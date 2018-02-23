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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
33' Желтая карточка
Дойл Томас
1:0
45' Гол
Да Силва Даниэль
48' Желтая карточка
Sarpeet Singh
88' Желтая карточка
Люич Матия
90' Желтая карточка
Хул Эндрю
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Парацки Горан выходит на его замену.
87'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Trent Buhagiar уходит с поля, а Connor Pain выходит на его замену.
73'
Веллингтон Феникс делает замену. Бернс Натан уходит с поля, а Паттерсон Монти выходит на его замену.

73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хиаряй Том уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
69'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Да Силва Даниэль бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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