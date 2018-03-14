- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
Второй тайм: 84'
16' Желтая карточкаШмидт Доминик II
40' Желтая карточкаОберлин Димитри
0:1
60' ГолЛанг Михаэль
76' Желтая карточкаМонтейру Элтон
|
16'
40'
60'
0:1
74'
76'
Состав команд
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
21
Зидан
Энцо
13
Рапп
Симоне
25
Риверос
Блас
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 43 Кайзер Ив
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
Базель (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Базель: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 15.04.2017 Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 21.09.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 08.07.2016 Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 18.05.2014 Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.02.2014 Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига
- 06.10.2013 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 27.07.2013 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 16.05.2013 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 17.02.2013 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 29.09.2012 Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига
- 18.08.2012 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 29.04.2012 Базель 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 04.04.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Базель Суперлига
- 21.03.2012 Базель 5:2 Лозанна-Спорт Кубок
- 05.11.2011 Лозанна-Спорт 2:3 Базель Суперлига
- 21.09.2011 Базель 6:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт
Базель
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|60 - 25
|58
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|24
|13
|5
|6
|42 - 20
|44
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 44
|39
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 28
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|37 - 49
|26
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
80'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
78'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
76'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
74'
Базель делает замену. Кампо Самуэле уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
72'
Лозанна-Спорт делает замену. Гетац Николя уходит с поля, а Марджиотта Франческо выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Оберлин Димитри уходит с поля, а Штокер Валентин выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
16'
Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация