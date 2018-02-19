Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 8367
10' Желтая карточкаСуарес Дамиан
23' Желтая карточкаКабрера Леандро
1:0
37' ГолАнхель Луис
2:0
51' ГолВидаль Молина
60' Желтая карточкаПортильо Франсиско
63' Желтая карточкаРонкалья Факундо
79' Желтая карточкаБое Лукас
81' Желтая карточкаМор Эмре
3:0
85' ГолАнхель Луис
87' Желтая карточкаФахир Файсал
Новости после матча
Второй тайм
94'
Анхель Луис из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
93'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
92'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
После дальнего удара, который нанес Maximiliano Gomez мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
90'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
90'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ндоки Мервей
88'
88'
Шанс! Sergi Gomez из команды Сельта пробил головой, но мимо
88'
87'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
87'
Фахир Файсал из команды Хетафе играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
86'
Maximiliano Gomez из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Даконам Дьене заработал фол
86'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Ндоки Мервей
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
85'
Арамбарри Мауро сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Анхель Луис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
85'
ШАНС! Анхель Луис вышел один-на-один с голкипером...
85'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
85'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Бое Лукас из команды Сельта играет слишком грубо. Суарес Дамиан оказался на газоне.
83'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
83'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
81'
Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
81'
Мор Эмре из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Арамбарри Мауро пострадал.
81'
Портильо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
80'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Бое Лукас получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Бое Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
79'
Отличные скиллы показывает Бое Лукас, обводя своих соперников
78'
77'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
76'
Реми Лоик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Отличные скиллы показывает Реми Лоик, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
74'
74'
Тактическая замена. Ронкалья Факундо уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
74'
Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Васс Даниэль коснулся мяча рукой.
71'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
71'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
70'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
69'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
67'
67'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
66'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Sergi Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
65'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
65'
Рубен Бланко отбил мяч на угловой после удара Видаль Молина из штрафной площади.
64'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
64'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
63'
Ронкалья Факундо получил желтую карточку от судьи
63'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Видаль Молина пострадал.
62'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
62'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
61'
Анхель Луис коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
60'
Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи
60'
Судья свистит. Портильо Франсиско атаковал сзади соперника. Это Лоботка Станислав заработал своей команде штрафной
59'
Лоботка Станислав из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
59'
Мальо Уго из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
59'
59'
59'
Портильо Франсиско из команды Хетафе играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
56'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
56'
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 8367 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
53'
Дьедью Амат наказан за толчок Эрнандес Пабло II
53'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Анхель Луис сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Видаль Молина изменил счет на табло!
51'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
51'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Суарес Дамиан наказан за толчок Систо Пионе
50'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
48'
48'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает неудачный навес.
47'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
47'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
45'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Видаль Молина из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Эрнандес Пабло II заработал фол
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
44'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
43'
Лоботка Станислав бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
43'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Видаль Молина из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Эрнандес Пабло II заработал фол
41'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
41'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
39'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
37'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
37'
ГОЛ! - Анхель Луис из команды Хетафе наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Анхель Луис, обводя своих соперников
37'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Аспас Яго ошибается в защите.
36'
Кабрера Леандро из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
35'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
35'
Хороший удар издали нанес Фахир Файсал, но отличный сейв сделал Рубен Бланко. Угловой.
33'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
33'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
32'
Фахир Файсал из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
26'
26'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
24'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
23'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
22'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
19'
Анхель Луис из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Sergi Gomez заработал фол
18'
18'
Как он промахнулся? Дьедью Амат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Кабрера Леандро из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
16'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
12'
Безумный фол. Кабрера Леандро грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
11'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Суарес Дамиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
9'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Портильо Франсиско пострадал.
8'
7'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
4'
Анхель Луис наказан за толчок Ронкалья Факундо
4'
3'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Видаль Молина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
2'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Анхель Луис коснулся мяча рукой.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Сельта
Хетафе
42.3% (143)
Ничья:
34.3% (116)
Сельта
23.4% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.2% (92)
2:1 Хетафе:
17.5% (59)
1:0 Хетафе:
11.2% (38)
1:2 Сельта:
10.9% (37)
2:0 Хетафе:
6.8% (23)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация