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Стадион: Сентрал Коаст
1:0
Конец матча
33' Желтая карточкаДойл Томас
1:0
45' ГолДа Силва Даниэль
48' Желтая карточкаSarpeet Singh
88' Желтая карточкаЛюич Матия
90' Желтая карточкаХул Эндрю
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33'
45'
1:0
48'
88'
90'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 27 Petros Skapetis
- 12 Trent Buhagiar
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 19 Jacob Poscoliero Защитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 8 Blake Powell
- 22 Меллинг Джейкоб
- Главный тренер: Paul Okon
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 40 Tando Velaphi Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 18 Sarpeet Singh
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 13 Росси Марко II Защитник
- 17 Паттерсон Монти Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Веллингтон Феникс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.12.2016 Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.11.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 30.01.2016 Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.11.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.08.2015 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 17.04.2015 Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 13.12.2014 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 18.10.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.01.2014 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.12.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 07.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 22.12.2012 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 11.11.2012 Веллингтон Феникс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 05.11.2011 Веллингтон Феникс 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|20
|11
|5
|4
|43 - 24
|38
|3.
|Мельбурн Сити
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|20
|8
|5
|7
|24 - 25
|29
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|20
|6
|8
|6
|26 - 33
|26
|7.
|Брисбен Роар
|20
|6
|4
|10
|24 - 31
|22
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|9.
|Перт Глори
|20
|6
|1
|13
|24 - 41
|19
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
88'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Парацки Горан выходит на его замену.
87'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Trent Buhagiar уходит с поля, а Connor Pain выходит на его замену.
73'
Веллингтон Феникс делает замену. Бернс Натан уходит с поля, а Паттерсон Монти выходит на его замену.
73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хиаряй Том уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
69'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
48'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Да Силва Даниэль бьет в цель!
33'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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