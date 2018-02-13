Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид

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Стадион: Бенито Вильямарин
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Бетис (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 15.11.2017 Бетис 4:0 Эсиха ТМК
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера
- 12.03.2017 Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера
- 24.01.2016 Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера
- 29.08.2015 Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера
- 18.01.2014 Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера
- 18.08.2013 Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера
- 20.04.2013 Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера
- 25.11.2012 Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера
- 11.03.2012 Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера
- 15.10.2011 Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера
- 21.02.2009 Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера
- 27.09.2008 Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера
- 16.02.2008 Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|23
|18
|5
|0
|60 - 11
|59
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|34 - 9
|52
|3.
|Валенсия
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|45 - 27
|43
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|50 - 23
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 28
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|29 - 34
|36
|7.
|Эйбар
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 34
|35
|8.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|38 - 45
|33
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 34
|32
|10.
|Жирона
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 30
|31
|11.
|Хетафе
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 21
|30
|12.
|Леганес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|20 - 22
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 25
|28
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|43 - 45
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 31
|26
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|8
|1
|14
|21 - 33
|25
|17.
|Леванте
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 35
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|17 - 50
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|24 - 52
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 36
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 1 час 56 минут, которая состоится 18.02.2018.
Новости матча
-
Кроос пропустит матч с "Бетисом" — 17:11
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Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Бетис
5.7% (5)
Ничья:
3.4% (3)
Реал Мадрид
90.8% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
27.6% (24)
0:2 Реал Мадрид:
18.4% (16)
1:3 Реал Мадрид:
18.4% (16)
0:1 Реал Мадрид:
10.3% (9)
0:3 Реал Мадрид:
5.7% (5)
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