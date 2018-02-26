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Стадион: Ружомберок
0:0
Конец матча
25' Желтая карточкаAndrej Fabry
32' Желтая карточкаRobert Gesnabel
68' Желтая карточкаRichard Krizan
70' Желтая карточкаNiba MacDonald
77' Желтая карточкаГерец Штефан
|
25'
32'
68'
70'
77'
Состав команд
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 3 Масло Ян Защитник
- 25 Пикк Артур Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 32 Robert Gesnabel Полузащитник
- 16 Michal Jonec Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 14 Купец Шимон Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 31 David Capek
- 35 Ivan Krajcirik
- 8 Такач Далибор
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Нитра
- Основной состав
- 1 David Sipos Вратарь
- 6 Коня Томаш Защитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 9 Robert Valenta Полузащитник
- 23 Ondrej Vencl Нападающий
- 3 Niba MacDonald
- 19 Martin Macho
- 5 Richard Krizan
- 22 Matus Kunik
- 10 Andrej Fabry
- 13 Rene Kotrik
- Запасные игроки
- 25 Абрахам Патрик Защитник
- 12 Dominik Gulas
- 33 Robert Balazi
- 21 Vahagn Militosyan
- 7 Aurelien Ngeyitala
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
Нитра (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 10.09.2017 Спартак Трнава 2:1 Нитра С
- 26.08.2017 Нитра 3:1 ДАК С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
- 11.08.2017 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Нитра: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига
- 12.04.2014 Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига
- 26.10.2013 Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига
- 02.08.2013 Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига
- 02.04.2013 Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига
- 21.07.2012 Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига
- 03.04.2012 Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
- 29.10.2011 Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga
- 30.07.2011 Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga
- 11.05.2011 Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga
- 26.02.2011 Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
- 11.09.2010 Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga
- 04.04.2010 Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga
- 31.10.2009 Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
- 01.08.2009 Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga
- 23.05.2009 Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
- 07.03.2009 Нитра 2:1 Ружомберок Corgon Liga
- 21.09.2008 Ружомберок 3:0 Нитра Corgon Liga
- 20.05.2008 Нитра 1:0 Ружомберок Corgon Liga
- 08.03.2008 Ружомберок 2:2 Нитра Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|21
|16
|1
|4
|34 - 16
|49
|2.
|Слован Братислава
|21
|10
|8
|3
|44 - 26
|38
|3.
|ДАК
|21
|10
|8
|3
|29 - 20
|38
|4.
|Жилина
|21
|12
|1
|8
|42 - 34
|37
|5.
|Тренчин
|21
|9
|6
|6
|50 - 31
|33
|6.
|Ружомберок
|21
|8
|8
|5
|31 - 21
|32
|7.
|Нитра
|21
|7
|9
|5
|19 - 13
|30
|8.
|Злате Моравце
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|9.
|Земплин
|21
|5
|6
|10
|17 - 25
|21
|10.
|Подбрезова
|21
|6
|2
|13
|19 - 36
|20
|11.
|Татран Прешов
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|12.
|Сеница
|21
|2
|5
|14
|16 - 42
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Абрахам Патрик выходит на его замену.
88'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
82'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
77'
Герец Штефан получил желтую карточку от судьи
75'
Нитра делает замену. Роберт Валента уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.
72'
Ружомберок делает замену. Пикк Артур уходит с поля, а Хаскич Нермин выходит на его замену.
70'
Niba MacDonald получил желтую карточку от судьи
68'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
25'
Andrej Fabry получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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