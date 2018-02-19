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Стадион: Зрители: 8367
Хетафе
3:0
Конец матча
Сельта
0'
10' Желтая карточка
Суарес Дамиан
23' Желтая карточка
Кабрера Леандро
1:0
37' Гол
Анхель Луис
2:0
51' Гол
Видаль Молина
60' Желтая карточка
Портильо Франсиско
63' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
79' Желтая карточка
Бое Лукас
81' Желтая карточка
Мор Эмре
3:0
85' Гол
Анхель Луис
87' Желтая карточка
Фахир Файсал
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Анхель Луис из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Угловой
93'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
92'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

92'
После дальнего удара, который нанес Maximiliano Gomez мяч отбит вратарем
91'
Мор Эмре из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
90'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Мор Эмре из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ндоки Мервей
88'
Удар от ворот произведет Хетафе
88'
Шанс! Sergi Gomez из команды Сельта пробил головой, но мимо
88'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Фахир Файсал из команды Хетафе играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
Фол, нарушение
86'
Maximiliano Gomez из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Даконам Дьене заработал фол
86'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Ндоки Мервей
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
85'
Арамбарри Мауро сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Анхель Луис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
85'
ШАНС! Анхель Луис вышел один-на-один с голкипером...
85'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
85'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Бое Лукас из команды Сельта играет слишком грубо. Суарес Дамиан оказался на газоне.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
Угловой
83'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
83'
Бое Лукас из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
81'
Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Мор Эмре из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Арамбарри Мауро пострадал.
81'
Портильо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
80'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
79'
Бое Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Бое Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
79'
Отличные скиллы показывает Бое Лукас, обводя своих соперников
78'
Удар от ворот произведет Хетафе
77'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
76'
Реми Лоик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Отличные скиллы показывает Реми Лоик, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
74'
Удар от ворот произведет Сельта
74'
Тактическая замена. Ронкалья Факундо уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
74'
Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Васс Даниэль коснулся мяча рукой.
71'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
70'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
67'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Мор Эмре из команды Сельта подал угловой справа.
67'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
66'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Sergi Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
65'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
65'
Рубен Бланко отбил мяч на угловой после удара Видаль Молина из штрафной площади.
64'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
64'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
63'
Ронкалья Факундо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Видаль Молина пострадал.
62'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
62'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
Офсайд
61'
Анхель Луис коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Желтая карточка
60'
Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Портильо Франсиско атаковал сзади соперника. Это Лоботка Станислав заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
59'
Лоботка Станислав из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
Фол, нарушение
59'
Мальо Уго из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
59'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
59'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Портильо Франсиско из команды Хетафе играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
Фол, нарушение
56'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
56'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 8367 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
55'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Дьедью Амат наказан за толчок Эрнандес Пабло II
53'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
51'
Анхель Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Видаль Молина изменил счет на табло!
51'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
51'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
50'
Суарес Дамиан наказан за толчок Систо Пионе
50'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
50'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
48'
Удар от ворот произведет Хетафе
48'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает неудачный навес.
47'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
47'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
45'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Видаль Молина из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Эрнандес Пабло II заработал фол
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Офсайд
44'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
Угловой
44'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
43'
Лоботка Станислав бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
43'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
43'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
42'
Видаль Молина из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Эрнандес Пабло II заработал фол
Офсайд
42'
Мальо Уго из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
Угловой
41'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
37'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГОЛ! - Анхель Луис из команды Хетафе наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Анхель Луис, обводя своих соперников
37'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Аспас Яго ошибается в защите.
Фол, нарушение
36'
Кабрера Леандро из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
35'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
35'
Хороший удар издали нанес Фахир Файсал, но отличный сейв сделал Рубен Бланко. Угловой.
Фол, нарушение
33'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
33'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
32'
Фахир Файсал из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
31'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
28'
Мальо Уго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
25'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Офсайд
24'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
Желтая карточка
23'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
22'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
19'
Анхель Луис из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Sergi Gomez заработал фол
18'
Удар от ворот произведет Сельта
18'
Как он промахнулся? Дьедью Амат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Кабрера Леандро из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
16'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
16'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
Удар от ворот произведет Сельта
14'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Кабрера Леандро грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
11'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
Желтая карточка
10'
Суарес Дамиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
Фол, нарушение
9'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Портильо Франсиско пострадал.
8'
Удар от ворот произведет Сельта
7'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
Фол, нарушение
4'
Анхель Луис наказан за толчок Ронкалья Факундо
4'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
3'
Видаль Молина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
2'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Анхель Луис коснулся мяча рукой.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Сельта
Хетафе
42.3% (143)
Ничья:
34.3% (116)
Сельта
23.4% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.2% (92)
Хетафе:
17.5% (59)
Хетафе:
11.2% (38)
Сельта:
10.9% (37)
Хетафе:
6.8% (23)
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