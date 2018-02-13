Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 21.05.2017 Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера
- 20.04.2016 Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера
- 13.12.2015 Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.05.2015 Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера
- 21.12.2014 Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера
- 29.03.2014 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 29.01.2014 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля
- 24.01.2014 Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 03.11.2013 Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
- 28.01.2013 Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
- 28.08.2012 Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера
- 09.05.2012 Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы
- 21.03.2012 Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
- 28.10.2011 Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
- 30.01.2011 Атлетико М 0:2 Атлетик Б Примера
- 12.09.2010 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 26.03.2010 Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
- 01.11.2009 Атлетик Б 1:0 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|23
|18
|5
|0
|60 - 11
|59
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|34 - 9
|52
|3.
|Валенсия
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|45 - 27
|43
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|50 - 23
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 28
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|29 - 34
|36
|7.
|Эйбар
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 34
|35
|8.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|38 - 45
|33
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 34
|32
|10.
|Жирона
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 30
|31
|11.
|Хетафе
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 21
|30
|12.
|Леганес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|20 - 22
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 25
|28
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|43 - 45
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 31
|26
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|8
|1
|14
|21 - 33
|25
|17.
|Леванте
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 35
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|17 - 50
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|24 - 52
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 36
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик БДо начала игры осталось 1 день 21 час 26 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Атлетико М
94.4% (84)
Ничья:
0% (0)
Атлетик Б
5.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
40.4% (36)
2:1 Атлетико М:
23.6% (21)
1:0 Атлетико М:
21.3% (19)
3:1 Атлетико М:
5.6% (5)
0:1 Атлетик Б:
2.2% (2)
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