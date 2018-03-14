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Стадион:
Лозанна-Спорт
0:1
Второй тайм: 84'
Базель
0'
16' Желтая карточка
Шмидт Доминик II
40' Желтая карточка
Оберлин Димитри
0:1
60' Гол
Ланг Михаэль
76' Желтая карточка
Монтейру Элтон
84'
Второй тайм
80'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
78'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
74'
Базель делает замену. Кампо Самуэле уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
72'
Лозанна-Спорт делает замену. Гетац Николя уходит с поля, а Марджиотта Франческо выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Оберлин Димитри уходит с поля, а Штокер Валентин выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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