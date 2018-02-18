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Стадион: Зрители: 18189
Реал Сосьедад
3:0
Конец матча
Леванте
0'
8' Желтая карточка
Лукич Саша
1:0
10' Пенальти
Прието Хаби
2:0
38' Гол
Хуанми Мигель
3:0
55' Гол
Каналес Серхио
60' Желтая карточка
Чема Родригес
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Реал Сосьедад заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
92'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе

91'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
90'
Боатенг Эммануэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
90'
Соперник делает почти голевой пас, но Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад начеку и спасает ситуацию.
90'
Кампанья Хосе бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
90'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Рохер Марти наказан за толчок Ариц Элустондо
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
86'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
Угловой
82'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
82'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Арсальюс Альваро уходит с поля и его заменяет Andoni Gorosabel
Фол, нарушение
80'
Дюкур Шейк из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Де ла Белья Альберто заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
80'
ШТАНГА! Пробил головой Джейсон прямо в каркас ворот!
Угловой
80'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
78'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
77'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Дюкур Шейк заработал фол
77'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
77'
Дюкур Шейк не смог попасть в створ ударом издали
77'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
76'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
76'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
73'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
73'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арсальюс Альваро и Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад начеку и спасает ситуацию.
70'
ШАНС! Рочина Рубен вышел один-на-один с голкипером...
70'
Отличные скиллы показывает Рочина Рубен, обводя своих соперников
69'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
69'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Субельдия Игор
68'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
64'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
63'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
62'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
62'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
61'
Удар от ворот произведет Леванте
61'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
61'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Желтая карточка
60'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Хуанми Мигель
60'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
59'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
59'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
58'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
58'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
55'
Оярсабаль Микель сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
55'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
55'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
55'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
Офсайд
54'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад в офсайде
54'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
51'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Агиррече Иманоль заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Удар от ворот произведет Леванте
49'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18189 болельщиков
48'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
47'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
47'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Хуанми Мигель оказался на газоне.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Джейсон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
45'
Удар от ворот произведет Леванте
45'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
43'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
43'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
40'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
38'
Каналес Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Хуанми Мигель изменил счет на табло!
38'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
37'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
36'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
34'
Удар от ворот произведет Леванте
34'
Агиррече Иманоль из команды Реал Сосьедад не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
33'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Паццини Джампаоло заработал фол
30'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дюкур Шейк
25'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
25'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
25'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Лукич Саша
18'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Плохо сыграл Навас Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Леванте
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
17'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Сурутуса Давид наказан за толчок Паццини Джампаоло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
14'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой слева.
14'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
13'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Прието Хаби получил травму и заменен. Каналес Серхио выходит на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
11'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Прието Хаби из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛЬТИ! - Лукич Саша дергает за футболку соперника (это был Агиррече Иманоль) и рефери назначает пенальти!
Угловой
8'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
8'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Леванте
6'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
5'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
5'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
5'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Леванте
Реал Сосьедад
69.6% (254)
Ничья:
16.7% (61)
Леванте
13.7% (50)

Вы думали, что... выиграет Реал Сосьедад

Ваши очки: 3

Реал Сосьедад:
29.6% (108)
Реал Сосьедад:
18.4% (67)
Ничья:
11% (40)
Реал Сосьедад:
9.3% (34)
Леванте:
4.9% (18)
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