- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Летцигрунд Зрители: 12300
1:0
Конец матча
1:0
16' ГолХеффрен Суарес
17' Желтая карточкаБруннер Седрик
28' Желтая карточкаBujar Lika
71' Вторая желтая карточкаБруннер Седрик
78' Желтая карточкаПалссон Виктор
81' Желтая карточкаФрай Микаэль
85' Желтая карточкаДжуричин Марко
86' Желтая карточкаРонер Фабиан
|
16'
1:0
17'
28'
71'
78'
81'
85'
86'
Состав команд
24
Bujar
Lika
11
Капич
Рифет
28
Petar
Pusic
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
21
Алиу
Изер
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 34 Allan Arigoni Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Murat Yakin
Цюрих 3-4-1-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- 3 Toni Domgjoni
- 2 Lavdrim Rexhepi
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 18.10.2017 Грасcхоппер 3:3 Арау ТМК
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 24.10.2017 Стад Лозанна-Уши 1:4 Цюрих К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Цюрих: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига
- 19.04.2016 Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 13.03.2016 Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига
- 29.11.2015 Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига
- 02.08.2015 Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 29.05.2015 Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.03.2015 Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup
- 21.02.2015 Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига
- 19.10.2014 Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига
- 20.07.2014 Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 05.04.2014 Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига
- 01.03.2014 Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.12.2013 Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.10.2013 Грасcхоппер 3:1 Цюрих Суперлига
- 12.05.2013 Грасcхоппер 0:1 Цюрих Суперлига
- 17.04.2013 Цюрих 1:2 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 06.04.2013 Цюрих 2:4 Грасcхоппер Суперлига
- 02.12.2012 Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига
- 22.09.2012 Цюрих 0:1 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Цюрих
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|53 - 22
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 42
|33
|4.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 28
|32
|5.
|Лугано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|24 - 31
|31
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 31
|30
|7.
|Люцерн
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 38
|30
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 44
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|36 - 44
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|26 - 41
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Цюрих делает замену. Kevin Rueegg уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
86'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
85'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
82'
Грасcхоппер делает замену. Nikola Sukacev уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
81'
Фрай Микаэль получил желтую карточку от судьи
78'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
71'
Бруннер Седрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Цюрих делает замену. Двамена Рафаэль уходит с поля, а Fabian Rohner выходит на его замену.
61'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер делает замену. Allan Arigoni уходит с поля, а Лаванши Нума выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Bujar Lika получил желтую карточку от судьи
17'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Хеффрен Суарес бьет в цель!
10'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация