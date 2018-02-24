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Стадион:
Мельбурн Виктори
3:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Jordan O'Doherty
1:0
22' Гол в свои ворота
Taylor Regan
2:0
29' Гол
Джордж Лерой
35' Желтая карточка
Matias Sanchez I
55' Красная карточка
Чавушевич Дженгис
3:0
59' Гол
Бериша Бесарт
64' Желтая карточка
Герия Джейсон
78' Желтая карточка
Taylor Regan
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Pierce Waring выходит на его замену.
80'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
70'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.

Желтая карточка
64'
Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
62'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
55'
УДАЛЕНИЕ! - Чавушевич Дженгис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Чавушевич Дженгис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Тейлор Риган уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
14'
Jordan O'Doherty получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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