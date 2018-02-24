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Стадион: ААМИ Парк
3:0
Конец матча
14' Желтая карточкаJordan O'Doherty
1:0
22' Гол в свои воротаTaylor Regan
2:0
29' ГолДжордж Лерой
35' Желтая карточкаMatias Sanchez I
55' Красная карточкаЧавушевич Дженгис
3:0
59' ГолБериша Бесарт
64' Желтая карточкаГерия Джейсон
78' Желтая карточкаTaylor Regan
|
14'
22'
1:0
29'
2:0
35'
59'
3:0
64'
78'
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 2 Герия Джейсон Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- 14 Thomas Deng
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 19 Pierce Waring
- 31 Christian Theoharous
- Главный тренер: Kevin Muscat
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 5 Taylor Regan Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 24 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 29 Ryan Strain
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 77 Чавушевич Дженгис Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аделаида Юнайтед: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.01.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.10.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.02.2016 Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 28.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.10.2015 Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.09.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 21.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.11.2014 Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 17.10.2014 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.02.2014 Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 23.11.2013 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 18.10.2013 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.02.2013 Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.12.2012 Аделаида Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.10.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 13.01.2012 Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|21
|12
|5
|4
|44 - 24
|41
|3.
|Мельбурн Сити
|21
|10
|3
|8
|31 - 28
|33
|4.
|Мельбурн Виктори
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|8
|5
|8
|24 - 28
|29
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|20
|6
|8
|6
|26 - 33
|26
|7.
|Перт Глори
|21
|7
|1
|13
|26 - 42
|22
|8.
|Брисбен Роар
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Pierce Waring выходит на его замену.
80'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
78'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
70'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
64'
Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
62'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
55'
УДАЛЕНИЕ! - Чавушевич Дженгис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Чавушевич Дженгис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Тейлор Риган уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Jordan O'Doherty получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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