  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9142
Жирона
3:0
Конец матча
Леганес
0'
22' Желтая карточка
Мантовани Мартин
1:0
23' Пенальти
Стуани Кристиан
31' Желтая карточка
Гранель Алекс
2:0
36' Гол
Порту Кристиан
49' Желтая карточка
Гарсия Алеш
67' Желтая карточка
Гумбау Херард
71' Желтая карточка
Гарсия Борха I
77' Желтая карточка
Амрабат Нордин
84' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
84' Желтая карточка
Перес Рубен
3:0
85' Гол
Хуанпе Хуан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
92'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
92'
Лосано Энтони из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Травма, повреждение
91'
Мантовани Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Мантовани Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Леганес
89'
Лосано Энтони из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
88'
Рико Диего пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
88'
Бернардо Эспиноса коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Перес Рубен уходит с поля и его заменяет Jaime Sierra
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанпе Хуан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
85'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Амагат Элой
Желтая карточка
84'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
84'
Сальдуа Хосеба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Сальдуа Хосеба грубо играет против соперника. Пострадал Мохика Хоан
83'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
Фол, нарушение
82'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Жирона
81'
Амрабат Нордин не смог попасть в створ ударом издали
81'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Хорошую попытку сделал Рико Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Наранхо Хосе из команды Леганес делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 9142 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Маффео Пабло
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
Желтая карточка
77'
Амрабат Нордин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
77'
Амрабат Нордин наказан за толчок Порту Кристиан
77'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Рико Диего из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
77'
Адай Бенитес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
76'
Порту Кристиан наказан за толчок Мантовани Мартин
75'
Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
75'
Гумбау Херард из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
Фол, нарушение
73'
Стуани Кристиан наказан за толчок Муньос Эсекьель
Офсайд
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Жирона
72'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
71'
Гарсия Борха I сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Гарсия Борха I грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Удар от ворот произведет Жирона
70'
Рико Диего из команды Леганес делает пас партнеру.
70'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
69'
Рико Диего из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Наранхо Хосе мяча так и не получил
69'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Герреро Мигель Анхель
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
67'
Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи
67'
Матч остановлен
66'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
66'
Порту Кристиан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
65'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Леганес
62'
Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали
61'
Удар от ворот произведет Жирона
61'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
59'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
59'
Удар от ворот произведет Жирона
58'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
58'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
58'
Гарсия Борха I нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
Угловой
58'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
57'
Мантовани Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
56'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Леганес
55'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
54'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
54'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Эль-Жар Набиль пробует нанести удар издали, но Буну Яссин ловит мяч
52'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
52'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Амрабат Нордин
51'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
50'
Удар от ворот произведет Жирона
Желтая карточка
49'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Алеш сейчас получил желтую
Фол, нарушение
49'
Адай Бенитес из команды Жирона играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
48'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
48'
Мохика Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
46'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
46'
Гарсия Борха I из команды Жирона играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
42'
Удар от ворот произведет Жирона
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Муньос Эсекьель нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
Угловой
40'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
40'
Амрабат Нордин мяч отрикошетил от ворот
40'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
36'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гранель Алекс из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Удар от ворот произведет Жирона
34'
Удар от ворот произведет Жирона
33'
Какой промах! Мантовани Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
33'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
33'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Гранель Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Гранель Алекс наказан за толчок Амрабат Нордин
30'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бове Клаудио из команды Леганес делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
27'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Рико Диего
26'
Удар от ворот произведет Леганес
25'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает неудачный навес.
Угловой
25'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
Желтая карточка
22'
Мантовани Мартин получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
22'
ПЕНАЛЬТИ! - Мантовани Мартин играет рукой в штрафной! Мантовани Мартин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
22'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
21'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
19'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
19'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Леганес
16'
ШАНС! Гарсия Борха I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куэльяр Иван из команды Леганес сделал отличный сейв!
15'
Головой пробил Стуани Кристиан, но голкипер отбил его в поле!
15'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает отличный кросс...
15'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Адай Бенитес из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Леганес
11'
Какой промах! Порту Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный кросс...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Матч остановлен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Амрабат Нордин пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
8'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Жирона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Борха I
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 3:0 Леганес
Жирона
69.8% (127)
Ничья:
26.4% (48)
Леганес
3.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
39.6% (72)
Ничья:
23.1% (42)
Жирона:
20.3% (37)
Жирона:
6% (11)
Леганес:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация