Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Севилья

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Гран Канария
Позже
Состав команд
12
Мичел
Маседо
17
Бигас
Педро
15
Хиль
Начо
19
Толедо
Эрнан
16
Навас
Хесус
Лас-Пальмас 4-3-3
- Основной состав
- 13 Чичисола Леандро Вратарь
- 12 Мичел Маседо Защитник
- 20 Гальвес Алехандро Защитник
- 17 Бигас Педро Защитник
- 3 Агиррегарай Матиас Защитник
- 8 Халилович Ален Полузащитник
- 7 Пеньяльба Габриэль Полузащитник
- 6 Этебо Огенекаро Полузащитник
- 15 Хиль Начо Нападающий
- 9 Кальери Хонатан Нападающий
- 19 Толедо Эрнан Нападающий
- Главный тренер: Хемес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Химо Наварро Дисквалифицирован
Севилья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рико Серхио Вратарь
- 16 Навас Хесус Защитник
- 25 Меркадо Габриэль Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 18 Эскудеро Серхио Защитник
- 7 Роке Меса Полузащитник
- 15 Н'Зонзи Стивен Полузащитник
- 17 Сарабия Пабло Полузащитник
- 22 Васкес Франко Полузащитник
- 11 Корреа Хоакин Полузащитник
- 23 Сандро Рамирес Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Банега Эвер Травмирован
- Коршья Себастьен Травмирован
Предыдущие игры
Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 05.02.2018 Лас-Пальмас 1:0 Малага П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Лас-Пальмас 2:2 Эспаньол П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 19.11.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леванте П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
Севилья (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
Последние игры между собой
Лас-Пальмас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|23
|18
|5
|0
|60 - 11
|59
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|34 - 9
|52
|3.
|Валенсия
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|45 - 27
|43
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|50 - 23
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 28
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|29 - 34
|36
|7.
|Эйбар
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 34
|35
|8.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|38 - 45
|33
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 34
|32
|10.
|Жирона
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 30
|31
|11.
|Хетафе
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 21
|30
|12.
|Леганес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|20 - 22
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 25
|28
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|43 - 45
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 31
|26
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|8
|1
|14
|21 - 33
|25
|17.
|Леванте
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 35
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|17 - 50
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|24 - 52
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 36
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - СевильяДо начала игры осталось 18 часов 10 минут, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас
3.6% (4)
Ничья:
8.9% (10)
Севилья
87.5% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
41.1% (46)
0:1 Севилья:
22.3% (25)
0:2 Севилья:
14.3% (16)
1:1 Ничья:
8% (9)
1:3 Севилья:
6.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация