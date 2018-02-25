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Стадион: Свисспорарена Зрители: 7362
1:0
7' ГолШюрпф Паскаль
1:1
19' ГолЙосс Свен
27' Желтая карточкаКнежевич Стефан
2:1
32' ГолШюрпф Паскаль
48' Желтая карточкаФеррейру Нельсон
58' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
65' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
72' Желтая карточкаХедигер Деннис
76' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
|
7'
1:0
19'
1:1
27'
32'
2:1
48'
58'
65'
72'
76'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
39
Йосс
Свен
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 17 Гретер Симон Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 36 Фека Дрен Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 34 Суттер Никола Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Полузащитник
- 6 justin Roth
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 10.11.2017 Люцерн 0:3 Кьяссо ТМК
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Эшалленс 2:3 Люцерн К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
Тун (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн Суперлига
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун Суперлига
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн Суперлига
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 24.04.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 19.03.2016 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.11.2015 Люцерн 1:0 Тун Суперлига
- 02.08.2015 Тун 0:1 Люцерн Суперлига
- 10.05.2015 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 11.04.2015 Тун 1:0 Люцерн Суперлига
- 08.11.2014 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 23.09.2014 Тун 3:2 Люцерн Суперлига
- 18.05.2014 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 08.02.2014 Тун 2:1 Люцерн Суперлига
- 29.09.2013 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2013 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 05.05.2013 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 02.03.2013 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
Люцерн
Тун
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|53 - 22
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 42
|33
|4.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 28
|32
|5.
|Лугано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|24 - 31
|31
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|31 - 31
|30
|7.
|Люцерн
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 38
|30
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|36 - 44
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|36 - 44
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|26 - 41
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тун делает замену. Йосс Свен уходит с поля, а Фаччинетти Микаэль выходит на его замену.
82'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
78'
Тун делает замену. Хунцикер Николас уходит с поля, а Дзонлагич Омер выходит на его замену.
76'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
72'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Фоллонье Даниэль выходит на его замену.
72'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
65'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
64'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Шульц Марвин выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
58'
Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
48'
Феррейру Нельсон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
27'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Йосс Свен бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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