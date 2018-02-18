Стадион: Аноэта Зрители: 18189
3:0
Конец матча
8' Желтая карточкаЛукич Саша
1:0
10' ПенальтиПрието Хаби
2:0
38' ГолХуанми Мигель
3:0
55' ГолКаналес Серхио
60' Желтая карточкаЧема Родригес
Новости после матча
Второй тайм
93'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Реал Сосьедад заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
92'
91'
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
90'
Боатенг Эммануэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
90'
Соперник делает почти голевой пас, но Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад начеку и спасает ситуацию.
90'
Кампанья Хосе бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
90'
89'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
87'
Рохер Марти наказан за толчок Ариц Элустондо
86'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
86'
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
84'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
82'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
82'
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
82'
82'
81'
Тактическая замена. Арсальюс Альваро уходит с поля и его заменяет Andoni Gorosabel
80'
Дюкур Шейк из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Де ла Белья Альберто заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
80'
ШТАНГА! Пробил головой Джейсон прямо в каркас ворот!
80'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
79'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
78'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
77'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Дюкур Шейк заработал фол
77'
77'
Дюкур Шейк не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
76'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
74'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
73'
73'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
73'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арсальюс Альваро и Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад.
71'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад начеку и спасает ситуацию.
70'
ШАНС! Рочина Рубен вышел один-на-один с голкипером...
70'
Отличные скиллы показывает Рочина Рубен, обводя своих соперников
69'
69'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
69'
68'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Субельдия Игор
68'
68'
66'
65'
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
64'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
63'
63'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
62'
62'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
61'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
60'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Хуанми Мигель
60'
59'
59'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
59'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
59'
58'
58'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
55'
Оярсабаль Микель сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
55'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
55'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
54'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад в офсайде
54'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
50'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Агиррече Иманоль заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
49'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18189 болельщиков
48'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
48'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
47'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Хуанми Мигель оказался на газоне.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Джейсон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
45'
45'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
43'
43'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
40'
40'
38'
Каналес Серхио сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!
38'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
37'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
34'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
34'
34'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
33'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Паццини Джампаоло заработал фол
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
30'
28'
Судья сигнализирует, что Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
25'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
25'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
23'
23'
22'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
22'
20'
Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Лукич Саша
18'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Плохо сыграл Навас Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
17'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
16'
Сурутуса Давид наказан за толчок Паццини Джампаоло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
14'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
14'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой слева.
14'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Прието Хаби получил травму и заменен. Каналес Серхио выходит на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
10'
Г О О О О Л - Прието Хаби из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
8'
Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
8'
ПЕНАЛЬТИ! - Лукич Саша дергает за футболку соперника (это был Агиррече Иманоль) и рефери назначает пенальти!
8'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
8'
7'
6'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
5'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
5'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
5'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Леванте
Реал Сосьедад
69.6% (254)
Ничья:
16.7% (61)
Леванте
13.7% (50)
Вы думали, что... выиграет Реал Сосьедад
Ваши очки: 3
2:1 Реал Сосьедад:
29.6% (108)
1:0 Реал Сосьедад:
18.4% (67)
1:1 Ничья:
11% (40)
2:0 Реал Сосьедад:
9.3% (34)
0:2 Леванте:
4.9% (18)
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