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Стадион:
Ружомберок
0:0
Конец матча
Нитра
0'
25' Желтая карточка
Andrej Fabry
32' Желтая карточка
Robert Gesnabel
68' Желтая карточка
Richard Krizan
70' Желтая карточка
Niba MacDonald
77' Желтая карточка
Герец Штефан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Абрахам Патрик выходит на его замену.
88'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
82'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Герец Штефан получил желтую карточку от судьи
75'
Нитра делает замену. Роберт Валента уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.

72'
Ружомберок делает замену. Пикк Артур уходит с поля, а Хаскич Нермин выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Niba MacDonald получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Andrej Fabry получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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