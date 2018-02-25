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Стадион: АФГ Арена Зрители: 10221
3:0
Конец матча
28' Желтая карточкаВечеи Балинт
1:0
39' ГолКукурузович Степан
45' Желтая карточкаУисс Алан
2:0
63' ГолСигурьонссон Рунар
3:0
88' ГолИттен Седрик
89' Желтая карточкаМариани Давид
90' Желтая карточкаБоттани Маттиа
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28'
39'
1:0
45'
63'
2:0
65'
88'
3:0
89'
90'
Состав команд
13
Иттен
Седрик
96
Яо
Элож
35
Амузи
Стэнли
17
Вечеи
Балинт
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 21 Мухайм Миро Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- 28 Toko III
- Главный тренер: Контини Джорджо
Лугано 3-4-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 6 Гвидотти Стефано Полузащитник
- 95 Carlo Manicone
- 27 Jetmir Krasniqi
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Лугано: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
Санкт-Галлен
Лугано
-
1 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|53 - 22
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 42
|33
|4.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 28
|32
|5.
|Лугано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|24 - 31
|31
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 31
|30
|7.
|Люцерн
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 38
|30
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 44
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|36 - 44
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|26 - 41
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
89'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
87'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
77'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Jetmir Krasniqi выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Токо выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
65'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Уисс Алан получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!
28'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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