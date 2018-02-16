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Стадион:
Лас-Пальмас
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Севилья

До начала игры осталось 18 часов 10 минут, которая состоится 17.02.2018.
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Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас
3.6% (4)
Ничья:
8.9% (10)
Севилья
87.5% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
41.1% (46)
Севилья:
22.3% (25)
Севилья:
14.3% (16)
Ничья:
8% (9)
Севилья:
6.3% (7)
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