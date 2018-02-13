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Стадион:
Бетис
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 1 час 56 минут, которая состоится 18.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Бетис
5.7% (5)
Ничья:
3.4% (3)
Реал Мадрид
90.8% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
27.6% (24)
Реал Мадрид:
18.4% (16)
Реал Мадрид:
18.4% (16)
Реал Мадрид:
10.3% (9)
Реал Мадрид:
5.7% (5)
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