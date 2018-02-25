  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 10221
Санкт-Галлен
3:0
Конец матча
Лугано
0'
28' Желтая карточка
Вечеи Балинт
1:0
39' Гол
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Уисс Алан
2:0
63' Гол
Сигурьонссон Рунар
3:0
88' Гол
Иттен Седрик
89' Желтая карточка
Мариани Давид
90' Желтая карточка
Боттани Маттиа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
87'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
77'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Jetmir Krasniqi выходит на его замену.

69'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Токо выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
65'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Уисс Алан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация