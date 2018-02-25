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Стадион: Зрители: 7362
Люцерн
2:1
Конец матча
Тун
0'
1:0
7' Гол
Шюрпф Паскаль
1:1
19' Гол
Йосс Свен
27' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
2:1
32' Гол
Шюрпф Паскаль
48' Желтая карточка
Феррейру Нельсон
58' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
65' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
72' Желтая карточка
Хедигер Деннис
76' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тун делает замену. Йосс Свен уходит с поля, а Фаччинетти Микаэль выходит на его замену.
82'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
78'
Тун делает замену. Хунцикер Николас уходит с поля, а Дзонлагич Омер выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
72'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Фоллонье Даниэль выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
64'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Шульц Марвин выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Феррейру Нельсон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Йосс Свен бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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