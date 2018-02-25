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Стадион: Зрители: 12300
Грасcхоппер
1:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
16' Гол
Хеффрен Суарес
17' Желтая карточка
Бруннер Седрик
28' Желтая карточка
Bujar Lika
71' Вторая желтая карточка
Бруннер Седрик
78' Желтая карточка
Палссон Виктор
81' Желтая карточка
Фрай Микаэль
85' Желтая карточка
Джуричин Марко
86' Желтая карточка
Ронер Фабиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Цюрих делает замену. Kevin Rueegg уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
82'
Грасcхоппер делает замену. Nikola Sukacev уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Фрай Микаэль получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
78'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
71'
Бруннер Седрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Цюрих делает замену. Двамена Рафаэль уходит с поля, а Fabian Rohner выходит на его замену.
61'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер делает замену. Allan Arigoni уходит с поля, а Лаванши Нума выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Bujar Lika получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Хеффрен Суарес бьет в цель!
10'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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