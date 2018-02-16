Стадион: Монтиливи Зрители: 9142
22' Желтая карточкаМантовани Мартин
1:0
23' ПенальтиСтуани Кристиан
31' Желтая карточкаГранель Алекс
2:0
36' ГолПорту Кристиан
49' Желтая карточкаГарсия Алеш
67' Желтая карточкаГумбау Херард
71' Желтая карточкаГарсия Борха I
77' Желтая карточкаАмрабат Нордин
84' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
84' Желтая карточкаПерес Рубен
3:0
85' ГолХуанпе Хуан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
92'
92'
Лосано Энтони из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Мантовани Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
91'
91'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Мантовани Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
89'
Лосано Энтони из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
88'
Рико Диего пробил со штрафного прямо в стенку
88'
Бернардо Эспиноса коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Перес Рубен уходит с поля и его заменяет Jaime Sierra
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанпе Хуан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
85'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Амагат Элой
84'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
84'
Сальдуа Хосеба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Безумный фол. Сальдуа Хосеба грубо играет против соперника. Пострадал Мохика Хоан
83'
83'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
82'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
82'
81'
Амрабат Нордин не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Хорошую попытку сделал Рико Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Наранхо Хосе из команды Леганес делает пас партнеру.
80'
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 9142 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Маффео Пабло
79'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
77'
Амрабат Нордин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
77'
Амрабат Нордин наказан за толчок Порту Кристиан
77'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Рико Диего из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Адай Бенитес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Порту Кристиан наказан за толчок Мантовани Мартин
75'
Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
75'
Гумбау Херард из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
73'
Стуани Кристиан наказан за толчок Муньос Эсекьель
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
72'
72'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
71'
Гарсия Борха I сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Безумный фол. Гарсия Борха I грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
Рико Диего из команды Леганес делает пас партнеру.
70'
70'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Рико Диего из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Наранхо Хосе мяча так и не получил
69'
69'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Герреро Мигель Анхель
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи
67'
Матч остановлен
66'
66'
Порту Кристиан из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
65'
65'
65'
64'
63'
62'
Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
59'
58'
58'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
58'
Гарсия Борха I нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
58'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
57'
Мантовани Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
54'
54'
53'
53'
Эль-Жар Набиль пробует нанести удар издали, но Буну Яссин ловит мяч
52'
52'
52'
52'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Амрабат Нордин
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
50'
49'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Алеш сейчас получил желтую
49'
Адай Бенитес из команды Жирона играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
48'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
48'
Мохика Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
46'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Гарсия Борха I из команды Жирона играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
43'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Муньос Эсекьель нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
40'
40'
Амрабат Нордин мяч отрикошетил от ворот
40'
39'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
36'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
36'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гранель Алекс из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
34'
33'
Какой промах! Мантовани Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
33'
33'
33'
33'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Бернардо Эспиноса
31'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Гранель Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Гранель Алекс наказан за толчок Амрабат Нордин
30'
30'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
28'
Бове Клаудио из команды Леганес делает неудачный навес.
28'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
27'
26'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Рико Диего
26'
25'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает неудачный навес.
25'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
25'
23'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
22'
Мантовани Мартин получает желтую карточку за игру рукой
22'
ПЕНАЛЬТИ! - Мантовани Мартин играет рукой в штрафной! Мантовани Мартин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
22'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
19'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
16'
16'
ШАНС! Гарсия Борха I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
Куэльяр Иван из команды Леганес сделал отличный сейв!
15'
Головой пробил Стуани Кристиан, но голкипер отбил его в поле!
15'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает отличный кросс...
15'
15'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
14'
14'
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Адай Бенитес из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Какой промах! Порту Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный кросс...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Матч остановлен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Амрабат Нордин пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
8'
8'
7'
6'
6'
6'
Игрок из команды Жирона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
4'
3'
2'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Борха I
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 3:0 Леганес
Жирона
69.8% (127)
Ничья:
26.4% (48)
Леганес
3.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
39.6% (72)
1:1 Ничья:
23.1% (42)
2:1 Жирона:
20.3% (37)
2:0 Жирона:
6% (11)
1:2 Леганес:
3.3% (6)
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