команды Аланьяспор в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация